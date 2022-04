El informe completo de la FIA sobre el GP de Abu Dhabi de F1 de 2021

La FIA anunció en los días posteriores al duelo por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton que pondría en marcha una investigación completa, que se ha llevado a cabo durante los últimos tres meses.

En vísperas de la temporada 2022, la FIA publicó un resumen ejecutivo del informe, en el que se detalla lo ocurrido en Abu Dhabi y se ofrecen recomendaciones.

Informe del resumen ejecutivo de la FIA

Resumen ejecutivo del ejercicio de análisis y aclaraciones realizado por la FIA tras el Gran Premio de Abu Dhabi 2021.

Introducción

Este informe se ha redactado para presentar a los miembros del WMSC las conclusiones derivadas del análisis de los acontecimientos que tuvieron lugar durante las últimas cinco vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi puntuables para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021. El único objetivo de este informe es extraer cualquier lección de esta situación y que se proporcione claridad a los participantes, los medios de comunicación y los aficionados acerca de las regulaciones actuales para preservar la naturaleza competitiva de nuestro deporte, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los pilotos y oficiales.

I. LOS HECHOS

A) Acontecimientos sobre la pista

1. El 12 de diciembre de 2021, en la vuelta 53/58 de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi celebrada en el circuito de Yas Marina en los Emiratos Árabes Unidos (el Gran Premio de Abu Dhabi), la última competición puntuable para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2021, Nicholas Latifi (Williams Racing) se estrelló contra la barrera a la salida de la curva 14 a las 18:21:37 hora local. Los comisarios tuvieron que retirar el coche y los restos del mismo de la pista. En ese momento, el orden de carrera era el siguiente: #1. Lewis Hamilton (HAM), Mercedes-AMG Petronas F1 Team (Mercedes); #2. Max Verstappen (VER), Red Bull Racing Honda (Red Bull) y #3. Sergio Pérez, Red Bull. Los comisarios de pista mostraron inmediatamente banderas amarillas dobles en ese sector.

2. En el momento del accidente, tanto HAM como VER circulaban con neumáticos de compuesto duro, habiendo realizado cada uno un cambio de neumáticos previo. A las 18:21:54 hora local, el coche de seguridad fue sacado a pista por la dirección de carrera. VER entró en boxes para cambiar los neumáticos de compuesto blando. HAM permaneció en pista con neumáticos de compuesto duro, detrás del coche de seguridad. Una vez que la parrilla estaba bajo control detrás del coche de seguridad, comenzó la retirada del coche de N. Latifi. La velocidad de la retirada fue, sin embargo, más lenta de lo previsto, debido en parte a que los frenos del coche se habían incendiado. En la vuelta 55/58, continuaba la retirada y la limpieza del incidente.

3. A las 18:27:55 hora local, con la carrera en la vuelta 56/58 y con el coche de seguridad todavía en la pista, ya que los comisarios de pista seguían retirando una cantidad importante de restos de coche de la pista, se publicó el mensaje estándar "NO SE PERMITIRÁ QUE LOS COCHES DOBLADOS ADELANTEN", lo que provocó la confusión entre los equipos mientras se preparaban para el procedimiento de desdoblamiento. En ese momento, el orden de carrera era el siguiente #1. HAM; #2. VER y #3. Carlos Sainz, Ferrari (S. Pérez se había retirado). Se produjeron varios intercambios de radio entre Red Bull y Dirección de Carrera (ver detalles en la página 4).

4. A las 18:31:01 hora local, con la carrera en la vuelta 57/58 y el coche de seguridad todavía en la pista, la pista estaba despejada y el mensaje "LOS COCHES 4 (NOR) - 14 (ALO) - 31 (OCO) - 16 (LEC) - 5 (VET) PUEDEN ADELANTAR AL COCHE DE SEGURIDAD" (es decir, solo los cinco coches doblados entre HAM y VER) se publicó en la página de cronometraje 3 y en el sistema oficial de mensajes. Otros tres coches doblados permanecían detrás de VER (Coche 3 (Ricciardo), Coche 18 (Stroll) y Coche 47 (Mick Schumacher). Estos tres coches no tenían instrucciones de adelantar a VER ni a otros coches, y no lo hicieron. Mercedes hizo una observación a Dirección de Carrera por radio (ver detalles en la página 4).

5. Posteriormente, Dirección de Carrera notificó a los equipos (en la vuelta 57/58) lo siguiente: "COCHE DE SEGURIDAD EN ESTA VUELTA".

6. A las 18:32 hora local, con la carrera entrando en la vuelta 58 (la vuelta final), se publicaron los mensajes "PISTA LIMPIA" y "LIMPIO EN EL SECTOR DE LA PISTA 18". Eso permitió las condiciones de carrera con bandera verde en la última vuelta.

