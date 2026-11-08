Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Así quedó el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Sao Paulo en Brasil
Luego de la carrera de este domingo en Interlagos, así termina el campeonato de pilotos y de constructores de la F1 2026.
Luis Ramírez
Edited: 8 nov 2026, 19:05
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Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Lando Norris conquistó su tercera victoria de la temporada 2026 al imponerse con el monoplaza de McLaren en un caótico Gran Premio de São Paulo. El británico dominó las difíciles condiciones del Autódromo José Carlos Pace, que oscilaron entre asfalto mojado y seco, conteniendo el embate final de Max Verstappen.
El holandés de Red Bull protagonizó una remontada monumental desde el fondo de la parrilla para finalizar segundo, seguido por su compañero Isack Hadjar. Andrea Kimi Antonelli, quien lideró en el arranque tras superar a Norris, cayó a la quinta posición debido a problemas de suspensión y un trompo, concluyendo detrás de su coequipero George Russell (4.°).
Pese a los inconvenientes, el resultado combinado de Russell y Antonelli le otorgó a Mercedes los puntos necesarios para sellar su octavo campeonato de constructores. Oscar Piastri (6.°), Charles Leclerc (7.°), Liam Lawson (8.°), Lewis Hamilton (9.°) y Nico Hülkenberg (10.°) completaron la zona de puntos.
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¿En qué posición está Franco Colapinto tras la carrera del GP de Brasil 2026?
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó el GP de Sao Paulo en la posición 13, por delante de su compañero Pierre Gasly. Actualmente, el argentino se ubica en el puesto 12 del campeonato de pilotos.
¿En qué posición está Sergio Pérez tras la carrera del GP de Brasil 2026?
El piloto mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en Interlagos en la posición 18 siendo el único de los Cadillac en alcanzar la bandera de cuadros. Checo Pérez sigue sin sumar puntos y está en la posición 24 del campeonato.
Campeonato de pilotos tras el GP de Sao Paulo 2026 de la F1
Pos Piloto Puntos 1 A. AntonelliMercedes 390 2 M. VerstappenRed Bull Racing 279 3 G. RussellMercedes 262 4 L. HamiltonFerrari 261 5 C. LeclercFerrari 251 6 L. NorrisMcLaren 246 7 O. PiastriMcLaren 152 8 I. HadjarRed Bull Racing 122 9 L. LawsonRB 87 10 P. GaslyAlpine 42 11 A. LindbladRB 38 12 F. ColapintoAlpine 27 13 O. BearmanHaas F1 23 14 G. BortoletoAudi 14 15 N. HulkenbergAudi 14 16 E. OconHaas F1 7 17 F. AlonsoAston Martin Racing 7 18 C. SainzWilliams 7 19 A. AlbonWilliams 5 20 Y. TsunodaRB 1 21 R. HirakawaHaas F1 1 22 L. StrollAston Martin Racing 23 V. BottasCadillac 24 S. PérezCadillac 25
R. CâmaraHaas F1
Campeonato de constructores tras la carrera del GP de Sao Paulo 2026 de la F1
Pos Equipos Puntos 1 Mercedes 630 2 Ferrari 504 3 Red Bull Racing 382 4 McLaren 365 5 RB 108 6 Alpine 69 7 Haas F1 31 8 Audi 27 9 Williams 12 10 Aston Martin Racing 7 11 Cadillac
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