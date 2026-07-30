Esteban Ocon "estaría bastante inquieto" por su futuro en Haas F1, afirma un expiloto

El expiloto de Fórmula 1 Karun Chandhok ha afirmado que Esteban Ocon "se sentiría inquieto" respecto a su puesto en Haas tras el gran rendimiento de su compañero de equipo, Ollie Bearman.

Desde que se incorporó a la escudería estadounidense a principios de 2025, Ocon se ha visto sometido a una presión cada vez mayor por parte de su compañero de equipo. En su primera temporada en la F1, Bearman terminó 13.º en la clasificación con 41 puntos y Ocon, 15.º con 38 puntos. Tras la primera mitad de 2026, Bearman ocupa el 13.º puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que Ocon es 17.º con solo tres puntos.

Al hablar del futuro del piloto de 29 años en el Sky Sports F1 Show tras el Gran Premio de Austria, Chandhok coincidió con el comentarista principal de Sky F1, David Croft, en que Ocon estará sintiendo la presión.

"Debe de estar bastante nervioso, ¿no? Porque ahora va perdiendo por 8 a 3 en las clasificaciones de todas las sesiones que se pueden comparar. No es un buen resultado", explicó el expiloto.

"Incluso este fin de semana se quedó muy atrás en la carrera, y quizá haya problemas, pero es una diferencia enorme. No sé quiénes podrían ser las alternativas".

Al parecer, Haas está barajando a Leonardo Fornaroli y Rafael Camara para 2027.

Esteban Ocon, equipo Haas F1 Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Hemos oído hablar de Rafael Camara, que es un piloto de la cantera Ferrari. Obviamente, Ferrari tiene fuertes vínculos con Haas", continuó Chandhok. "Allí han colocado a Ollie Bearman. Así que quizá coloquen allí a su actual estrella de Fórmula 2, que está haciendo un muy buen trabajo en la F2. Él podría ser otra opción. Yuki Tsunoda está al acecho.

"Yo apostaría por Camara. Si tuvieran que hacer un cambio, yo apostaría por un joven prometedor.

"Bearman ya tiene experiencia. Pero cuando lleguemos a la próxima temporada, estará en su tercer año. Ya tienen un piloto número uno con experiencia. ¿Por qué no fichar a un joven prometedor? Porque así, si Ollie acaba ascendiendo a Ferrari más adelante, Camara podría ocupar ese puesto.

"Así que, en mi opinión, si estuvieran pensando en hacer un cambio, yo apostaría por una joven promesa de la F2".