7. En la vuelta 58/58, VER adelantó a HAM en la curva 5 y se puso al frente de la carrera. En la curva 9, HAM casi toca a VER cuando intentaba adelantarle, pero VER se mantuvo por delante y cruzó la línea de meta en primer lugar. HAM cruzó la línea de meta en segundo lugar.

8. A las 18:33 hora local, se publicó el mensaje "BANDERA DE CUADROS".

B) Protestas, audiencias y decisiones de los Comisarios

9. A las 19:01 hora local, Mercedes presentó dos notificaciones de protesta de conformidad con el artículo 17 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1 2021 (Reglamento Deportivo de la F1) y los artículos 13.1 a 13.5 del Código Deportivo Internacional 2021 (Código). La primera protesta alegaba una infracción del artículo 48.8 del Reglamento Deportivo de la F1 sobre la base de que VER había adelantado a HAM durante el periodo del coche de seguridad. La segunda protesta alegaba que se había infringido el artículo 48.12 del Reglamento Deportivo de la F1 durante la Carrera, y solicitaba una modificación de la Clasificación de la Carrera como consecuencia de ello (la Protesta).

10. A las 19:45 hora local, los representantes de los equipos Mercedes y Red Bull fueron convocados por los Comisarios por el siguiente motivo: "Protesta del equipo de Fórmula Uno Mercedes-AMG PETRONAS contra el coche 33, supuesta infracción del artículo 48.8 del Reglamento Deportivo de Fórmula Uno de la FIA de 2021" (es decir, el coche 33 (VER) habría adelantado al coche 44 (HAM) durante el periodo de Safety Car a las 18:32).

11. A las 20:45 hora local, los representantes de los equipos Mercedes y Red Bull fueron convocados por los Comisarios por el siguiente motivo: "Protesta de Mercedes-AMG Petronas F1 Team contra la clasificación establecida al final de la competición, supuesta infracción del artículo 48.12 del Reglamento Deportivo de la FIA de 2021".

12. A las 22:14 hora local, tras escuchar a los representantes de los dos equipos de F1 implicados, los Comisarios emitieron el Documento 57, por el que determinaban que "aunque el coche 33 se situó en un momento dado, durante un periodo de tiempo muy corto, ligeramente por delante del coche 44, en un momento en el que ambos coches estaban acelerando y frenando, volvió a situarse detrás del coche 44 y no estaba por delante cuando terminó el periodo del coche de seguridad (es decir, en la línea). En consecuencia, se desestima la protesta".

13. A las 23:03 hora local, tras escuchar a los representantes de Mercedes y a los de Red Bull (como una "parte interesada") y al Director de Carrera, los Comisarios emitieron el Documento 58 (la Decisión) por el que determinaron que "el artículo 15.3 permite al Director de Carrera controlar el uso del coche de seguridad, lo que a nuestro juicio incluye su despliegue y retirada. Que aunque el artículo 48.12 puede no haber sido aplicado en su totalidad, en relación con el regreso del coche de seguridad a los boxes al final de la siguiente vuelta, el artículo 48.13 lo anula y una vez que se ha mostrado el mensaje "Coche de seguridad en esta vuelta", es obligatorio retirar el coche de seguridad al final de esa vuelta. Que a pesar de la petición de Mercedes de que los Comisarios corrijan el asunto modificando la clasificación para reflejar las posiciones al final de la penúltima vuelta, este es un paso que los Comisarios consideran que efectivamente acorta la carrera de forma retrospectiva, y por lo tanto no es apropiado. En consecuencia, se desestima la protesta".

14. A las 23:22 hora local, dentro de la hora siguiente a la publicación de la Decisión (véase el artículo 15 del Código Deportivo Internacional y el artículo 10.1.1 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA), Mercedes notificó por escrito a los Comisarios su intención de apelar respecto a la decisión de los Comisarios en relación con la Protesta del artículo 48.12. La fecha límite para presentar este recurso ante el Tribunal Internacional de Apelación (ICA) de la FIA era el 16 de diciembre de 2021, a las 20:22 horas CET.

15. Mercedes no presentó una notificación de recurso dentro del plazo (ni en ningún momento posterior), sino que confirmó públicamente el 16 de diciembre de 2021 que retiraba su recurso.

