Equipos italianos podrían estar en desventaja por coronavirus

Mientras que una serie de grandes eventos deportivos, incluyendo el inicio de la temporada de MotoGP en Qatar y la carrera en Tailandia, han sido cancelados o pospuestos debido al coronavirus, las últimas noticias desde Australia es que la F1 sigue adelante con su inicio de temporada pactado para el 15 de marzo.

Pero en medio de una situación que se desarrolla rápidamente, especialmente con Italia como fuente de un importante brote del virus, existe el riesgo de que algún personal del equipo podría tener dificultades para llegar a las carreras del principio de la temporada si se prohíben los viajes o se establecen estrictas reglas de cuarentena.

Qatar, por ejemplo, tomó la decisión de poner en| cuarentena a los ciudadanos italianos durante 14 días a su llegada al país lo que impulsó a MotoGP a cancelar su carrera allí.

La lucha por el personal italiano podría provocar una situación sin precedentes en la que equipos como Ferrari y AlphaTauri no pueden conseguir suficiente personal para operar sus equipos, mientras que otras escuderías que no están en ese país podrían ir sin complicaciones.

No está claro cómo reaccionaría la F1 en una situación en la que uno o dos equipos no pudieran competir, pero Tost es inflexible en que no sería justo que la carrera siguiera adelante en esas circunstancias.

Al ser cuestionado por Motorsport.com si había alguna garantía sobre lo que sucedería en ese escenario, Tost dijo: "Si [algunos] equipos no pueden correr por cualquier razón, y no he pensado en esto y tampoco soy quien toma las decisiones, entonces creo que sería injusto empezar la temporada”:

“Eso sería una gran desventaja para quien quiera que sea."

Con la F1 ya luchando por encontrar una plaza más adelante en el año para el aplazado Gran Premio de China, cualquier cambio de planes para otras carreras significaría casi con seguridad que quedaría fuera del calendario.

Sin embargo, Tost dice que la F1 todavía podría utilizar el receso de verano de agosto o extender la temporada hasta bien entrado diciembre para encontrar espacio para las carreras que se aplazaran.

"Soy optimista en que tendremos las 22 carreras porque en noviembre y diciembre tenemos mucho tiempo donde podemos hacer carreras - y también en agosto", añadió.

El director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, dijo que cualquier problema que tenga su personal para llegar a las carreras probablemente tendrá un impacto en sus equipos cliente (Haas y Alfa Romeo), por lo que un problema para Italia podría afectar a cuatro equipos en total.

"Digo que no son sólo dos [equipos] porque estamos suministrando asistencia a Haas y al equipo Alfa Sauber, así que serán cuatro equipos como mínimo, además de la situación de Pirelli que tenemos que entender”.

"Entonces, ¿cuál será la situación si eventualmente cuatro equipos no pueden correr y si la carrera se llevará a cabo o no? Esa no es mi decisión”.