Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Declaraciones
Fórmula 1

Las duras palabras de Verstappen sobre la crisis que vive Red Bull en el 2026

A Max Verstappen no le sorprende que Red Bull no tenga actualmente ninguna posibilidad frente a Mercedes y compañía: los «Tauros» están aún más lejos que al comienzo de la temporada 2025

Ruben Zimmermann Stuart Codling
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Tras las dos primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1, Max Verstappen ocupa tan solo el octavo puesto en el campeonato mundial, por detrás de pilotos como Oliver Bearman (Haas) o Pierre Gasly (Alpine). Ya le separan 43 puntos del líder del campeonato, George Russell, de Mercedes.

Es cierto que este mal resultado provisional se debe en gran parte al abandono de Verstappen en el Gran Premio de China. Pero incluso sin el fallo técnico del domingo en Shanghái, el cuatro veces campeón del mundo estaría en una posición solo ligeramente mejor en la lucha por el título.

"Para mí no es ninguna sorpresa que no estemos cerca de Mercedes, Ferrari o McLaren", afirma el neerlandés, según quien Red Bull es actualmente, en el mejor de los casos, la cuarta fuerza de la Fórmula 1. En el Mundial, el equipo ocupa incluso solo la quinta posición, por detrás incluso del equipo cliente de Ferrari, Haas.

China fue un fin de semana especialmente malo, según Verstappen, que en la clasificación del sábado quedó octavo, a casi un segundo del tiempo de la pole de Kimi Antonelli. En la clasificación de sprint del día anterior, llegó a estar a 1,7 segundos de George Russell.

A la pregunta de si esta gran diferencia es normal, responde: "Espero que no". En cualquier caso, el cuatro veces campeón del mundo subraya que, en principio, no esperaba poder competir con Mercedes y Ferrari en la fase inicial de la temporada.

La remontada será aún más difícil que en 2025

"Por supuesto, espero que podamos ser algo más competitivos [en las próximas carreras]", afirma Verstappen. Sin embargo, el camino de vuelta a la cima parece aún largo. "Creo que están tan molestos por ello como yo", dice Verstappen sobre su equipo Red Bull.

El inicio de la temporada recuerda un poco al año pasado, cuando los Red Bull también tuvieron problemas al principio. Más tarde, tras el parón de verano, Verstappen ganó seis carreras y estuvo a punto de proclamarse campeón del mundo. Al final, solo le faltaron dos puntos para superar a Lando Norris.

Sin embargo, el holandés subraya que una remontada similar podría resultar difícil este año. Al fin y al cabo, en 2026 habrá "unas reglas completamente diferentes", según Verstappen, quien además explica que Red Bull se ha encontrado en los últimos años "en una situación mucho más estable que ahora". 

Más de la F1:

Por ejemplo, en 2026 Red Bull competirá por primera vez con un motor totalmente propio. Solo eso ya es un factor adicional del que nunca hubo que preocuparse en el pasado. "En este momento hay muchas cosas que tenemos que mejorar", subraya Verstappen.

Aunque no se descarta una remontada como la del año pasado, esta podría resultar mucho más difícil, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Verstappen, a pesar de su "mal" comienzo de temporada en 2025, consiguió ganar dos de las siete primeras carreras.

Red Bull está actualmente muy lejos de lograr éxitos de ese tipo.

Share Or Save This Story

Artículo previo Mercedes y Wolff son "los grandes inspiradores" de la F1 2026, según la Fórmula E

Top Comments

More from
Ruben Zimmermann

"Ya basta": Ferrari se opone a nuevos cambios en el reglamento

Fórmula 1
Fórmula 1
"Ya basta": Ferrari se opone a nuevos cambios en el reglamento

Audi: aún es pronto para que tengamos equipos cliente en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi: aún es pronto para que tengamos equipos cliente en la F1

Ralf Schumacher se muestra escéptico: ¿llegará Aston Martin a la meta?

Fórmula 1
Fórmula 1
Ralf Schumacher se muestra escéptico: ¿llegará Aston Martin a la meta?
More from
Max Verstappen

Max Verstappen es descalificado tras ganar en Nürburgring

VLN
VLN
NLS2
Max Verstappen es descalificado tras ganar en Nürburgring

Los ganadores más jóvenes en la historia de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Los ganadores más jóvenes en la historia de la F1

VIDEO: La carrera de Max Verstappen en el Nürburgring

VLN
VLN
VIDEO: La carrera de Max Verstappen en el Nürburgring
More from
Red Bull

La pausa de la F1 en abril podría suponer "una pequeña desventaja" para Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Japón
La pausa de la F1 en abril podría suponer "una pequeña desventaja" para Red Bull

Mekies explica por qué Red Bull no le impide a Verstappen correr fuera de la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Mekies explica por qué Red Bull no le impide a Verstappen correr fuera de la F1

Antonelli aclaró la situación con Hadjar tras el rechazo inicial en China

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Antonelli aclaró la situación con Hadjar tras el rechazo inicial en China

Últimas noticias

Las duras palabras de Verstappen sobre la crisis que vive Red Bull en el 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Las duras palabras de Verstappen sobre la crisis que vive Red Bull en el 2026

Mercedes y Wolff son "los grandes inspiradores" de la F1 2026, según la Fórmula E

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Mercedes y Wolff son "los grandes inspiradores" de la F1 2026, según la Fórmula E

"Ya basta": Ferrari se opone a nuevos cambios en el reglamento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
"Ya basta": Ferrari se opone a nuevos cambios en el reglamento

La pausa de la F1 en abril podría suponer "una pequeña desventaja" para Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Japón
La pausa de la F1 en abril podría suponer "una pequeña desventaja" para Red Bull