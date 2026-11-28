Fórmula 1 GP de Qatar
Duelo en clasificación entre compañeros de F1 2026: GP de Qatar
Así está la situación en los duelos entre compañeros de equipo tras la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1.
Haydn Cobb
Publicado: 28 nov 2026, 21:57
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espués de cada sesión de clasificación de la Fórmula 1, Motorsport.com publica el historial de clasificación de cada escudería en cuanto a los duelos entre compañeros de equipo.
Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación para que las penalizaciones en la parrilla de salida no alteren las estadísticas.
Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se menciona en la tabla.
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McLaren
Oscar Piastri 8-20 (7-15 sin sprints) Lando Norris 5 Australia 6 (+0.095s en Q3) 5 (+0.083s en SQ3) China (sprint) 3 5 China 6 (+0.058s en Q3) 3 Japón 5 (+0.277s en Q3) 3 (+0.239s en SQ3) Miami (sprint) 1 7 (+0.317s en Q3) Miami 4 4 (+0.019s en SQ3) Canadá (sprint) 3 4 (+0.052s en Q3) Canadá 3 7 Mónaco 8 (+0.141s en Q3) 7 (+0.089s en Q3) Barcelona 4 7 (+0.009s en Q3) Austria 6 7 (+0.032s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 6 8 (+0.155s en Q3) Gran Bretaña 6 7 (+0.215s en Q3) Bélgica 3 5 (+0.477s en Q3) Hungría 1 4 (+0.058s en SQ3) Países Bajos (sprint) 2 4 (+0.142s en Q3) Países Bajos 1 3 Italia 9 (+0.290s en Q3) 7 (+0.470s en Q3) España 1 3 Azerbaiyán 5 (+0.308s en Q3 - problema técnico) 7 (+0.005s en Q3) Bahréin en Malasia 6 4 Singapur (sprint) 5 (+0.133s en SQ3) 7 (+0.148s en Q3) Singapur 5 7 Estados Unidos 8 (+0.246s en Q3) 13 (+0.918s en Q2) México 6 12 (+1.162s en Q2 - lluvia) Brasil 1 7 (+0.655s en Q3) Las Vegas 4 4 (+0.070s en Q3) Qatar 3
Mercedes
George Russell 14-14 (10-12 sin sprints) Kimi Antonelli 1 Australia 2 (+0.293s en Q3) 1 China (sprint) 2 (+0.289s en SQ3) 2 (+0.222s en Q3) China 1 2 (+0.298s en Q3) Japón 1 6 (+0.402s en SQ3) Miami (sprint) 2 5 (+0.399s en Q3) Miami 1 1 Canadá (sprint) 2 (+0.068s en SQ3) 1 Canadá 2 (+0.068s en Q3) 6 (+0.394s en Q3) Mónaco 1 1 Barcelona 3 (+0.319s en Q3) 1 Austria 4 (+0.301s en Q3) 5 (+0.346s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 2 4 (+0.370s en Q3) Gran Bretaña 1 4 (+0.508s en Q3) Bélgica 1 7 (+0.281s en Q3) Hungría 4 1 Países Bajos (sprint) 5 (+0.227s en SQ3) 2 Países Bajos 3 (+0.031s en Q3) 2 Italia 7 (+0.247s en Q3 - penalización de motor) 6 (+0.314s en Q3) España 2 1 Azerbaiyán 16 (+1.889s en Q1 - choque) 8 (+0.240s en Q3) Bahréin en Malasia 4 2 Singapur (sprint) 7 (+0.573s en SQ3) 6 (+0.185s en Q3) Singapur 4 6 (+0.441s en Q3) Estados Unidos 1 2 México 5 (+0.184s en Q3) 2 Brasil 3 (+0.421s en Q3 - lluvia) 3 (+0.331s en Q3) Las Vegas 1 1 Qatar 2 (+0.128s en Q3)
