Fórmula 1 Presentación de Williams para la F1 2026

EN VIVO: la presentación del Aston Martin de F1 2026

Aston Martin presentará el lunes 9 de febrero su diseño para la Fórmula 1 de 2026.

Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin

Aston Martin presentará la decoración de su AMR26 el lunes 9 de febrero en un evento de lanzamiento en directo en Dhahran, Arabia Saudí.

La escudería de Silverstone afronta la temporada 2026 de Fórmula 1 tras varios cambios importantes en el equipo. El AMR26 es el primer coche de F1 de Aston Martin diseñado por Adrian Newey y también marca el inicio de la nueva y exclusiva colaboración del equipo británico con Honda en materia de motores.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver la presentación del Aston Martin 2026 F1. 

¿Cuándo es el evento de presentación del Aston Martin 2026 F1?

Lunes 9 de febrero

Hora local: 22:00
México: 13:00 horas

Cómo ver el evento de presentación del Aston Martin 2026 F1

Los aficionados podrán ver el lanzamiento del Aston Martin 2026 F1 en directo a través de las redes sociales del equipo. Para ver una versión ampliada del evento, los aficionados pueden sintonizar el canal TikTok de Aston Martin 45 minutos antes del lanzamiento (18:15 GMT) o a las 12:15 de México y 15:15 de Argentina. 

 
¿Quién estará presente en el evento de presentación del Aston Martin 2026 F1?

Con música de The World of Hans Zimmer, interpretada por el violonchelista Jodok Cello, el presidente ejecutivo Lawrence Stroll, los pilotos Lance Stroll y Fernando Alonso y el director del equipo y socio técnico Adrian Newey estarán presentes en el evento. Los socios técnicos Aramco, Honda y Valvoline también participarán en la presentación.

El lanzamiento tendrá lugar dos días antes de las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, del 11 al 13 de febrero. Se realizarán más pruebas del 18 al 20 de febrero, antes de que los equipos se dirijan a Australia para la apertura de la temporada. El Gran Premio de Australia se celebrará del 6 al 8 de marzo.