II. TEMAS CLAVE Y CONCLUSIONES

Como confirmó el WMSC en su declaración del 15 de diciembre de 2021, el propósito del análisis detallado y el ejercicio de aclaración fue identificar cualquier lección que pudiera aprenderse de los eventos que tuvieron lugar en el GP de Abu Dhabi de 2021 y considerar la mejor manera de proporcionar claridad a los participantes de la F1, los aficionados y los medios de comunicación con respecto a las reglas y regulaciones de la Fórmula 1 en el futuro.

1. Múltiples funciones y responsabilidades del Director de Carrera

16. El papel del Director de Carrera es, por naturaleza, exigente y de gran presión. Sin embargo, un tema recurrente en el análisis detallado y el ejercicio de clarificación fue la preocupación de que el número de funciones y responsabilidades del director de carrera que se han acumulado a lo largo de los años podría estar añadiendo una presión adicional a la función.

17. De 1997 a 2019, el papel de Director de Carrera fue desempeñado por Charlie Whiting. Además del cargo de Director de Carrera, el Sr. Whiting ocupó simultáneamente los cargos de Delegado de Seguridad de la FIA, de Juez de Salida Permanente y de Director Deportivo de Monoplazas. Tras el fallecimiento del Sr. Whiting en marzo de 2019, Michael Masi fue nombrado nuevo Director de Carrera. El Sr. Masi había desempeñado previamente el papel de Director de Carrera Adjunto para la F1, F2 y F3 desde 2018. El Sr. Masi también asumió las funciones del Sr. Whiting de Delegado de Seguridad y (a partir de 2021) de Director Deportivo de Monoplazas.

18. Las sugerencias de la Comisión de la F1 y de los entrevistados incluyen que algunas de las responsabilidades del Director de Carrera se dividan y se asignen a otras personas para reducir la carga de trabajo del Director de Carrera y permitirle centrarse en sus funciones clave, incluyendo la gestión y el control de la carrera.

2. Comunicaciones de radio entre los equipos de F1 y el Director de Carrera

19. Las comunicaciones por radio entre los equipos de F1 y el Director de Carrera fueron identificadas como otro problema clave durante el análisis.

20. Las comunicaciones directas por radio entre los equipos de F1 y la Dirección de Carrera se hicieron públicas desde principios de la temporada 2021 como parte de una estrategia mediática más amplia. Cabe señalar que solo se hizo pública una parte de los intercambios.

21. Tras el GP de Abu Dhabi de 2021, los medios de comunicación y el debate público se centraron en las comunicaciones entre el director de carrera y el director de la escudería Red Bull, por un lado, y el director de carrera y el director de la escudería Mercedes, por otro, especialmente en las conversaciones que tuvieron lugar durante las últimas vueltas de la carrera.

22. En la vuelta 56/58, después de que se publicara el mensaje "NO SE PERMITIRÁ QUE LOS COCHES DOBLADOS ADELANTEN", la conversación entre el jefe del equipo Red Bull (Christian Horner) / el director deportivo del equipo Red Bull (Jonathan Wheatley) y el control de carrera (Michael Masi) fue la siguiente:

Jefe de Equipo: Christian a Michael

Director de Carrera: Sí, adelante Christian.

Jefe de Equipo: ¿Por qué no nos están quitando a estos coches doblados del medio?

Director de Carrera: Solo dame.. porque Christian... solo dame un segundo... Vale, mi principal, lo importante es limpiar este incidente.

Jefe de Equipo: Solo necesitas una vuelta de competición.

Director de Carrera: Sí.

Director Deportivo: Evidentemente, esos coches doblados, no hay que dejarlos pasar... enseguida dan la vuelta y alcanzan la parte de atrás del grupo.

Director de Carrera: Entendido.

Director Deportivo: Necesitas dejar que se vayan....

Director de Carrera: Entendido. Solo dadnos un segundo.

Director Deportivo: …Y entonces tendremos una carrera de coches en nuestras manos.

Director de Carrera: Entendido.

23. En la vuelta 57/58, tras publicarse el mensaje "LOS COCHES DOBLADOS 4 (NOR) - 14 (ALO) - 31 (OCO) - 16 (LEC) - 5 (VET) PUEDEN ADELANTAR AL COCHE DE SEGURIDAD", el jefe del equipo Mercedes (Toto Wolff) llamó por radio a Dirección de Carrera:

Jefe de Equipo: Michael…Michael, esto no está bien. Michael, eso no está nada bien. Eso no está nada bien.

[más tarde]

[más tarde] El Jefe de Equipo dijo, de forma incorrecta: Él [VER] acaba de adelantar bajo el coche de seguridad.

24. Por lo tanto, gran parte del debate se centró en el propósito y la idoneidad de esas comunicaciones y en si las comunicaciones en carrera entre los equipos de F1 y el Director de Carrera deberían ser transmitidas o, incluso, permitidas.