Red Bull
Max Verstappen 18-6 (13-6 sin sprints) Isack Hadjar sin tiempo en Q1 – salida de pista Australia 3 8 China (sprint) 10 (+0.469s en SQ3) 8 China 9 (+0.119s en Q3) 11 (+0.158s en Q2) Japón 8 5 Miami (sprint) 9 (+0.961s en SQ3) 2 Miami DSQ - infracción técnica (+0.825s en Q3) 7 Canadá (sprint) 8 (+0.101s en SQ3) 6 Canadá 7 (+0.028s en Q3) 2 Mónaco 5 (+0.340s en Q3) 5 Barcelona 6 (+0.056s en Q3) 5 Austria 8 (+0.157s en Q3) 3 Gran Bretaña (sprint) 8 (+0.138s en SQ3) 7 (+0.147s en Q3) Gran Bretaña 5 2 Bélgica 10 (sin tiempo - penalización en parrilla) 6 Hungría 8 (+0.131s en Q3) 8 (+0.581s en Q3) Azerbaiyán 4 1 Bahréin en Malasia 3 (+0.428s en Q3) 1 Singapur (sprint) 9 (sin tiempo en SQ3 - límites de pista) 1 Singapur 20 (sin tiempo en Q1 - problema técnico) 2 Estados Unidos 3 (+0.036s en Q3) 4 México 7 (+0.208s en Q3) 16 (sin tiempo en Q2 - penalización en parrilla) Brasil 7 2 Las Vegas 5 (+0.441s en Q3) 6 (+0.041s en Q3) Qatar 5
Max Verstappen 4-0 (3-0 sin sprints) Liam Lawson 6 Países Bajos (sprint) 11 (+0.365s en SQ2) 7 Países Bajos 8 (+0.115s en Q3) 6 Italia 14 (+0.633s en Q2 - bloqueado) 3 España 8 (+0.352s en Q3)
Ferrari
Charles Leclerc 16-12 (13-9 sin sprints) Lewis Hamilton 4 Australia 7 (+0.151s en Q3) 6 (+0.367s en SQ3) China (sprint) 4 4 (+0.013s en Q3) China 3 4 Japón 6 (+0.162s en Q3) 4 Miami (sprint) 7 (+0.379s en SQ3) 3 Miami 6 (+0.176s en Q3) 6 (+0.084s en SQ3) Canadá (sprint) 5 8 (+0.108s en Q3) Canadá 5 5 (+0.072s en Q3) Mónaco 3 10 (sin tiempo - choque en Q3) Barcelona 2 2 Austria 3 (+0.059s en Q3) 4 (+0.327s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 1 2 Gran Bretaña 3 (+0.172s en Q3) 5 Bélgica 6 (+0.002s en Q3) 3 (+0.226s en Q3) Hungría 2 3 Países Bajos (sprint) 7 (+0.569s en SQ3) 6 (+0.064s en Q3) Países Bajos 5 4 Italia 5 (+0.007s en Q3) 5 (+0.006s en Q3) España 4 2 Azerbaiyán 6 (+0.495s en Q3) 5 (+0.238s en Q3) Bahréin en Malasia 2 3 Singapur (sprint) 6 (+0.303s en SQ3) 2 Singapur 3 (+0.069s en Q3) 4 Estados Unidos 5 (+0.044s en Q3) 3 (+0.119s en Q3) México 1 4 Brasil 11 (+0.919s en Q2 - lluvia) 11 Las Vegas 12 (+0.056s en Q2) 7 Qatar 9 (+0.153s en Q3)
Williams
