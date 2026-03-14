Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudí han sido oficialmente eliminados del calendario de 2026. Tras la prueba de Suzuka (29 de marzo), la Fórmula 1 no volverá a la pista hasta el fin de semana del 3 de mayo en el circuito de Miami. El calendario vuelve así a tener 22 fines de semana de carrera, como en 2022 y 2023: los intentos de sustituir los dos eventos cancelados se han topado, de hecho, con dificultades logísticas y financieras que han convencido a la Fórmula 1 de renunciar a ello.

La primera opción que se barajó fue celebrar un fin de semana doble de carrera en Suzuka, pero para el promotor local habría sido muy difícil recuperar los costes de una segunda carrera con tan poco tiempo disponible. También para los equipos (tanto desde el punto de vista logístico como por el despliegue de personal) no habría sido fácil un desplazamiento de dos semanas no planificado.

Vista de la entrada del circuito de Suzuka Foto de: Clive Rose / Getty Images

También se han barajado alternativas en Europa, pero en este caso, además del problema de planificación para los promotores, se habría añadido un obstáculo logístico adicional para los equipos. De hecho, los planes de los equipos prevén que los medios de transporte para el primer desplazamiento por tierra estén disponibles solo a partir de la última semana de mayo, es decir, a tiempo para el Gran Premio de Mónaco. Algunos equipos han confirmado que aún no disponen de todos los medios de transporte sobre ruedas ni de las zonas de hospitalidad.

La pausa imprevista de cuatro semanas tendrá un impacto importante en muchos aspectos, sobre todo en el ámbito técnico. Durante el fin de semana de Shanghái se habló de ADUO, una de las novedades introducidas este año en materia de unidades de potencia. El reglamento prevé que, con motivo de las carreras 6, 12 y 18, la Federación Internacional evalúe la potencia de los motores térmicos, concediendo a los fabricantes que se encuentren a una distancia de al menos un 2 % del motor de referencia la posibilidad de beneficiarse de un desarrollo adicional y de horas extra para utilizar en los bancos de pruebas.

En el calendario original, la sexta carrera correspondía al Gran Premio de Miami. Con la cancelación de las pruebas de Sakhir y Yeda, la referencia se desplaza al GP de Mónaco. De ahí la solicitud presentada por algunos fabricantes de motores (que se debatirá la próxima semana) de revisar el calendario, fijando la primera revisión por parte de la FIA después del fin de semana de Montreal. El aspecto positivo de la cancelación de dos fines de semana de carrera es el menor kilometraje que deberán recorrer las tres unidades de potencia permitidas por el reglamento para toda la temporada. La estimación original de 18 000 kilómetros se reduce, de hecho, a 16 500.

La unidad de potencia de Red Bull: con dos GP cancelados se alarga la vida útil de los motores Foto de: AG Photo

El cambio forzoso del calendario también influirá en los programas de desarrollo de los monoplazas. Para la cita de Sakhir, los planes originales de muchos equipos (prácticamente todos) preveían el debut en pista de paquetes de actualizaciones. La larga pausa entre el Gran Premio de Japón y el de Miami ha llevado a varios equipos a suspender la producción de nuevos componentes inicialmente previstos para Sakhir y a continuar, en su lugar, el trabajo en el túnel de viento, ampliando la fase de estudio antes de pasar a la de producción.

Los equipos también tendrán que renunciar a una parte de los ingresos garantizados por la Fórmula 1. Se desconoce a cuánto asciende la cantidad a la que cada equipo deberá renunciar (se habla de una cifra entre 3,5 y 8 millones de euros), variable en función de la posición que ocupe en la compleja tabla prevista por el Pacto de la Concordia. Una cifra, en cualquier caso, significativa, aunque compensada en parte por los menores gastos que cada equipo deberá asumir.