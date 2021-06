Ecclestone tendrá serie documental de los mismos productores de Senna

Todos sabemos que la Fórmula 1 siempre ha sido un éxito mundial. Pero no se puede negar que el éxito de Drive to Survive y los cambios introducidos por Liberty Media desde 2017 han hecho que este deporte sea más atractivo para nuevas audiencias. Con ello, empieza a crecer el interés por otras historias de la categoría.

Es en este sentido que uno de los nombres más importantes de la historia del deporte tendrá su turno bajo los focos: Bernie Ecclestone.

La revista estadounidense Variety, una de las más importantes del mundo del espectáculo, confirmó el martes (29) que el ex jefe de la F1 tendrá una serie documental en ocho episodios que se estrenará en 2022 sobre su vida y su relación con el deporte.

El nombre de la serie será Lucky y estará dirigida por Manish Pandey, responsable del aclamado documental "Senna" sobre el tricampeón brasileño, ganador de varios premios en todo el mundo. Pandey ha tenido acceso exclusivo a Ecclestone y a su rutina, así como a materiales de la colección en colaboración con la F1.

Según Variety, las grabaciones ya se han realizado, en medio del bloqueo en Suiza durante la pandemia de Covid-19, y las entrevistas giran en torno a su vida, su implicación con la F1 y sus años al frente de la categoría.

Pandey habló de su contacto con Ecclestone y de la "felicidad" de contar su historia.

"Bernie ha conseguido reflexionar, no sólo sobre sus días como uno de los grandes empresarios del deporte de todos los tiempos, sino también sobre su vida. A sus 90 años, ha viajado por todo el mundo y ha conocido a todo el mundo y, sin embargo, sigue siendo una persona con los pies en la tierra e inmensamente divertida. Es una alegría contar esta extraordinaria historia, en su totalidad, por primera vez”, dijo el directivo a la revista de espectáculos y moda.

Ecclestone dijo que es la primera vez que confía en alguien para contar su historia.

"Es la primera vez que confío en alguien para que cuente mi historia y la historia de la Fórmula 1, y Manish es el único narrador y director que creo que puede llevar eso a la pantalla”, expresó el antiguo jefe de la categoría al mismo medio.

Michael Schumacher, Benetton, Bernie Ecclestone Photo by: Sutton Images

"Y no sólo es un gran narrador, también es un gran aficionado. Lleva viendo la Fórmula 1 desde que aprendía a caminar y su conocimiento de ese mundo y de los implicados en él es casi enciclopédico, y su pasión es casi insuperable".

A pesar de hablar de que es la primera vez que permite a alguien contar su historia, Ecclestone ya tiene una biografía, publicada en 2011. "I'm Not an Angel", de Tom Bower, que cuenta la historia del ex jefe de la F1, pero debido al momento de su publicación, no habla de la salida de Bernie de la categoría, cuando pasa las riendas a Liberty Media.

El director general de la F1, Stefano Domenicali, elogió la decisión de lanzar la serie.

Además de "Senna", la empresa de Pandey, Jiva Maya, es responsable de otras producciones del mundo del motor, como el documental "Heroes", realizado en colaboración con Motorsport.TV. Pandey también tiene un proyecto en desarrollo sobre Ferrari, pero aún no hay información.

Bernie Ecclestone y Wilson Fittipaldi Photo by: Motorsport Images