Alexander Albon 7-19 (4-17 sin sprints) Carlos Sainz 15 Australia DNS 18 (+0.544s en SQ1) China (sprint) 17 18 (+0.455s en Q1) China 17 17 (+0.161s en Q1) Japón 16 14 Miami (sprint) 15 (+0.008s en SQ2) 16 (+0.378s en Q2) Miami 14 DNS - choque en FP1 Canadá (sprint) 10 18 (+0.575s en Q1) Canadá 15 11 Mónaco 12 (+0.028s en Q2) 18 (+0.543s en Q1) Barcelona 16 18 (+0.257s en Q1) Austria 17 16 (+0.453s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 15 16 (+0.120s en Q2) Gran Bretaña 15 17 (+0.040s en Q1) Bélgica 15 19 (+0.037s en Q1) Hungría 18 16 Países Bajos (sprint) 18 (+0.142s en SQ1) 16 Países Bajos 17 (+0.022s en Q1) 18 (+0.740s en Q1 - penalización de motor) Italia 15 16 España 17 (+0.005s en Q1) 13 (+0.372s en Q2) Azerbaiyán 9 20 (+0.949s en Q1) Bahréin en Malasia 13 19 Singapur (sprint) 22 (+1.246s en SQ1) 18 (+0.515s en Q1) Singapur 14 20 (+0.197s en Q1) Estados Unidos 19 17 (+0.109s en Q1) México 16 10 Brasil 15 (+2.867s en Q2 - lluvia) 16 (+0.484s en Q2) Las Vegas 14 18 (+0.182s en Q1) Qatar 17
Racing Bulls
Arvid Lindblad 9-14 (8-11 sin sprints) Liam Lawson 9 (+1.253s en Q3) Australia 8 15 (+0.334s en SQ2) China (sprint) 13 15 (+0.019s en Q2) China 14 10 Japón 14 (+0.386s en Q2) 16 Miami (sprint) 17 (+0.171s en SQ1) 17 (+0.538s en Q1) Miami 12 9 Canadá (sprint) DNS 9 Canadá 12 (+0.349s en Q2) 15 (+0.777s en Q2) Mónaco 10 11 (+0.255s en Q2) Barcelona 8 10 (+0.052s en Q3) Austria 9 10 (+0.440s en SQ3) Gran Bretaña (sprint) 9 9 Gran Bretaña 10 (+0.411s en Q3) 8 Bélgica 11 (+0.491s en Q2) 9 Hungría 11 (+0.405s en Q2) 15 (+0.246s en Q2) Azerbaiyán 12 16 (sin tiempo - penalización en parrilla) Bahréin en Malasia 11 17 (+0.281s en SQ1) Singapur (sprint) 8 10 (+0.412s en Q3) Singapur 9 9 Estados Unidos 10 (sin tiempo en Q3) 9 (+0.088s en Q3) México 8 14 (+4.638s en Q2 - lluvia) Brasil 5 6 Las Vegas 8 (+0.422s en Q3) 8 Qatar 10 (+0.102s en Q3)
Arvid Lindblad 4-0 (3-0 sin sprints) Yuki Tsunoda 10 Países Bajos (sprint) 12 (+0.360s en SQ2) 10 Países Bajos 12 (+0.102s en Q2) 10 Italia 17 (+1.028s en Q1) 10 España 15 (+0.880s en Q2)
Aston Martin
Lance Stroll 3-22 (2-18 sin sprints) Fernando Alonso DNS Australia 17 20 (+0.570s en SQ1) China (sprint) 19 21 (+0.792s en Q1) China 19 22 (+0.274s en Q1) Japón 21 sin tiempo Miami (sprint) no clasificado 19 (+0.066s en Q1) Miami 18 18 (+0.594s en SQ1) Canadá (sprint) 16 21 (+0.999s en Q1) Canadá 19 22 (+0.712s en Q1) Mónaco 21 21 Barcelona 22 (+0.057s en Q1) 22 (+0.421s en Q1) Austria 21 22 (+0.078s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 