Así están los duelos entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2026

Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las penalizaciones en parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.

De cara al Gran Premio de Bélgica de este fin de semana, así se encuentran las cosas en cada una de las escuderías.

Oscar Piastri 4-9 (4-5 sin sprints) Lando Norris 5 Australia 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) China (sprint) 3 5 China 6 (+0.058s en Q3) 3 Japón 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canadá (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canadá 3 7 Mónaco 8 (+0.141s en Q3) 7

(+0.089s en Q3) Barcelona 4 7 (+0.009 en Q3) Austria 6 7 (+0.032s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 6 8 (+0.155s en Q3) Gran Bretaña 6

George Russell 6-7 (4-5 sin sprints) Kimi Antonelli 1 Australia 2 (+0.293s en Q3) 1 China (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) China 1 2 (+0.298s en Q3) Japón 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canadá (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canadá 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Mónaco 1 1 Barcelona 3 (+0.319s en Q3) 1 Austria 4 (+0.301 en Q3) 5 (+0.346s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 2 4 (+0.370s en Q3) Gran Bretaña 1

Max Verstappen 10-3

(6-3 sin sprints) Isack Hadjar sin tiempo en Q1 – salida de pista Australia 3 8 China (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 China 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japón 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami Descalificado - infracción técnica (+0.825s en Q3) 7 Canadá (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canadá 7 (+0.028s en Q3) 2 Mónaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelona 6 (+0.056s en Q3) 5 Austria 8 (+0.157 en Q3) 3 Gran Bretaña (sprint) 8 (+0.138s en SQ3) 7 (+0.147s en Q3) Gran Bretaña 5

Charles Leclerc 6-7 (5-4 sin sprints) Lewis Hamilton 4 Australia 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) China (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) China 3 4 Japón 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canadá (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canadá 5 5 (+0.072s en Q3) Mónaco 3 10 (sin tiempo - choque en Q3) Barcelona 2 2 Austria 3 (+0.059 en Q3) 4 (+0.327s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 1 2 Gran Bretaña 3 (+0.172s en Q3)

Alexander Albon 2-9

(1-7 sin sprints) Carlos Sainz 15 Australia No salió a pista 18 (+0.544s en SQ1) China (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) China 17 17 (+0.161s en Q1) Japón 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 No salió a pista - choque en FP1 Canadá (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canadá 15 11 Mónaco 12

(+0.028s en Q2) 18 (+0.543s en Q1) Barcelona 16 18 (+0.257 en Q1) Austria 17 16 (+0.453s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 15 16 (+0.120s en Q2) Gran Bretaña 15

Arvid Lindblad 4-8 (3-6 sin sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14 10 Japón 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) No salió a pista 9 Canadá 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Mónaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelona 8 10 (+0.052 en Q3) Austria 9 10 (+0.440s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 9 9 Gran Bretaña 10 (+0.411s en Q3)

Aston Martin

Lance Stroll 2-9 (2-6 sin sprints) Fernando Alonso No salió a pista Australia 17 20 (+0.570s en SQ1) China (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) China 19 22 (+0.274s en Q1) Japón 21 sin tiempo Miami (sprint) no clasificado 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canadá (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canadá 19 22 (+0.712s en Q1) Mónaco 21 21 Barcelona 22 (+0.057s en Q1) 22

(+0.421 en Q1) Austria 21 22 (+0.078s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 21 21 Gran Bretaña 22 (+0.162s en Q1)

Haas

Esteban Ocon 3-10

(2-7 sin sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australia 12 12 (+0.138s en SQ2) China (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) China 10 12 Japón 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canadá (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canadá 16 17 Mónaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502s en Q1) Barcelona 15 15 (+0.294 en Q2) Austria 13 18 (+0.631s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 17 17 (+0.110s en Q1) Gran Bretaña 14

Nico Hulkenberg 7-6

(5-4 sin sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australia 10 11 China (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 China 16 (+0.611s en Q2 - choque) 13 (+0.397s en Q2) Japón 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4,092s en Q1 - fallo de frenos) 11 Canadá (sprint) 12 (+0.032 en SQ2) 11 Canadá 13 (+0.185s en Q2) 13 Mónaco 16 (sin tiempo en Q2 – choque en Q1) 9 Barcelona 12 (+0.233s en Q2) 14 (+0.318 en Q2) Austria 12 13 (+0.028s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 12 13 (+0.615s en Q2) Gran Bretaña 11

Pierre Gasly 8-5 (6-3 sin sprints) Franco Colapinto 14 Australia 16 (+0.769s en Q2) 7 China (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 China 12 (+0.354s en Q2) 7 Japón 15 (+0.753s en Q210 10 (+0.154s en SQ3) Miami (sprint) 8 9 (0.048s en Q3) Miami 8 19 (+1.158s en SQ1) Canadá (sprint) 13 14 (+0.330s en Q2) Canadá 10 9 Mónaco 14 (+0.233s en Q2) 14 (+0.070s en Q2) Barcelona 13 11 Austria 16 (+0.948 en Q2) 11 Gran Bretaña (sprint) 14 (+0.501s en SQ2) 12 Gran Bretaña 19 (+0.976s en Q1)

Sergio Pérez 9-3 (6-3 sin sprints) Valtteri Bottas 18 Australia 19 (+0.639s en Q1) No salió a pista China (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) China 20 19 Japón 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canadá (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canadá 22 (+0.843s en Q1) 18 Mónaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelona 20 (+0.212s en Q1) 19 Austria 20 (+0.085 en Q1) 19 Gran Bretaña (sprint) 20 (+0.244s en SQ1) 20 (+0.713s en Q1) Gran Bretaña 18