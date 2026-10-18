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Entrevista exclusiva con el jefe de HRC: ¿Qué pasa realmente entre Honda y Aston Martin en la F1?

Hablamos con Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, sobre el estado actual de la unidad de potencia para la F1 en dificultades.

Ken Tanaka

Publicado: 18 oct 2026, 10:26

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Koji Watanabe, Honda Racing

Foto de: Motorsport.com / Japan

La asociación Aston Martin-Honda está afrontando una temporada difícil. Era natural que las expectativas crecieran mucho, con un monoplaza desarrollado bajo la dirección de Adrian Newey, una nueva fábrica y una unidad de potencia oficial Honda. Sin embargo, en contra de esas expectativas, la temporada ha estado marcada por las dificultades…… ¿qué está pasando exactamente? También para ustedes, los lectores, es comprensible sentirse desconcertados.

Por eso, la edición de Japón de Motorsport.com solicitó una entrevista con el presidente de Honda Racing (HRC), Koji Watanabe, quien aceptó amablemente, y nos trasladamos a HRC Sakura, la base de desarrollo de las unidad de potencias F1 de HRC. Entonces le pedimos al presidente Watanabe que respondiera de la manera más franca posible sobre lo que está ocurriendo ahora.

También cabe recordar que se anunció que el presidente Watanabe dejará el cargo a finales de este año. Desde el 1° de enero del próximo año, el actual vicepresidente Keiichi Yasuda asumirá la presidencia. Esta entrevista se realizó exactamente una semana antes de aquel anuncio.

"Mirando esta temporada, creo que no se la puede definir de otra manera que difícil. Es algo que he dicho muchas veces, pero con un nuevo reglamento, un nuevo equipo, nuevos combustible y aceite, y nuevos pilotos…… todo es nuevo. También nosotros afrontamos el desafío con grandes ambiciones, y eso no ha cambiado, pero la situación es más difícil de lo previsto.

Así lo dijo el presidente Watanabe, y luego continuó de la siguiente manera.

"Sin embargo, no debemos perder la actitud de querer ganar, y hacia los objetivos que nos hemos fijado debemos seguir mejorando aunque sea un poco en cada carrera, haciendo esfuerzos que lleven al futuro. Eso es lo que pienso ahora"

¿La unidad de potencia Honda es realmente inferior?

Photo by: Honda

Sin embargo, Aston Martin-Honda tiene dificultades para mostrar señales realmente brillantes. A veces se dice que el problema es el monoplaza, otras que las prestaciones de la unidad de potencia Honda son inferiores. Al mirar las imágenes onboard, a veces el auto parece muy difícil de manejar, mientras los pilotos se quejan de "falta de potencia". Desde fuera es realmente difícil entender cuál es la causa de las dificultades.

En este contexto, le preguntamos con franqueza al presidente Watanabe: "¿Las prestaciones de la unidad de potencia de Honda son inferiores?". Sobre esto, Watanabe respondió así: "A juzgar por los niveles de rendimiento medidos por la FIA a efectos del ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), creo que somos claramente inferiores respecto de las unidades de potencia de los otros fabricantes. Naturalmente no podemos conocer con precisión los valores de las PU (unidades de potencia) rivales, así que esto vale si confiamos en los números de la FIA"

"También lo dicen los pilotos, pero el aspecto más importante es que la potencia es inferior respecto de los demás. Por eso, con la PU especificación 2, apuntábamos a aumentar gradualmente esa potencia que falta"

"Con esa especificación 2 alcanzamos la potencia que nos habíamos propuesto, pero modificamos ligeramente la forma de combustión y otros aspectos, y como consecuencia la parte de la manejabilidad volvió a una sensación similar a la de los primeros tiempos de la especificación 1"

"En cuanto a este aspecto, tanto en el plano del hardware como en el del control, podemos mejorar si tenemos tiempo. Incluso en medio de una lucha difícil, pudimos confirmar que la manejabilidad está mejorando. Sin embargo, la potencia sigue faltando. Es en eso donde debemos mejorar"

Sin embargo, aunque el reglamento haya cambiado de manera significativa, sorprende ver sufrir tanto a la PU Honda, que hasta el año pasado estaba en posición de luchar por el título. ¿Por qué se llegó a este punto?