21 21 Gran Bretaña 22 (+0.162s en Q1) 22 (+0.175s en Q1) Bélgica 21 20 (+0.533s en Q1) Hungría 16 19 Países Bajos (sprint) 22 (+0.623s en SQ1 - falla aerodinámica activa) 19 (+0.168s en Q1) Países Bajos 18 22 (+0.072s en Q1) Italia 21 DNS España 18 21 (+0.744s en Q1) Azerbaiyán 19 14 (+0.346s en Q2) Bahréin en Malasia 12 18 (+0.702s en SQ1) Singapur (sprint) 15 19 (+0.723s en Q1) Singapur 17 18 (+0.437s en Q1) Estados Unidos 15 20 (+0.164s en Q1) México 18 19 (+1.561s en Q1 - lluvia) Brasil 9 20 (+0.150s en Q1) Las Vegas 19 20 (+0.540s en Q1) Qatar 19
Haas
Esteban Ocon 6-17 (4-13 sin sprints) Oliver Bearman 13 (+0.180s en Q2) Australia 12 12 (+0.138s en SQ2) China (sprint) 9 13 (+0.341s en Q2) China 10 12 Japón 18 (+0.175s en Q1) 18 (+0.631s en SQ1) Miami (sprint) 13 15 (+0.205s en Q2) Miami 13 14 Canadá (sprint) 15 (+0.269s en SQ2) 17 (+0.396s en Q1) Canadá 16 17 Mónaco 19 (+0.092s en Q1) 17 (+0.502s en Q1) Barcelona 15 15 (+0.294s en Q2) Austria 13 18 (+0.631s en SQ1) Gran Bretaña (sprint) 17 17 (+0.110s en Q1) Gran Bretaña 14 18 (+0.688s en Q1) Bélgica 16 15 Hungría 17 (+0.223s en Q1) 15 Países Bajos (sprint) 17 (+0.225s en SQ1) 15 Países Bajos 20 (+0.282s en Q1) 16 (+0.698s en Q2 - especificación anterior de motor) Italia 12 13 España DNS (choque en FP3) 14 (+0.241s en Q2 - bandera amarilla) Azerbaiyán 11 19 (+0.253s en Q1) Bahréin en Malasia 18 16 (+0.945s en SQ2) Singapur (sprint) 13 13 (+0.415s en Q2) Singapur 12 17 (+0.356s en Q1) Estados Unidos 16
Ryo Hirakawa 0-1 (0-1 sin sprints) Oliver Bearman 19 (+0.875s en Q1) México 15
Rafael Câmara 1-2 (1-2 sin sprints) Oliver Bearman 13 (+2.385s en Q2 - lluvia) Brasil 8 17 Las Vegas 22 (+11.785s en Q1 - penalización en parrilla) 15 (+0.496s en Q2) Qatar 11
Audi
Nico Hülkenberg 15-13 (12-10 sin sprints) Gabriel Bortoleto 11 (+0.082s en Q2) Australia 10 11 China (sprint) 14 (+0.139s en SQ2) 11 China 16 (+0.611s en Q2 - choque) 13 (+0.397s en Q2) Japón 9 12 (+0.025s en SQ2) Miami (sprint) 11 11 Miami 22 (+4.092s en Q1 - problema de frenos) 11 Canadá (sprint) 12 (+0.032s en SQ2) 11 Canadá 13 (+0.185s en Q2) 13 Mónaco 16 (sin tiempo en Q2 – choque en Q1) 9 Barcelona 12 (+0.233s en Q2) 14 (+0.318s en Q2) Austria 12 13 (+0.028s en SQ2) Gran Bretaña (sprint) 12 13 (+0.615s en Q2) Gran Bretaña 11 14 (+0.589s en Q2 - fuga hidráulica) Bélgica 9 10 Hungría 14 (+0.466s en Q2) 14 (+0.830s en SQ2) Países Bajos (sprint) 9 13 (+0.364s en Q2) Países Bajos 9 13 (+0.262s en Q2) Italia 11 11 España 12 (+0.165s en Q2) 18 (+0.121s en Q1) Azerbaiyán 17 17 (+0.864s en Q1) Bahréin en Malasia 10 12 Singapur (sprint) 14 (+0.046s en SQ2) 11 Singapur 15 (+0.874s en Q2) 12 Estados Unidos 13 (+0.533s en Q2) 11 México 14 (+0.374s en Q2) 6 Brasil 22 (+9.871s en Q1 - choque) 13 Las Vegas 15 (+0.533s en Q2) 16 (+0.245s en Q2) Qatar 13
