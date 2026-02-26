El ex director ejecutivo de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, cree que el piloto de Audi F1 Gabriel Bortoleto "será una amenaza" para su experimentado compañero de equipo Nico Hulkenberg, ahora que la marca alemana comienza su primera temporada este año.

La entrada de Audi en el campeonato este año ha sido muy esperada por los aficionados desde la adquisición del equipo Sauber. Aunque los cuatro aros de la marca han aparecido en numerosas actividades promocionales desde que se conoció la noticia de su inversión, 2026 es la primera temporada en la que los aficionados verán el coche en la parrilla.

Tras un impresionante primer año en Sauber, el joven Bortoleto es considerado por muchos como un talento en ciernes, uno que, según Ecclestone, podría desafiar a su compañero de equipo más veterano.

"Ahora han reunido todos los ingredientes para un primer año exitoso en la Fórmula 1", declaró Ecclestone a Sport.de después de que un rápido Audi sorprendiera a los espectadores en las simulaciones de carrera. Y con el equipo aportando su propia unidad de potencia construida por Audi a la lucha, fue impresionantemente fiable, con solo unos pocos problemas que limitaron su funcionamiento en Barcelona.

Terminó su segunda tanda de pruebas con 357 vueltas registradas en . Y aunque sus pilotos se han mostrado bastante reservados en cuanto a las expectativas, son silenciosamente optimistas.

"Creo que hemos hablado mucho sobre la ambición de Audi en el proyecto y lo que se ha conseguido ya es increíble", declaró el director del equipo, Jonathan Wheatley, durante la segunda prueba. "Somos el primer equipo en probar esta nueva generación de coches de Fórmula 1 de Audi, y todos aquí sabemos lo que se necesita para cumplir ciertos plazos de para llegar hasta aquí".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Creo que también demuestra la ambición del equipo. Se ha hecho un trabajo tremendo en Neuberg y Hinwil y, por supuesto, en Bicester: un equipo de personas enormemente talentosas que han dedicado mucho esfuerzo a ello y ahora estamos aquí con una marca, no solo una marca nueva unidad de potencia, sino un tren de potencia.

"Y estar donde estamos y alcanzar el kilometraje que logramos la semana pasada es muy alentador, pero ya sabes que estamos en un viaje ambicioso y estamos un poco lejos de donde nos gustaría estar en este momento".

Desde su perspectiva, Ecclestone está entusiasmado con la posibilidad de que Audi pueda sacar partido de la nueva normativa.

"Todos los equipos están muy igualados. Audi sin duda puede ser competitivo", afirmó, antes de añadir que Bortoleto "será una amenaza" para Hulkenberg, al que describió como "muy rápido y un posible futuro campeón del mundo".

Son grandes expectativas para el joven piloto, que estará deseando cumplirlas si tiene la oportunidad.