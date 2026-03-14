El mano a mano entre compañeros en la F1 2026 tras la clasificación de China
Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo en 2026 después de la clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de batallas entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o un incidente, esto se mencionará en la tabla.
McLaren
|Oscar Piastri
|
2-1
(2-0 SIN SPRINTS)
|Lando Norris
|
5
|Australia
|
6
(+0.095s en Q3)
|
5
(+0.083s en SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s en Q3)
Mercedes
|George Russell
|2-1
(1-1 SIN SPRINTS)
|Kimi Antonelli
|
1
|Australia
|
2
(+0.293s en Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s en SQ3)
|
2
(+0.222s en Q3)
|China
|
1
Red Bull
|Max Verstappen
|2-1
(1-1 SIN SPRINTS)
|Isack Hadjar
|sin tiempo en Q1 - salida de pista
|Australia
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s en SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s en Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
1-2
(1-1 SIN SPRINTS)
|Lewis Hamilton
|4
|Australia
|
7
(+0.151s en Q3)
|
6
(+0.367s en SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s en Q3)
|China
|3
Williams
|Alexander Albon
|0-2
(0-1 SIN SPRINTS)
|Carlos Sainz
|
15
|Australia
|No salió a clasificar
|
18
(+0.544s en SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s en Q1)
|China
|
17
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|0-3
(0-2 SIN SPRINTS)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s en Q3)
|Australia
|
8
|
15
(+0.334s en SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s en Q2)
|China
|14
Aston Martin
|Lance Stroll
|0-2
(0-1 SIN SPRINTS)
|Fernando Alonso
|No salió a clasificar
|Australia
|
17
|
20
(+0.570s en SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s en Q1)
|China
|19
Haas
|Esteban Ocon
|0-3
(0-2 SIN SPRINTS)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s en Q2)
|Australia
|
12
|
12
(+0.138s en SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s en Q2)
|China
|10
Audi
|Nico Hulkenberg
|2-1
(1-1 SIN SPRINTS)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s en Q2)
|Australia
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s en SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s en Q2 - choque)
Alpine
|Pierre Gasly
|3-0
(2-0 SIN SPRINTS)
|Franco Colapinto
|
14
|Australia
|
16
(+0.769s en Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s en SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s en Q2)
Cadillac
|Sergio Perez
|1-1
(1-1 SIN SPRINTS)
|Valtteri Bottas
|
18
|Australia
|
19
(+0.639s en Q1)
|
No salió a clasificar
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s en Q1)
|China
|20
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