Alpine
Pierre Gasly 21-7 (17-5 sin sprints) Franco Colapinto 14 Australia 16 (+0.769s en Q2) 7 China (sprint) 16 (+0.922s en SQ2) 7 China 12 (+0.354s en Q2) 7 Japón 15 (+0.753s en Q2) 10 Miami (sprint) 10 (+0.154s en SQ3) 8 Miami 9 (+0.048s en Q3) 8 Canadá (sprint) 19 (+1.158s en SQ1) 13 Canadá 14 (+0.330s en Q2) 10 Mónaco 9 14 (+0.233s en Q2) Barcelona 14 (+0.070s en Q2) 13 Austria 11 16 (+0.948s en Q2) Gran Bretaña (sprint) 11 14 (+0.501s en SQ2) Gran Bretaña 12 19 (+0.976s en Q1) Bélgica 12 13 (+0.061s en Q2) Hungría 12 13 (+0.183s en Q2) Países Bajos (sprint) 8 13 (+0.719s en SQ2) Países Bajos 11 14 (+0.184s en Q2) Italia 1 8 (+0.434s en Q3) España 14 (+0.715s en Q2) 9 Azerbaiyán 7 10 (+0.916s en Q3) Bahréin en Malasia 9 15 (sin tiempo - penalización en parrilla) Singapur (sprint) 10 11 (+0.094s en SQ2) Singapur 8 16 (+1.185s en Q2) Estados Unidos 11 14 (+0.642s en Q2) México 10 12 (+0.362s en Q2) Brasil 18 (+0.122s en Q1 - lluvia) 17 Las Vegas 9 10 (+0.191s en Q3) Qatar 12 14 (+0.091s en Q2) (Nota: fila adicional en fuente original)
Cadillac
Sergio Pérez 16-11 (12-10 sin sprints) Valtteri Bottas 18 Australia 19 (+0.639s en Q1) DNS China (sprint) 21 22 (+1.470s en Q1) China 20 19 Japón 20 (+0.124s en Q1) 19 Miami (sprint) 20 (+0.571s en SQ1) 21 (+0.338s en Q1) Miami 20 17 Canadá (sprint) 20 (+0.864s en SQ1) 20 Canadá 22 (+0.843s en Q1) 18 Mónaco 20 (+0.536s en Q1) 19 Barcelona 20 (+0.212s en Q1) 19 Austria 20 (+0.085s en Q1) 19 Gran Bretaña (sprint) 20 (+0.244s en SQ1) 20 (+0.713s en Q1) Gran Bretaña 18 20 (+0.148s en Q1 - problema de despliegue de energía) Bélgica 19 22 (+0.436s en Q1) Hungría 21 21 (+0.073s en SQ1) Países Bajos (sprint) 20 22 (+0.229s en Q1) Países Bajos 21 20 (+0.231s en Q1) Italia 19 19 España 20 (+0.098s en Q1) 20 Azerbaiyán 22 (+1.632s en Q1 - bandera amarilla) 22 (+0.322s en Q1) Bahréin en Malasia 21 20 Singapur (sprint) 21 (+0.108s en SQ1) 20 Singapur 21 (+0.861s en Q1) 21 Estados Unidos 22 (+0.090s en Q1) 21 México 22 (+0.747s en Q1) 21 (+0.735s en Q1 - lluvia) Brasil 20 18 Las Vegas 21 (+0.218s en Q1) 22 (+0.436s en Q1 - penalización en parrilla) Qatar 21
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