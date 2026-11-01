Fórmula 1 GP de México
El mano a mano entre compañeros de equipo en la F1 2026 tras la clasificación del GP de México
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1
Ed Hardy Benjamin Vinel
Publicado: 1 nov 2026, 12:03
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Después de cada sesión de clasificación de Fórmula 1, Motorsport.com publica el balance de clasificación de cada equipo en cuanto a los duelos entre compañeros.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, de modo que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo por un problema técnico o un incidente, esto se mencionará en la tabla.
McLaren
Oscar Piastri
8-17
(7-12 sin sprints)
Lando Norris
5
Australia
6
(+0.095s en Q3)
5
(+0.083s en SQ3)
China (sprint)
3
5
China
6
(+0.058s en Q3)
3
Japón
5
(+0.277s en Q3)
3
(+0.239s en SQ3)
Miami (sprint)
1
7
(+0.317s en Q3)
Miami
4
4
(+0.019s en SQ3)
Canadá (sprint)
3
4
(+0.052s en Q3)
Canadá
3
7
Mónaco
8
(+0.141s en Q3)
7
(+0.089s en Q3)
Barcelona
4
7
(+0.009s en Q3)
Austria
6
7
(+0.032s en SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
6
8
(+0.155s en Q3)
Gran Bretaña
6
7
(+0.215s en Q3)
Bélgica
3
5
(+0.477s en Q3)
Hungría
1
4
(+0.058s en SQ3)
Países Bajos (sprint)
2
4
(+0.142s en Q3)
Países Bajos
1
3
Italia
9
(+0.290s en Q3)
7
(+0.470s en Q3)
España
1
3
Azerbaiyán
5
(+0.308s en Q3 - fallo técnico)
7
(+0.005s en Q3)
Bahréin en Malasia
6
4
Singapur (sprint)
5
(+0.133s en SQ3)
7
(+0.148s en Q3)
Singapur
5
7
Estados Unidos
8
(+0.246s en Q3)
13
(+0.918s en Q2)
México
6
Mercedes
George Russell 12-13
(8-11 sin sprints)
Kimi Antonelli
1
Australia
2
(+0.293s en Q3)
1 China (sprint)
2
(+0.289s en SQ3)
2
(+0.222s en Q3)
China
1
2
(+0.298s en Q3)
Japón
1
6
(+0.402s en SQ3)
Miami (sprint)
2
5
(+0.399s en Q3)
Miami
1
1
Canadá (sprint)
2
(+0.068s en SQ3)
1
Canadá
2
(+0.068s en Q3)
6
(+0.394s en Q3)
Mónaco
1
1
Barcelona
3
(+0.319s en Q3)
1
Austria
4
(+0.301s en Q3)
5
(+0.346s en SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
2
4
(+0.370s en Q3)
Gran Bretaña 1
4
(+0.508s en Q3)
Bélgica 1
7
(+0.281s en Q3)
Hungría 4
1
Países Bajos (sprint)
5
(+0.227s en SQ3)
2 Países Bajos
3
(+0.031s en Q3)
2 Italia
7
(+0.247s en Q3 - penalización de motor)
6
(+0.314s en Q3)
España
2
1
Azerbaiyán
16
(+1.889s en Q1 - choque)
8
(0.240s en Q3)
Bahréin en Malasia
4
2
Singapur (sprint)
7
(+0.573s en SQ3)
6
(+0.185s en Q3)
Singapur
4
6
(+0.441s en Q3)
Estados Unidos
1
2
México
5
(+0.184s en Q3)
Red Bull
Max Verstappen 17-4
(12-4 sin sprints)
Isack Hadjar sin tiempo en Q1 – despiste Australia
3
8 China (sprint)
10
(+0.469s en SQ3)
8 China
9
(+0.119s en Q3)
11
(+0.158s en Q2)
Japón
8
5
Miami (sprint)
9
(+0.961s en SQ3)
2
Miami
Descalificado - infracción técnica
(+0.825s en Q3)
7
Canadá (sprint)
8
(+0.101s en SQ3)
6
Canadá
7
(+0.028s en Q3)
2
Mónaco
5
(+0.340s en Q3)
5
Barcelona
6
(+0.056s en Q3)
5
Austria
