El secreto del gato de la fortuna en Imola

Tras la ajustada victoria de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen en el GP de Bahréin, ambos equipos saben que es probable que los márgenes sean mínimos durante gran parte del año, lo que significa que un poco de fortuna añadida sería muy bienvenida.

No es que vayas a encontrar un gato negro de la suerte cruzándose en tu camino en Imola, pero sí habrá un gato gris atigrado.

Se llama Formulino. Y es el rey felino secreto del paddock de la Fórmula 1 en Imola.

Poco se sabía de Formulino antes del Gran Premio de Emilia Romagna del año pasado, que supuso la primera carrera de F1 en Imola desde 2006. Pero mientras se llevaban a cabo diversos preparativos el jueves en el paddock, se convirtió en un visitante habitual de los garajes de los equipos, vigilando de cerca a los que habían entrado en su paddock.

El entonces piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, fue agraciado por Formulino mientras hablaba con Sky Sports en el corralito de los medios de comunicación.

"Es buena suerte si viene y te ve", le dijo el presentador Ted Kravitz a Vettel. Pero Vettel no se mostró tan entusiasmado.

"No me gustan los gatos", dijo. "No tengo nada que ofrecerle. Aunque tiene un poco de sobrepeso...".

Lewis Hamilton fue mucho más amable con el gato, que se paseó por una de las unidades del equipo Mercedes. Formulino se apresuró a saludar al actual campeón del mundo, que se tomó un momento para hacerle una carantoña y acariciar su cabeza.

Consciente de que el interés de su sujeto estaba disminuyendo, Hamilton siguió su camino, pero, como señaló la cuenta de Twitter de Mercedes, tanto él como el equipo habían sido "bendecidos por el gato de Imola".

La buena suerte ofrecida por Formulino a Hamilton dio claramente sus frutos. Después de rodar tercero en el primer relevo de la carrera, el inglés fue capaz de superar a sus rivales Valtteri Bottas y Max Verstappen para colocarse en cabeza, consiguiendo así su primera victoria en la F1 en Imola.

Vettel, en cambio, tuvo menos suerte. Terminó la carrera en 12º lugar después de una parada en boxes de 13 segundos causada por una tuerca defectuosa, marcando una decepcionante actuación final con Ferrari en suelo italiano para el piloto alemán.

¿La moraleja de la historia? El gato de Imola tiene claramente el poder de decidir el destino de tu fin de semana de carreras de F1. Los aficionados en Twitter ya han hablado de la rivalidad entre Vettel y Formulino como algo que debe resolverse este fin de semana.

Desde su papel protagonista en Imola el año pasado, Formulino se ha unido a las filas de las muchas mascotas famosas de la F1, incluyendo el perro de Hamilton, Roscoe, y –el favorito personal de este redactor– los diversos amigos peludos de Alexander Albon en la cuenta de Instagram @Albon_Pets, encabezada por el adorable Horsey Albon.

En la cuenta de Instagram de Formulino –en la que afirma con razón ser "el dueño de Imola"– aparecen fotos suyas asistiendo a todas las reuniones importantes del circuito, incluidas las verificaciones y la planificación del regreso del gran premio de este año. Si el jefe está cerca, hay que portarse bien.

En los preparativos de la carrera de este fin de semana, la F1 ha reconocido con razón a Formulino con un pase VIP muy especial para el paddock. Como todos sabemos, el acceso al paddock está actualmente muy limitado debido a las restricciones de la COVID-19, con excepciones cuando se considera necesario, como por ejemplo para los osos de peluche tuertos de una ONG (lo que extrañamente provocó una protesta...). Pero Formulino hace lo que quiere. Después de todo, ¿quién va a detenerle?

El pase de Formulino figura como miembro del personal de Imola, siendo su cargo el de "gato", y le da acceso a todos los días del evento. Incluso posó para una foto para el pase del paddock como un verdadero profesional.

A pesar de todo lo que se ha dicho sobre las mejoras, los fondos en forma de Z y los conceptos de coches con rake alto y bajo antes de Imola, la realidad es que Formulino es más poderoso que cualquiera de ellos.

¿Bendecirá a Hamilton una vez más? ¿O podría Max Purr-stappen verse agraciado por la fortuna felina?