Steiner, sin problema por cómo se lo ve en Drive to Survive

Drive to Survive ha sido un éxito para Netflix desde que se emitió por primera vez en 2019, contribuyendo a acercar la Fórmula 1 a multitud de nuevos aficionados con un acceso sin precedentes entre bastidores.

El jefe del equipo Haas, Steiner, se ha convertido en uno de los favoritos de los fans a través de las dos primeras temporadas de Drive to Survive, sobre todo por su comportamiento franco y sus interacciones con sus pilotos.

Steiner vuelve a ser una pieza clave en la tercera temporada, que se ha estrenada en Netflix este viernes por la mañana. El accidente del ex piloto de Haas, Romain Grosjean, en el Gran Premio de Bahréin es un argumento importante al final de la temporada, que ocupa todo un episodio.

También lee: Todo lo que debes saber del estreno de Drive to Survive 3

Steiner todavía no ha visto ninguna de las tres temporadas de Drive to Survive y se niega a verla, pero dijo que no tenía problemas con la forma en que Netflix mostró sus argumentos, diciendo que es el trabajo de los cineastas el hacer que los eventos fueran lo más dramáticos posible.

"Conocemos a los cineastas, sacan lo mejor que pueden, eso está bastante claro", dijo Steiner a Motorsport.com. "No sé cuánto se exageró, y por lo tanto no estoy con los que son críticos al respecto. No sé cómo han gestionado el asunto. Por eso no tengo mucha opinión al respecto".

"Es sabido que la gente del cine siempre intenta sacar lo mejor posible, para que los espectadores disfruten viéndolo. Tenemos que, y podemos, vivir con ello".

"Siempre y cuando las historias que se cuentan no sean completamente erróneas. No he oído eso, en realidad, que sean falsas. Tal vez se haya sensacionalizado un poco, pero por lo demás no creo que haya cambiado mucho en principio, al menos así lo entiendo yo".

Debido a las restricciones de COVID-19 en la F1 durante 2020, el equipo de filmación de Netflix tuvo que incrustarse en determinados equipos durante los fines de semana de carrera, lo que les acercó a sus miembros.

Steiner dijo que la interacción con el equipo de Netflix fue tan perfecta que a menudo se olvidaba de que lo estaban filmando, convirtiéndose en parte del equipo.

"Simplemente, se integran en el equipo durante el fin de semana", dijo Steiner. "Este año fue un poco diferente, me parece. A veces tienes un micrófono encima y ni siquiera te das cuenta. Pero por lo demás, sabes exactamente cuándo te graban y cuándo no".

"Lo único que hacen a veces es que tienes un micrófono para que tengan un mejor audio. Pero sabes exactamente lo que están haciendo, no hay ninguna sorpresa".

"Se comportan de una manera en la que ni siquiera te das cuenta de ellos después de un tiempo. Se convierten en parte de tu vida cotidiana. Por eso no hay realmente ningún problema. Todos son gente muy agradable. Solo hacen su trabajo".

compartidos