8
(+0.157s en Q3)
3
Gran Bretaña (sprint)
8
(+0.138s en SQ3)
7
(+0.147s en Q3)
Gran Bretaña
5
2
Bélgica
10
(sin tiempo - penalización en parrilla)
6
Hungría
8
(+0.131s en Q3)
8
(+0.581s en Q3)
Azerbaiyán
4
1
Bahréin en Malasia
3
(+0.428s en Q3)
1
Singapur (sprint)
9
(sin tiempo en SQ3 - límites de pista)
1
Singapur
20
(sin tiempo en Q1 - fallo técnico)
2
Estados Unidos
3
(+0.036s en Q3)
4
México
7
(+0.208s en Q3)
Max Verstappen 4-0
(3-0 sin sprints)
Liam Lawson 6 Países Bajos (sprint)
11
(+0.365s en SQ2)
7 Países Bajos
8
(+0.115s en Q3)
6 Italia
14
(+0.633s en Q2 - bloqueado)
3
España
8
(+0.352s en Q3)
Ferrari
Charles Leclerc
13-12
(10-9 sin sprints)
Lewis Hamilton 4 Australia
7
(+0.151s en Q3)
6
(+0.367s en SQ3)
China (sprint)
4
4
(+0.013s en Q3)
China 3
4
Japón
6
(+0.162s en Q3)
4
Miami (sprint)
7
(+0.379s en SQ3)
3
Miami
6
(+0.176s en Q3)
6
(+0.084s en SQ3)
Canadá (sprint)
5
8
(+0.108s en Q3)
Canadá
5
5
(+0.072s en Q3)
Mónaco
3
10
(sin tiempo - choque en Q3)
Barcelona
2
2
Austria
3
(+0.059s en Q3)
4
(+0.327s en SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
1
2
Gran Bretaña
3
(+0.172s en Q3)
5
Bélgica
6
(+0.002s en Q3)
3
(+0.226s en Q3)
Hungría
2
3
Países Bajos (sprint)
7
(+0.569s en SQ3)
6
(+0.064s en Q3)
Países Bajos 5
4
Italia
5
(+0.007s en Q3)
5
(+0.006s en Q3)
España
4
2 Azerbaiyán
6
(+0.495s en Q3)
5
(+0.238s en Q3)
Bahréin en Malasia
2
3
Singapur (sprint)
6
(+0.303s en SQ3)
2 Singapur
3
(+0.069s en Q3)
4
Estados Unidos
5
(+0.044s en Q3)
3
(+0.119s en Q3)
México
1
Williams
Alexander Albon 6-17
(3-15 sin sprints)
Carlos Sainz
15
Australia No clasificó
18
(+0.544s en SQ1)
China (sprint)
17
18
(+0.455s en Q1)
China
17
17
(+0.161s en Q1)
Japón
16
14
Miami (sprint)
15
(+0.008s en SQ2)
16
(+0.378s en Q2)
Miami
14
No clasificó - choque en FP1
Canadá (sprint)
10
18
(+0.575s en Q1)
Canadá
15
11
Mónaco
12
(+0.028s en Q2)
18
(+0.543s en Q1)
Barcelona
16
18
(+0.257s en Q1)
Austria
17
16
(+0.453s en SQ2)
Gran Bretaña (sprint)
15
16
(+0.120s en Q2)
Gran Bretaña
15
17
(+0.040s en Q1)
Bélgica
15
19
(+0.037s en Q1)
Hungría
18
16
Países Bajos (sprint)
18
(+0.142s en SQ1)
16 Países Bajos
17
(+0.022s en Q1)
18
(+0.740s en Q1 - penalización de motor)
Italia
15
16
España
17
(+0.005s en Q1)
13
(+0.372s en Q2)
Azerbaiyán
9
20
(+0.949s en Q1)
Bahréin en Malasia
13
19
Singapur (sprint)
22
(+1.246s en SQ1)
18
(+0.515s en Q1)
Singapur
14
20
(+0.197s en Q1)
Estados Unidos
19
17
(+0.109s en Q1)
México
16
Racing Bulls
Arvid Lindblad 7-13
(6-10 sin sprints)
Liam Lawson
9
(+1.253s en Q3)
Australia
8
15
(+0.334s en SQ2)
China (sprint) 13
15
(+0.019s en Q2)
China 14
10
Japón
14
(+0.386s en Q2)
16
Miami (sprint)
17
(+0.171s en SQ1)
17
(+0.538s en Q1)
Miami
12
9
Canadá (sprint)
No clasificó
9
Canadá
12
(+0.349s en Q2)
15
(+0.777s en Q2)
Mónaco
10
11
(+0.255s en Q2)
Barcelona
8
10
(+0.052s en Q3)
Austria
9
10
(+0.440s en SQ3)
Gran Bretaña (sprint)
9
9
Gran Bretaña
10
(+0.411s en Q3)
8
Bélgica
11
(+0.491s en Q2)
9
Hungría
11