"Creo que, en el fondo, el punto de partida fue el retraso en el inicio del desarrollo"

Así lo explicó el presidente Watanabe: "Al transformar HRC en una empresa de desarrollo para las carreras, seguimos manteniendo viva la llama de la F1 también a nivel de investigación básica. Así que el desarrollo F1 nunca cayó a cero. Sin embargo, cuando en 2023 anunciamos el regreso, deberíamos haber construido rápidamente la estructura de desarrollo, pero eso llevó tiempo"

"El hecho de haber tomado la decisión de regresar un año después que los demás y el tiempo necesario para poner en pie la estructura de desarrollo significaron, en la práctica, perder casi dos años. En ese contexto, decidimos concentrarnos primero en el desarrollo de la batería y del motor eléctrico, que requieren tiempo, y creo que en esas áreas alcanzamos los objetivos. Pero eso implicó un retraso en el desarrollo del ICE (motor de combustión interna)"

"Si hubiéramos podido iniciar el desarrollo desde el principio con una estructura completa, habríamos podido distribuir los recursos entre la parte eléctrica y el motor. Pero al inicio nos faltaba personal, así que pusimos en marcha primero el desarrollo del área eléctrica y luego nos concentramos en el motor. Llevamos adelante el desarrollo para recuperar terreno, pero luego nos encontramos con el budget cap y con el límite de horas de trabajo, y al final no logramos cerrar el retraso"

Según el presidente Watanabe, el motivo por el que llevó tiempo organizar la estructura de desarrollo fue que mover personal desde departamentos distintos de la F1 era complicado. Según dijo, el staff del departamento de desarrollo F1 está compuesto casi exclusivamente por talentos de alto nivel, del calibre de project leader en sus respectivos departamentos, y aun una vez decididos los traslados no podían empezar inmediatamente a trabajar en el desarrollo F1.

"Naturalmente no puedo decir los números, pero después del final de la participación en la cuarta era, muchos de los ingenieros que se ocupaban de la F1 fueron transferidos, desde el 31 de marzo de 2022, a los departamentos de desarrollo para la neutralidad de carbono y las tecnologías avanzadas. Cuando volvimos a la F1, no alcanzaba con traer de vuelta a todos esos ingenieros. También hubo contrataciones a mitad de carrera y personas llegadas desde otros departamentos"

"Sin embargo, los ingenieros que se ocupaban de la F1 ocupaban cada uno posiciones importantes. Por eso no era sencillo hacerlos volver otra vez al desarrollo F1. En cada posición también había traspasos de funciones que completar. Así que es cierto que hizo falta bastante tiempo antes de que estuvieran todos reunidos"

"Los ingenieros que se ocupan del desarrollo F1, si van a otros departamentos, son casi todos personas de nivel project leader. En cualquier empresa, creo que no es fácil mover personas de ese nivel"

En otras palabras, una organización llena de project leaders. Ese es el equipo de desarrollo F1 de Honda.

Para alcanzar objetivos elevados, el motor fue desarrollado desde cero

HRC Sakura

写真: Honda

En la realidad, sin embargo, las prestaciones de la PU Honda son inferiores respecto de sus rivales.

De hecho, a finales del año pasado, durante un talk show de HRC celebrado en el Museo Ferroviario de Kioto, el presidente Watanabe había dicho: "Quisiera hacer lo necesario para no encontrarnos demasiado atrás desde el inicio". Tampoco antes del comienzo de la temporada se habían escuchado comentarios particularmente pesimistas.

¿Qué perspectivas tenía entonces Honda/HRC? Cuando se lo preguntamos, el presidente Watanabe respondió así: "Es difícil…… Independientemente de que fueran precisas o no, teníamos información sobre los competidores, incluidos los rumores. Teniendo eso en cuenta, no pensaba en absoluto que estuviéramos en una posición cómoda"

"Ya entonces éramos conscientes de que podíamos estar por detrás en el plano de la potencia. Sin embargo, también es cierto que no pensaba que surgieran problemas tan grandes en la parte de la manejabilidad"

Dicho esto, la PU Honda hasta el año pasado ofrecía prestaciones como para luchar por el título. Es difícil entender cómo, aun con un retraso en el desarrollo, se llegó a sufrir tanto. ¿Qué ocurrió exactamente?

