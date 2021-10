Ecclestone apoya las críticas de Verstappen a Drive to Survive

El ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, ha respaldado las críticas de Max Verstappen a la serie de Netflix Drive to Survive, que muestra los entresijos de la máxima categoría del automovilismo mundial, revelando que nunca ha visto un episodio de la producción.

En el calentamiento del GP de Estados Unidos, el actual líder del Mundial criticó la serie de Netflix en una entrevista con Associated Press, acusándola de "fingir rivalidades" en sus episodios, y aprovechó para anunciar su decisión de no participar en la cuarta temporada de la producción, cuyo estreno está previsto para 2022.

"Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen", dijo el neerlandés. "Así que decidí no participar en eso y no dar más entrevistas desde entonces, porque entonces no hay nada que mostrar. No soy una persona a la que le gusten los programas dramáticos, me gustan los hechos y las cosas reales".

Incluso fuera de la F1, Ecclestone no ha dejado de comentar el rumbo de la categoría en la que mandó desde hace décadas, con tono crítico a las decisiones tomadas por Liberty Media, actual propietaria del Mundial.

En una entrevista con Reuters, el ex jefe de la F1, que está en la víspera de su cumpleaños 91, reveló que nunca ha visto un solo episodio de Drive to Survive, y comentó las declaraciones de Verstappen.

"Soy un tipo realista y sé que no será muy real. Sé cómo actúan y piensan muchos de estos tipos”.

"Y cuando vea que las cosas se retratan completamente mal, entonces quizá acabe enfadándome un poco, como Max".

Ecclestone aprovechó para comentar la lucha entre Lewis Hamilton y Verstappen por el título de la temporada 2021.

"Hasta antes de esto, teníamos a Lewis saliendo de la pole, y a Lewis liderando de principio a fin y eso era todo. Nadie se entusiasma con eso. Ahora me entusiasma ver cada entrenamiento y cada carrera".

"Si me dijeras 'voy a vender mi casa y apostar todo mi dinero a uno de ellos, ¿qué harías?', te diría que apostaras a la ruleta, porque puede pasar cualquier cosa”.