25. El consenso de los participantes que han tomado parte en el detallado ejercicio de análisis y aclaración fue que las respectivas comunicaciones al Director de Carrera por parte de los jefes de los equipos Red Bull Racing y Mercedes durante las últimas vueltas del GP de Abu Dhabi de 2021 tuvieron un impacto negativo en el buen desarrollo de las últimas vueltas porque distraían cuando el Director de Carrera tenía que centrarse en tomar decisiones difíciles y contrarreloj.

26. En efecto, cuando se saca el coche de seguridad a pista, el Director de Carrera debe vigilar especialmente los coches en pista, el orden de colocación de los mismos, el despliegue de las banderas correspondientes, el desarrollo de la intervención de los comisarios de pista y, a continuación, si el Responsable de Pista considera que las condiciones lo permiten, ordenar la salida de la pista del coche de seguridad.

27. Por lo tanto, el Director de Carrera debe gestionar tanto los coches en la pista, como la intervención del coche de seguridad y lo que ocurre en el lugar del incidente, es decir, un número considerable de tareas que hay que realizar en un tiempo mínimo para permitir que la carrera se reanude de forma segura y lo antes posible, y al mismo tiempo responder a las demandas de los directores de equipo. Esto requiere una inmensa concentración.

28. Por lo tanto, se consideró que estas comunicaciones no eran necesarias ni útiles para el buen desarrollo de la carrera. Más bien, el consenso fue que añaden presión al Director de Carrera en un momento crítico (es decir, en un momento en el que el Director de Carrera debe supervisar simultáneamente los coches en la pista, el despliegue de las banderas apropiadas, y el progreso de los comisarios en la limpieza de la pista, y también ser el enlace con el Responsable de Pista en relación con el final del periodo del coche de seguridad) y podría tratar de influir (ya sea directa o indirectamente, o intencionadamente o no) en las decisiones tomadas por el Director de Carrera.

29. Teniendo en cuenta lo anterior, el consenso de quienes participaron en el detallado ejercicio de análisis y aclaración fue que las comunicaciones entre (por un lado) los equipos de F1 y (por otro) el director de carrera durante una carrera deberían restringirse para que el director de carrera pueda desempeñar su función crucial sin interrupciones ni distracciones innecesarias.

3. El procedimiento de desdoblarse durante el coche de seguridad

30. El procedimiento de desdoblarse durante el coche de seguridad fue un tema central de discusión durante el detallado ejercicio de análisis y aclaración, derivado del malentendido sobre la aplicación de este procedimiento en el GP de Abu Dhabi de 2021, de acuerdo con los artículos 48.12 y 48.13 del Reglamento Deportivo de la F1.

31. Del análisis se desprende que puede haber diferentes interpretaciones del artículo 48.12 y/o del artículo 48.13, y que es probable que esto haya contribuido a parte de la confusión que rodea al procedimiento de retirada del coche de seguridad. Por lo tanto, se consideró que estas disposiciones del Reglamento Deportivo de la F1 se beneficiarían de una aclaración.

32. También se consideró que las decisiones relativas al coche de seguridad al final del GP de Abu Dhabi de 2021 probablemente tuvieron en cuenta las discusiones previas (incluidas las reuniones del SAC de la F1, la Comisión de la F1 y los directores de los equipos de la F1) que dejaron clara la preferencia de los equipos de la F1 por terminar las carreras con bandera verde, en lugar de detrás de un coche de seguridad, cuando fuera seguro hacerlo. La consulta a los pilotos de la F1 confirmó que sigue siendo deseable terminar una carrera bajo bandera verde, pero que la seguridad debe ser siempre lo primero. Si por razones de seguridad no es posible retirar el coche de seguridad, los equipos de F1 confirmaron que aceptarían terminar la carrera en condiciones de coche de seguridad.

33. El proceso de identificación de los coches doblados solía ser un proceso manual. Para la temporada 2022 se ha desarrollado un software que automatizará la comunicación de la lista de coches que deben desdoblarse.

34. En una votación electrónica reciente , el WMSC ha confirmado un cambio en el reglamento que aclara que en caso de desdoblarse, "todos" los coches, en lugar de "cualquier" coche, tienen que hacerlo. Una investigación más profunda del sistema de cronometraje de la F1 aclarará si un procedimiento de "desdoblamiento virtual" podría aportar ventajas y simplificación.