"No sé qué hicieron los demás. Pero en cuanto a nosotros, sin duda estuvo el hecho de querer cambiar mucho"

"No desarrollamos el motor basándonos en el que se utilizó hasta 2025; creamos un motor nuevo. Creo que ahí hubo varias dificultades"

"Para alcanzar los valores objetivo que nos habíamos fijado, verificamos si era mejor basarnos en lo que teníamos hasta 2025 o no. Y por eso llevamos adelante el desarrollo partiendo de una base completamente nueva"

Al llevar adelante ese desarrollo, con el primer ADUO se apuntó a aumentar la potencia y, como ya se informó, con el segundo ADUO se introdujo una versión actualizada del turbocompresor para mejorar la manejabilidad.

Aunque la brecha con los primeros se mantiene, las prestaciones ciertamente están aumentando y, según el presidente Watanabe, todavía hay un amplio margen de crecimiento.

Las dificultades continúan…… ¿la relación con Aston Martin está bien?

Mike Krack y Shinataro Orihara

Photo by: Honda

Las dificultades encontradas hasta aquí deben haber sido inesperadas para Honda/HRC, pero lo mismo debería valer para el socio Aston Martin. En algunos ámbitos circularon incluso rumores de que Aston Martin habría contactado a otros fabricantes de PU.

¿No hay problemas en la relación con Aston Martin?

"El objetivo es el mismo desde el principio. A cada nivel, no tenemos otra opción que reforzar firmemente la asociación, y entendemos mutuamente que es precisamente este el aspecto que está siendo puesto a prueba. Por eso creo que la relación se está volviendo aún más sólida"

"Discutimos de manera realmente abierta cómo aumentar la competitividad de PU y chasis como un único monoplaza, qué está retrasado en este momento…… cuáles son los problemas y qué medidas son necesarias para resolverlos. Tanto la PU como el chasis todavía tienen muchos problemas. No es que una de las dos partes sea perfecta. La actitud de mejorar con decisión ambas no ha cambiado en absoluto"

El presidente Watanabe afirma que profundizar aún más la colaboración con Aston Martin es un elemento importante para mejorar la competitividad en el futuro. Watanabe recuerda que también con los socios con los que trabajaron en el pasado…… por ejemplo Red Bull o la McLaren de la época dorada, debieron existir dificultades similares.

"Creo que lo importante es elevar aún más la perspectiva de construir un único monoplaza. Creo que la acumulación de estos pasos llevará a una mejora de la competitividad en el futuro"

"El chasis y la PU son realizados por empresas distintas. En este contexto, considero importante avanzar en el desarrollo colaborando a un nivel más alto. Con el tiempo, madurando como un único equipo y profundizando la comprensión mutua de las respectivas formas de trabajar, también la velocidad y la eficiencia del desarrollo deberían mejorar aún más. Como resultado, creo que el nivel general del monoplaza se elevará"

"También hasta ahora siempre hemos sufrido. Simplemente superamos esas dificultades con el tiempo"

Después del GP de Japón, fue noticia el hecho de que el chasis Aston Martin permaneciera en Japón y fuera llevado a HRC Sakura para realizar varias pruebas. También esto puede considerarse parte de las medidas para hacer aún más estrecha la colaboración entre Aston Martin y Honda.

"Un ejemplo que cito a menudo es el de haber traído aquí (a HRC Sakura) el auto real después del GP de Japón para realizar pruebas…… incluso ahora en Sakura hay miembros del staff de Aston Martin"

"Creo que esto significa que se ha creado una mentalidad, una perspectiva, orientada a aumentar la competitividad como un único monoplaza."

La F1 actual se ha convertido en algo extremadamente complejo. Para expresar prestaciones en una F1 así, la importancia de integrar firmemente chasis y PU es probablemente mayor que en cualquier época pasada. Para hacerlo, como dice el presidente Watanabe, Aston Martin y Honda deben "unirse" a un nivel todavía más avanzado.

"Creo que todavía hará falta mucho tiempo antes de que esto llegue al 100%. Pero debemos hacer lo necesario para poder correr correctamente el próximo año. Creo que esa es, ante todo, la cosa importante"

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