(+0.405s en Q2)
15
(+0.246s en Q2)
Azerbaiyán
12
16
(sin tiempo - penalización en parrilla)
Bahréin en Malasia
11
17
(+0.281s en SQ1)
Singapur (sprint)
8
10
(+0.412s en Q3)
Singapur
9
9
Estados Unidos
10
(sin tiempo en Q3)
9
(+0.088s en Q3)
México
8
Arvid Lindblad 4-0
(3-0 sin sprints)
Yuki Tsunoda 10 Países Bajos (sprint)
12
(+0.360s en SQ2)
10 Países Bajos
12
(+0.102s en Q2)
10 Italia
17
(+1.028s en Q1)
10
España
15
(+0.880s en Q2)
Aston Martin
Lance Stroll 3-19
(2-15 sin sprints)
Fernando Alonso No clasificó Australia
17
20
(+0.570s en SQ1)
China (sprint) 19
21
(+0.792s en Q1)
China 19
22
(+0.274s en Q1)
Japón 21
sin tiempo
Miami (sprint) no clasificó
19
(+0.066s en Q1)
Miami 18
18
(+0.594s en SQ1)
Canadá (sprint)
16
21
(+0.999s en Q1)
Canadá
19
22
(+0.712s en Q1)
Mónaco
21
21
Barcelona
22
(+0.057s en Q1)
22
(+0.421s en Q1)
Austria
21
22
(+0.078s en SQ1)
Gran Bretaña (sprint)
21
21
Gran Bretaña
22
(+0.162s en Q1)
22
(+0.175s en Q1)
Bélgica
21
20
(+0.533s en Q1)
Hungría
16
19
Países Bajos (sprint)
22
(+0.623s en SQ1 - fallo aerodinámica activa)
19
(+0.168s en Q1)
Países Bajos
18
22
(+0.072s en Q1)
Italia
21
No clasificó
España
18
21
(+0.744s en Q1)
Azerbaiyán
19
14
(+0.346s en Q2)
Bahréin en Malasia
12
18
(+0.702s en SQ1)
Singapur (sprint)
15
19
(+0.723s en Q1)
Singapur 17
18
(+0.437s en Q1)
Estados Unidos
15
20
(+0.164s en Q1)
México
18
Haas
Esteban Ocon 6-17
(4-13 sin sprints)
Oliver Bearman
13
(+0.180s en Q2)
Australia
12
12
(+0.138s en SQ2)
China (sprint) 9
13
(+0.341s en Q2)
China 10
12
Japón
18
(+0.175s en Q1)
18
(+0.631s en SQ1)
Miami (sprint)
13
15
(+0.205s en Q2)
Miami 13
14
Canadá (sprint)
15
(+0.269s en SQ2)
17
(+0.396s en Q1)
Canadá
16
17
Mónaco
19
(+0.092s en Q1)
17
(+0.502s en Q1)
Barcelona
15
15
(+0.294s en Q2)
Austria
13
18
(+0.631s en SQ1)
Gran Bretaña (sprint)
17
17
(+0.110s en Q1)
Gran Bretaña
14
18
(+0.688s en Q1)
Bélgica
16
15
Hungría
17
(+0.223s en Q1)
15
Países Bajos (sprint)
17
(+0.225s en SQ1)
15
Países Bajos
20
(+0.282s en Q1)
16
(+0.698s en Q2 - especificación de motor más antigua)
Italia
12
13
España No clasificó (FP3 choque)
14
(+0.241s en Q2 - bandera amarilla)
Azerbaiyán
11
19
(+0.253s en Q1)
Bahréin en Malasia
18
16
(+0.945s en SQ2)
Singapur (sprint)
13
13
(+0.415s en Q2)
Singapur
12
17
(+0.356s en Q1)
Estados Unidos
16
RYO HIRAKAWA 0-1
(0-1 sin sprints)
Oliver BEARMAN
19
(+0.875s en Q1)
México
15
Audi
Nico Hulkenberg 13-12
(10-9 sin sprints)
Gabriel Bortoleto
11
(+0.082s en Q2)
Australia
10
11 China (sprint)
14
(+0.139s en SQ2)
11 China
16
(+0.611s en Q2 - choque)
13
(+0.397s en Q2)
Japón
9
12
(+0.025s en SQ2)
Miami (sprint)
11
11
Miami
22
(+4,092s en Q1 - fallo de frenos)
11
Canadá (sprint)
12
(+0.032 en SQ2)
11
Canadá
13
(+0.185s en Q2)
13
Mónaco
16
(sin tiempo en Q2 – Q1 choque)
9
Barcelona
12
(+0.233s en Q2)
14
(+0.318s en Q2)
Austria
12
13
(+0.028s en SQ2)
Gran Bretaña (sprint)
12
13
(+0.615s en Q2)
Gran Bretaña
11
14
(+0.589s en Q2 - fuga hidráulica)
Bélgica
9
10
Hungría
