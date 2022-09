Los equipos de F1 no acordaron sobre los finales bajo Safety Car

El debate sobre las reglas de coche de seguridad de la F1 se reabrió en el Gran Premio de Italia del pasado domingo, donde la carrera no se reanudó tras el abandono de Daniel Ricciardo.

Aunque control de carrera siguió las reglas al pie de la letra, los aficionados se quedaron con un sabor amargo después de que se les dejara sin un emocionante final de carrera.

El director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, dijo que creía que la carrera debería haberse detenido con bandera roja para asegurar al menos una vuelta de competición y así evitar acabar tras el Safety Car.

Pero el jefe de McLaren F1, Andreas Seidl, reveló que los planes para tratar de detener los finales de carrera con coche de seguridad ya se habían discutido a raíz del GP de Abu Dhabi 2021, pero que los equipos no se pusieron de acuerdo en una posible solución.

"Después de lo que ocurrió el año pasado en Abu Dhabi, hubo muchas discusiones entre la FIA, la Fórmula 1 y todos los equipos implicados para ver cómo se podían modificar las reglas para asegurarnos de que las carreras nunca terminaran con coche de seguridad", explicó Seidl después de la carrera de Monza.

"Pero a pesar de que la FIA y la Fórmula 1 nos presionaron a todos para encontrar soluciones, nos tocó a nosotros, como equipos, decidir. Y no logramos ponernos de acuerdo en ningún cambio porque no pudimos encontrar una solución mejor, ya que además sigue siendo una solución justa en cuanto a resultado deportivo".

"Por eso, creo que simplemente tenemos que aceptar que, por desgracia, pueden darse situaciones como la de este domingo".

Seidl dijo que la FIA y la Fórmula 1 "se esforzaron mucho" para encontrar una manera de cambiar las reglas para asegurar que las carreras siempre terminaran con bandera verde, pero hubo demasiadas preocupaciones por parte de los equipos de que se priorizara el espectáculo sobre el aspecto deportivo.

"Sólo queremos una solución que también sea justa en el aspecto deportivo y que no acabe de repente en peligro", dijo Seidl.

"Y por eso no pudimos acordar nada mejor que lo que tenemos".

"Al final, votamos que el reglamento debía seguir tal y como estaba. Que yo recuerde, todos los equipos votaron así. Y por lo tanto, creo que vamos a cerrar el tema".

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, celebró una reunión con los comisarios de carrera y los directores de equipo de la F1 el lunes después de la carrera del GP de Italia para debatir una serie de asuntos deportivos, y las reglas del coche de seguridad fueron uno de ellos.

Una posible opción para garantizar que las carreras terminen siempre con bandera verde sería incluir en el reglamento que se imponga bandera roja automáticamente si hace falta que salga el coche de seguridad a X vueltas del final.

Motorsport.com planteó esa idea al director deportivo de Alpine, Alan Permane, que opinó que "suena muy bien" pero que inevitablemente habría algunas "consecuencias no deseadas".

"Pero ya ha ocurrido antes, lo hicimos en Bakú el año pasado, y fue bueno", dijo Permane.

"Supongo que se puede incluir en el reglamento. No parece una locura. Seguro que habrá algo que no nos guste, pero al fin y al cabo, estamos aquí para dar espectáculo. Y el final de Monza no gustó a nadie".

"No es un final ideal, nadie quiere terminar tras el coche de seguridad. Es una pena, realmente desgraciado para los aficionados. De esa manera no mostramos lo mejor de nosotros, eso está claro".

"Pero quizá no tengamos que decir de forma precipitada que cada vez que haya un coche de seguridad a menos de 50 km del final o algo así, haya que sacar una bandera roja. Tal vez sólo tenemos que asegurarnos de que los procedimientos del coche de seguridad son correctos, y hemos estado trabajando para tratar de hacerlos más rápidos".

"El problema es que con los Safety Car al final de la carrera, hay muchos monoplazas que se han quedado atrás. Hemos tenido interminables discusiones sobre cómo mejorar esa situación, y sin duda hay muchas consecuencias no deseadas de cambiar el procedimiento".

