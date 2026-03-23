Las duras palabras de Verstappen sobre la crisis que vive Red Bull en el 2026
A Max Verstappen no le sorprende que Red Bull no tenga actualmente ninguna posibilidad frente a Mercedes y compañía: los «Tauros» están aún más lejos que al comienzo de la temporada 2025
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Tras las dos primeras carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1, Max Verstappen ocupa tan solo el octavo puesto en el campeonato mundial, por detrás de pilotos como Oliver Bearman (Haas) o Pierre Gasly (Alpine). Ya le separan 43 puntos del líder del campeonato, George Russell, de Mercedes.
Es cierto que este mal resultado provisional se debe en gran parte al abandono de Verstappen en el Gran Premio de China. Pero incluso sin el fallo técnico del domingo en Shanghái, el cuatro veces campeón del mundo estaría en una posición solo ligeramente mejor en la lucha por el título.
"Para mí no es ninguna sorpresa que no estemos cerca de Mercedes, Ferrari o McLaren", afirma el neerlandés, según quien Red Bull es actualmente, en el mejor de los casos, la cuarta fuerza de la Fórmula 1. En el Mundial, el equipo ocupa incluso solo la quinta posición, por detrás incluso del equipo cliente de Ferrari, Haas.
China fue un fin de semana especialmente malo, según Verstappen, que en la clasificación del sábado quedó octavo, a casi un segundo del tiempo de la pole de Kimi Antonelli. En la clasificación de sprint del día anterior, llegó a estar a 1,7 segundos de George Russell.
A la pregunta de si esta gran diferencia es normal, responde: "Espero que no". En cualquier caso, el cuatro veces campeón del mundo subraya que, en principio, no esperaba poder competir con Mercedes y Ferrari en la fase inicial de la temporada.
La remontada será aún más difícil que en 2025
"Por supuesto, espero que podamos ser algo más competitivos [en las próximas carreras]", afirma Verstappen. Sin embargo, el camino de vuelta a la cima parece aún largo. "Creo que están tan molestos por ello como yo", dice Verstappen sobre su equipo Red Bull.
El inicio de la temporada recuerda un poco al año pasado, cuando los Red Bull también tuvieron problemas al principio. Más tarde, tras el parón de verano, Verstappen ganó seis carreras y estuvo a punto de proclamarse campeón del mundo. Al final, solo le faltaron dos puntos para superar a Lando Norris.
Sin embargo, el holandés subraya que una remontada similar podría resultar difícil este año. Al fin y al cabo, en 2026 habrá "unas reglas completamente diferentes", según Verstappen, quien además explica que Red Bull se ha encontrado en los últimos años "en una situación mucho más estable que ahora".
Por ejemplo, en 2026 Red Bull competirá por primera vez con un motor totalmente propio. Solo eso ya es un factor adicional del que nunca hubo que preocuparse en el pasado. "En este momento hay muchas cosas que tenemos que mejorar", subraya Verstappen.
Aunque no se descarta una remontada como la del año pasado, esta podría resultar mucho más difícil, sobre todo teniendo en cuenta que el propio Verstappen, a pesar de su "mal" comienzo de temporada en 2025, consiguió ganar dos de las siete primeras carreras.
Red Bull está actualmente muy lejos de lograr éxitos de ese tipo.
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