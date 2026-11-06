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2026 Fórmula 1 GP de Sao Paulo
5 nov 2026 al 8 nov 2026
| Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, BR
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Fórmula 1 GP de Sao Paulo
F1 EN VIVO: la FP1 y FP2 del Gran Premio de Sao Paulo de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Sao Paulo de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el Autódromo José Carlos Pace
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12:24
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Tras coronarse como el campeón más joven en la historia de la F1, Kimi Antonelli reveló en qué capricho especial piensa gastar dinero para recompensarse
Formula 1
Kimi Antonelli planea una compra especial tras su histórica conquista del título
El recién coronado campeón del mundo de Formula 1, Kimi Antonelli, ha revelado sus planes para celebrar su victoria en el título
12:20
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Formula 1
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Con su más reciente participación en una práctica de Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil, Colton Herta, de Cadillac, consiguió el último punto de licencia que le faltaba para poder competir en F1.
12:08
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Formula 1
Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine
Tras meterse al top 10 en Interlagos, Franco Colapinto y Alpine recibieron una multa por exceso de velocidad.
11:34
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Formula 1
Norris lidera la FP1 en Brasil; Franco Colapinto en el top 10 y Herta completa el programa
McLaren colocó a Lando Norris por delante de Andrea Kimi Antonelli, Max Verstappen y Lewis Hamilton. Franco Colapinto cerró en el top 10 mientras que Sergio Pérez no rodó.
11:30
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¡Se termina la FP1!
11:26
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Ferrari le pide a Beganovic que aborte la vuelta y vuelva al box, tienen un problema en el motor
11:24
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11:22
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Breve bandera amarilla
11:21
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Gabriele Mini marca una vuelta impecable: 1:12.569, más rápida que la mejor marca de Bortoleto hasta la fecha
11:21
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Hasta ahora, la mejor vuelta de Franco es de 1:12.654
11:18
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Sale Franco a pista otra vez
11:17
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11:17
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Hadjar completa la vuelta en 1m12.233s para colocarse en la sexta posición entre Russell y Bortoleto.
11:15
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Casi todos prueban ahora mismo con blandos, del top 16 solo Antonelli gira con medios
11:14
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11:13
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Formula 1
Russell rompe su silencio sobre su ausencia ante los medios tras la coronación de Antonelli en México
George Russell ha explicado por qué se saltó sus compromisos con los medios después del Gran Premio de México
11:11
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Norris es quien toma la cima ahora, con 1:11.717
11:10
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La tanda de Hamilton con neumáticos blandos le da la tercera posición con 1:12.041, mientras que Russell registra 1:12.103 para ser 4°
11:10
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Bandera amarilla nuevamente
11:09
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Antonelli toma el primer lugar con 1:11.799. Colapnto es 6°
11:06
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Antonelli toca el bache en la curva 1 y bloquea los frenos, deslizándose por la zona de escape
11:00
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10:56
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10:53
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No será investigado lo de Herta, ya puede seguir con su objetivo
10:53
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Recuerden que Checo no está en esta sesión, en su lugar está un Herta que busca desesperadamente su ansiada superlicencia. Por ahora, solo fue advertido de una infracción con bandera roja
10:50
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Formula 1
George Russell, "agotado", se encamina a una penalización en la parrilla de F1 de Brasil
George Russell afronta su último revés después de que él y Mercedes optaran por asumir una penalización programada en la parrilla en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana
10:49
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La sesión se reanudará en 20 segundos
10:45
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10:44
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¡Pasamos a bandera roja, es Slater detenido en pista!
10:41
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¡BANDERA AMARILLA!
10:38
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Solamente Browning sigue en el box
10:37
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En esta sesión, como en México, tenemos a varios novatos invitados: Dino Beganovic (Ferrari), Leonardo Fornaroli (McLaren), Gabriele Mini (Alpine), Freddie Slater (Audi), Colton Herta (Cadillac) y Luke Browning (Williams)
10:37
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Hamilton mejora los tiempos anteriores para quedarse con un 1:13.298
10:36
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El mejor tiempo por ahora es de Max, con 1:13.341 y gomas duras. Antonelli, 2° tiene medios y un registro de 1:13.642, veremos cómo evoluciona esto
10:33
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Miren quién está en el circuito hoy
Bernie Ecclestone
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
10:32
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Ya 20 pilotos en pista o en camino a ella
10:31
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¡Semáforo en verde, autos a pista!
10:28
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10:27
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En este fin de semana tendremos a dos brasileros, corriendo en casa
10:25
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¡Suena el himno de la F1!
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Por: Luis Ramírez
Publicado: 6 nov 2026, 17:24
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