35. Los resultados del Gran Premio de Abu Dhabi 2021 y del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno de la FIA son válidos, definitivos y no pueden cambiarse ahora. De acuerdo con el reglamento, Mercedes presentó una protesta a los comisarios después de la carrera, buscando cambiar la clasificación de la misma. Los comisarios desestimaron la protesta y Mercedes tuvo entonces la oportunidad de apelar esa decisión ante el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA, pero no lo hizo. No hay otros mecanismos disponibles en el reglamento para modificar la clasificación de la carrera.

4. Estructura del equipo de gestión de la carrera de la FIA

36. Los participantes en el análisis identificaron el apoyo disponible para el equipo de gestión de la carrera como una cuestión clave, en el contexto de garantizar que el director de la carrera pueda desempeñar su función lo mejor posible.

37. La responsabilidad de apoyar al equipo de gestión de la carrera recae principalmente en el departamento de monoplazas de la FIA. Cuando se les preguntó sobre el apoyo que prestan, el personal del departamento señaló que el equipo era positivo y trabajaba bien en conjunto. Señalaron la naturaleza exigente de la función de Director de Carrera, especialmente teniendo en cuenta las múltiples funciones y responsabilidades del Director de Carrera. También señalaron la necesidad de apoyo y recursos adicionales para mejorar el funcionamiento del departamento y, por tanto, prestar un mejor apoyo al equipo de Dirección de Carrera.

38. Además, el personal identificó la necesidad de mejorar la comunicación entre la oficina de la FIA en Ginebra y el personal de las pistas, y entre los departamentos deportivos y técnicos de la F1. También señalaron la complejidad de los reglamentos de la F1 (en particular el Reglamento Técnico de la F1, las Directivas Técnicas que lo complementan y el Reglamento Financiero de la F1) y la reducción de la duración de los acuerdos de consultoría de 3 años a 1 año, lo que a menudo da lugar a una mayor rotación del personal y, por tanto, a una menor familiaridad con las normas.

IV. LAS RECOMENDACIONES

39. A continuación se exponen las recomendaciones para abordar los resultados y las conclusiones de este informe. Estas recomendaciones han sido presentadas por el Presidente de la FIA tanto a la Comisión de la F1 como al WMSC, y fueron anunciadas públicamente en una declaración del Presidente de la FIA publicada el 17 de febrero de 2022.

Recomendación 1: Para ayudar al Director de Carrera en el proceso de toma de decisiones, se creará una Sala de Dirección de Carrera Virtual. Al igual que el árbitro de asistencia por vídeo (VAR) en el fútbol, se situará en una de las oficinas de la FIA como respaldo fuera del circuito. En conexión en tiempo real con el Director de Carrera de la FIA de la F1, ayudará a aplicar el Reglamento Deportivo utilizando las herramientas tecnológicas más modernas.

Recomendación 2: Las comunicaciones directas por radio durante la carrera, que actualmente se emiten en directo por todas las televisiones, se eliminarán para proteger al Director de Carrera de cualquier presión y permitirle tomar decisiones con tranquilidad. Seguirá siendo posible hacer preguntas al Director de Carrera, según un proceso bien definido y no intrusivo.

Recomendación 3: Los procedimientos de desdoblamiento detrás del coche de seguridad deben ser reevaluados por el Comité Asesor Deportivo de la F1 y presentados a la próxima Comisión de la F1 antes del inicio de la temporada.

Recomendación 4: se ha puesto en marcha un nuevo equipo de dirección de carrera a partir de la sesión de pruebas en Barcelona. Niels Wittich (antiguo director de carrera del DTM) y Eduardo Freitas (antiguo director de carrera del WEC) actuarán alternativamente como director de carrera, asistidos por Herbie Blash (antigua mano derecha de Charlie Whiting) como asesor principal permanente.

40. Ya se han realizado muchas mejoras, como las incorporaciones de personal y la división de las numerosas funciones y tareas del Director de Carrera. Además, en diciembre de 2021 se creó dentro de la FIA la función de Director Ejecutivo del departamento de monoplazas, que Peter Bayer desempeña además de su función de Secretario General del Deporte.

41. Sin embargo, para finalizar la nueva estructura:

- Se contratará a un nuevo Director Deportivo de F1 (proceso finalizado),

- Se contratará a un asesor jurídico senior adicional en materia de reglamentación para reforzar el apoyo jurídico (i) durante las competiciones de F1 (independientemente de la diferencia horaria) y especialmente durante el fin de semana y (ii) en los asuntos deportivos de la F1.

42. Se sugiere que todas las recomendaciones que aún no se han aplicado se pongan en práctica con carácter prioritario, de modo que se puedan aprovechar al máximo las lecciones aprendidas en el detallado ejercicio de análisis y aclaración para la temporada 2022. Se mantendrá a los miembros del WMSC regularmente informados de los progresos realizados.