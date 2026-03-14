Después de cada sesión de clasificación de F1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de batallas entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las penalizaciones en la parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o un incidente, esto se mencionará en la tabla.

Oscar Piastri 2-1 (2-0 SIN SPRINTS) Lando Norris 5 Australia 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) China (sprint) 3 5 China 6 (+0.058s en Q3)

George Russell 2-1 (1-1 SIN SPRINTS) Kimi Antonelli 1 Australia 2 (+0.293s en Q3) 1 China (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) China 1

Max Verstappen 2-1

(1-1 SIN SPRINTS) Isack Hadjar sin tiempo en Q1 - salida de pista Australia 3 8 China (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 China 9 (+0.119s en Q3)

Charles Leclerc 1-2 (1-1 SIN SPRINTS) Lewis Hamilton 4 Australia 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) China (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) China 3

Alexander Albon 0-2

(0-1 SIN SPRINTS) Carlos Sainz 15 Australia No salió a clasificar 18 (+0.544s en SQ1) China (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) China 17

Arvid Lindblad 0-3 (0-2 SIN SPRINTS) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14

Aston Martin

Lance Stroll 0-2 (0-1 SIN SPRINTS) Fernando Alonso No salió a clasificar Australia 17 20 (+0.570s en SQ1) China (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) China 19

Haas

Esteban Ocon 0-3

(0-2 SIN SPRINTS) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australia 12 12 (+0.138s en SQ2) China (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) China 10

Nico Hulkenberg 2-1

(1-1 SIN SPRINTS) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australia 10 11 China (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 China 16 (+0.611s en Q2 - choque)

Pierre Gasly 3-0 (2-0 SIN SPRINTS) Franco Colapinto 14 Australia 16 (+0.769s en Q2) 7 China (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 China 12 (+0.354s en Q2)

Sergio Perez 1-1 (1-1 SIN SPRINTS) Valtteri Bottas 18 Australia 19 (+0.639s en Q1) No salió a clasificar China (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) China 20