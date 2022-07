Equipos de F1 desafiarían a la FIA por el porpoising

Antes del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, los equipos de Fórmula 1 y la FIA se reunirán para discutir una serie de temas candentes que se plantearán para posibles modificaciones. Además de las discusiones sobre el impacto de la inflación del límite presupuestario y las últimas novedades en el reglamento de motores para 2026, parece seguro que se pondrá sobre la mesa la intervención de la federación internacional por el porpoising.

Se sabe que varias escuderías no están contentas con el enfoque del órgano rector en ese sunto, tras dos Directivas Técnicas que se han publicado al respecto. Algunos conjuntos sostienen que no es necesario que se cambie el reglamento por el rebote de los monoplazas, además de que otros no ven con buenos ojos que la FIA influya en la configuración de los coches, cuando en la categoría siempre se ha buscado el máximo rendimiento.

Como se pudo escuchar de la voz de uno de los jefes de equipo: "¿Qué será lo siguiente? ¿Una métrica de la pista húmeda que nos obligue a pasar de neumáticos de seco a de lluvia cuando haya caído una determinada cantidad de agua?".

El director de Red Bull, Christian Horner, cree que es importante que toda la situación relativa a la intervención de la federación internacional se hable de forma transparente: "Creo que es lo que hay que discutir. Los cambios técnicos no deberían estar permitidos, hay una gobernanza y un proceso para ello".

"Así que creo que tenemos que hablar de por qué se ha publicado", continuó. "No parecía que hubiera mucho porpoising en esta carrera [en Silverstone], así que los equipos lo están solucionando, no creo que sea necesaria la intervención de una Directiva Técnica".

Incluso la escudería Mercedes, que ha sufrido muchos rebotes y habría infringido la métrica en el Gran Premio de Azerbaiyán si hubiera estado en vigor, no está segura de que la FIA tenga que implicarse demasiado.

Cuando se le preguntó al director de ingeniería de los alemanes, Andrew Shovlin, respondió: "No sería una métrica muy buena si no estuviéramos por encima de ella en Bakú, y creo que probablemente fuéramos los únicos que podrían utilizarla. En Montreal ya estábamos en una posición más lógica".

"Pero lo que le hemos dicho a la FIA, y apoyamos mucho lo que hace, es que vamos a solucionar estos problemas con nuestro propio rendimiento", dijo. "Así que, siendo sinceros, la métrica de la federación no es una distracción en particular para nosotros".

"Esperamos sinceramente que, sea lo que se les ocurra, nos limitemos a hacer funcionar el monoplaza como queremos, porque eso es lo que intentamos hacer para recuperar el tiempo por vuelta".

Una de las consecuencias del análisis de la FIA sobre el porpoising es la medida para evitar los trucos que algunos equipos han introducido en sus suelos flexibles. Ante las sospechas de que algunos coches cuentan con fondos y tablones que permiten ir más cerca del asfalto para tener un mayor rendimiento, el organismo rector planea aumentar su vigilancia a partir del Gran Premio de Francia.

Sin embargo, Horner cree que la federación no puede limitarse a intervenir en la normativa si las escuderías han encontrado interpretaciones ingeniosas: "El reglamento tiene que ser blanco o negro, de lo contrario, creo que tendremos documentos demasiado complicados".

"Y tampoco existe la intención de tener un reglamento con solo dos cosas, así que creo que con la reunión de la comisión, en la que discutiremos varios temas, quizá dos horas no sean suficientes", sentenció el británico.