14
(+0.466s en Q2)
14
(+0.830s en SQ2)
Países Bajos (sprint)
9
13
(+0.364s en Q2)
Países Bajos
9
13
(+0.262s en Q2)
Italia
11
11
España
12
(+0.165s en Q2)
18
(+0.121s en Q1)
Azerbaiyán
17
17
(+0.864s en Q1)
Bahréin en Malasia
10
12
Singapur (sprint)
14
(+0.046s en SQ2)
11
Singapur
15
(+0.874s en Q2)
12
Estados Unidos
13
(+0.533s en Q2)
11
México
14
(+0.374s en Q2)
Alpine
Pierre Gasly 18-6
(14-4 sin sprints)
Franco Colapinto
14
Australia
16
(+0.769s en Q2)
7 China (sprint)
16
(+0.922s en SQ2)
7 China
12
(+0.354s en Q2)
7 Japón
15
(+0.753s en Q2)
10
(+0.154s en SQ3)
Miami (sprint)
8
9
(0.048s en Q3)
Miami 8
19
(+1.158s en SQ1)
Canadá (sprint) 13
14
(+0.330s en Q2)
Canadá 10
9
Mónaco
14
(+0.233s en Q2)
14
(+0.070s en Q2)
Barcelona
13
11
Austria
16
(+0.948 en Q2)
11
Gran Bretaña (sprint)
14
(+0.501s en SQ2)
12
Gran Bretaña
19
(+0.976s en Q1)
12
Bélgica
13
(+0.061s en Q2)
12
Hungría
13
(+0.183s en Q2)
8
Países Bajos (sprint)
13
(+0.719s en SQ2)
11
Países Bajos
14
(+0.184s en Q2)
1
Italia
8
(+0.434s en Q3)
14
(+0.715s en Q2)
España
9
7
Azerbaiyán
10
(+0.916s en Q3)
9
Bahréin en Malasia
15
(sin tiempo - penalización en parrilla)
10 Singapur (sprint)
11
(+0.094s en SQ2)
8
Singapur
16
(+1.185s en Q2)
11
Estados Unidos
14
(+0.642s en Q2)
10
México
12
(+0.362s en Q2)
Cadillac
Sergio Perez 15-9
(11-8 sin sprints)
Valtteri Bottas
18
Australia
19
(+0.639s en Q1)
No clasificó
China (sprint) 21
22
(+1.470s en Q1)
China 20
19
Japón
20
(+0.124s en Q1)
19
Miami (sprint)
20
(+0.571s en SQ1)
21
(+0.338s en Q1)
Miami
20
17
Canadá (sprint)
20
(+0.864s en SQ1)
20 Canadá
22
(+0.843s en Q1)
18 Mónaco
20
(+0.536s en Q1)
19 Barcelona
20
(+0.212s en Q1)
19 Austria
20
(+0.085s en Q1)
19 Gran Bretaña (sprint)
20
(+0.244s en SQ1)
20
(+0.713s en Q1)
Gran Bretaña
18
20
(+0.148s en Q1 - fallo despliegue de energía)
Bélgica
19
22
(+0.436s en Q1)
Hungría
21
21
(+0.073s en SQ1)
Países Bajos (sprint)
20
22
(+0.229s en Q1)
Países Bajos
21
20
(+0.231s en Q1)
Italia
19
19
España
20
(+0.098s en Q1)
20
Azerbaiyán
22
(+1.632s en Q1 - bandera amarilla)
22
(+0.322s en Q1)
Bahréin en Malasia
21
20
Singapur (sprint)
21
(+0.108s en SQ1)
20 Singapur
21
(+0.861s en Q1)
21
Estados Unidos
22
(+0.090s en Q1)
21
México
22
(+0.747s en Q1)
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F1 Fórmula 1
GP de México
29 min
Los pilotos de Red Bull temen al arranque en México y Verstappen bromea: “Una salida tipo Le Mans sería igual de rápida”
MotoGP responde al boicot de Yamaha al GP de Qatar y advierte por las consecuencias
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
1 h
MotoGP responde al boicot de Yamaha al GP de Qatar y advierte por las consecuencias
Jack Miller expresa una postura firme contra el GP de Qatar: “Nadie quiere ir, pero enfrentamos sanciones"
MotoGP
MGP MotoGP
GP de Malasia
1 h
Jack Miller expresa una postura firme contra el GP de Qatar: “Nadie quiere ir, pero enfrentamos sanciones"
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