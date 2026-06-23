La emotiva victoria de Hamilton con Ferrari captada en un video detrás de cámaras
El video detrás de cámaras de Ferrari sobre la primera victoria de Lewis Hamilton en un gran premio con el equipo en Barcelona ha provocado reacciones emotivas de los aficionados
Ferrari ha ofrecido a los aficionados una mirada entre bastidores al monumental fin de semana en el que Lewis Hamilton consiguió su primera victoria en un gran premio para la escudería de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de 2026.
Tras un desafiante período de transición en 2025, el siete veces campeón aseguró su primera victoria en un gran premio vestido de rojo después de ejecutar con éxito una estrategia de tres paradas para derrotar a Mercedes.
El video de estilo documental, compartido recientemente, ofrece una visión sin precedentes de los preparativos, la tensión y las celebraciones dentro del equipo durante todo el fin de semana.
"¡Esto fue tan condenadamente dulce, emotivo y merecido!", comentó un aficionado en el video de YouTube, que ya había acumulado más de 130.000 visualizaciones al momento de escribir esto.
"Estoy llorando. Lewis es mi piloto favorito desde que era niño, pero mi equipo favorito siempre ha sido Ferrari, así que este momento es muy especial para mí. ¡Feliz de ser TeamLH y Tifosi! Still we rise y ¡Forza Ferrari!", publicó otra persona, mientras otro aficionado añadió: "¡Ferrari necesitaba esto! Miren la alegría en el rostro de todos. ¡Lewis necesitaba esto! La emoción en su rostro lo decía todo, los Tifosi y los aficionados neutrales de este deporte necesitaban esto, ¡fue increíble!
Otras reacciones incluyeron: "Estoy llorando a mares... Esto es tan emotivo...Esta victoria golpea fuerte. Me alegra ver a Charles celebrando con LH, un acto de clase en todo el paddock", y "Escenas increíbles. Después de todos los tiempos difíciles, es tan reconfortante ver a Ferrari y Luigi en lo más alto del podio."
Hamilton ahora ocupa el segundo lugar en la clasificación de pilotos, a 41 puntos del líder del campeonato, Kimi Antonelli. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer en la temporada, el británico no ha descartado pelear por el título del campeonato.
La octava ronda de la temporada, el Gran Premio de Austria, se celebrará del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring.
Share Or Save This Story
Ferrari va un paso por delante: será el único coche en Austria con un motor equipado con ADUO
"Es una locura": Hamilton y Verstappen estallan por los altos precios de las categorías de desarrollo
Claire Williams compara el impacto de Hamilton en Ferrari con Michael Schumacher
Para Kubica, quedarse sin un asiento de F1 en Ferrari se sintió como "sangrar"
Lewis Hamilton visto en un raro Ferrari en Fiorano
La victoria de Hamilton con Ferrari genera comparaciones con Michael Schumacher
Últimas noticias
FIA anuncia kit de actualización para coches Rally2 para unirse a la división mayor del WRC 2027
Haas usará a Ryo Hirakawa sobre el VF-26 de Ocon en la FP1 de Austria
La emotiva victoria de Hamilton con Ferrari captada en un video detrás de cámaras
Audi: el primer motor desarrollado con el ADUO ya ha hecho su debut
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments