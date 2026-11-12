Análisis

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Las estadísticas que sustentan la temporada de F1 que salvó la carrera de Liam Lawson

Cómo la consistencia de Liam Lawson lo convirtió en un activo tan valioso para Racing Bulls en la temporada 2026 de Fórmula 1

Filip Cleeren

Publicado: 12 nov 2026, 16:17

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Racing Bulls anunció finalmente que Liam Lawson y Arvid Lindblad permanecerán en el equipo para la temporada 2027, poniendo fin a una larga novela mientras la escudería y la estructura general de Red Bull sopesaban si mantener a Lawson a bordo por un año más o ascender al siguiente prospecto de su cantera, el protagonista de la F2 Nikola Tsolov.

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Lawson sumó 89 puntos este año —75 para Racing Bulls y 14 sustituyendo al lesionado Isack Hadjar durante tres carreras—, desempeñando un papel fundamental para que Racing Bulls asegurara su mejor resultado histórico en el campeonato de constructores, donde solo un milagro de Alpine evitaría que el equipo amarre el quinto puesto.

Sin embargo, lo que parecía una decisión sencilla se volvió cada vez más compleja debido a los dobles objetivos de Racing Bulls. Por un lado, su principal razón de ser sigue siendo encontrar al próximo Max Verstappen o Kimi Antonelli. Con Antonelli demostrando el valor de un ascenso temprano a la F1 —un duro año de aprendizaje que desembocó en una campaña demoledora por el título a los 20 años—, algunos ejecutivos estaban ansiosos por acelerar la llegada de Tsolov para maximizar su desarrollo.

Pero Racing Bulls también tiene la tarea de valerse por sí mismo tanto en el aspecto comercial como en términos de rendimiento en pista. Por lo tanto, quedarse con el premio económico ligado al quinto lugar representa un impulso enorme para la escudería anglo-italiana, que ha realizado importantes inversiones en su infraestructura durante los últimos años.

Ahí es donde entra Lawson. Sus actuaciones en 2026 resultaron cruciales para el equipo, y su recién encontrada consistencia —a pesar de haber disputado tres Grandes Premios a mitad de temporada con Red Bull para suplir a Hadjar— le brindó a la escudería una referencia sólida para evaluar el progreso del novato Lindblad. Esta dinámica continuará en 2027, con Tsolov asumiendo un rol de piloto de reserva que incluye una mayor carga de trabajo en pruebas privadas, sesiones de FP1 para novatos y labores en el simulador.

Las siguientes estadísticas demuestran realmente por qué Lawson ha sido sencillamente demasiado bueno y valioso como para que el equipo lo pasara por alto.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Ashwith S Pai

Liderando la parte media del campeonato

1 Liam Lawson - Racing Bulls - 75*

2 Pierre Gasly - Alpine - 42

3 Arvid Lindblad - Racing Bulls - 38

4 Franco Colapinto - Alpine - 27

5 Oliver Bearman - Haas - 23

6 Gabriel Bortoleto - Audi - 14

7 Nico Hülkenberg - Audi - 14

8 Esteban Ocon - Haas - 7

9 Fernando Alonso - Aston Martin - 7

10 Carlos Sainz - Williams - 7

*75 puntos para Racing Bulls, sin contar los 14 que logró en Red Bull

Mayor cantidad de carreras en el top 10 (15)

1 Lewis Hamilton - 19

2 Kimi Antonelli - 18

3 Charles Leclerc - 18

4 Max Verstappen - 16

5 Lando Norris - 16

6 George Russell - 15

7 Liam Lawson - 15

8 Isack Hadjar - 14*

9 Oscar Piastri - 13

10 Arvid Lindblad - 11

11 Pierre Gasly - 10

Lawson también lidera la zona media en cantidad de Grandes Premios finalizados en los puntos, con 15 resultados dentro del top 10 en 20 carreras y apenas un solo abandono (DNF).

*Hadjar se perdió tres carreras debido a una fractura de muñeca.

Clasificación de constructores si Racing Bulls hubiera alineado únicamente a Lawson

1 Mercedes - 652

2 Ferrari - 510

3 Red Bull - 415

4 McLaren - 398

5 Racing Bulls - 75*

6 Alpine - 69

7 Haas - 31

8 Audi - 28

9 Williams - 12

10 Aston Martin - 7

11 Cadillac - 0

*Clasificación con un solo coche en pista: Lawson

Récord de clasificación vs Lindblad

Arvid Lindblad 7 - 14 Liam Lawson (6 - 11 sin sprints)

Arvid Lindblad Gran Premio / Sesión Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14 10 Japón 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) DNS (No participó) 9 Canadá 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Mónaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelona 8 10 (+0.052s en Q3) Austria 9 10 (+0.440s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 9 9 Gran Bretaña 10 (+0.411s en Q3) 8 Bélgica 11 (+0.491s en Q2) 9 Hungría 11 (+0.405s en Q2) 15 (+0.246s en Q2) Azerbaiyán 12 16 (sin tiempo - penalización en parrilla) Bahréin en Malasia 11 17 (+0.281s en SQ1) Singapur (sprint) 8 10 (+0.412s en Q3) Singapur 9 9 Estados Unidos 10 (Sin tiempo de vuelta en Q3) 9 (+0.088s en Q3) México 8 14 (+4.638s en Q2 - lluvia) Brasil 5

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