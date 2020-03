Solo dos pilotos titulares de F1 en su GP de Bahrein virtual

La Fórmula 1 anuncio el pasado jueves un nuevo proyecto para tratar de atraer la atención de los aficionados en estas semanas en las que la pandemia por coronavirus ha paralizado la competición en el mundo del motor. El campeonato, llamado F1 Esports Virtual Grand Prix, tiene como intención "sustituir" a los grandes premios pospuestos o cancelados en este arranque de temporada 2020.

A través del videojuego oficial F1 2019 para PC, los responsables digitales de la F1 organizaron el GP de Bahrein virtual para este domingo. La idea era contar con "varios pilotos de la parrilla actual", pero en este primer evento solo Lando Norris, asiduo de los simuladores de motor, y Nicholas Latifi, piloto de Williams, estuvieron presentes.

No obstante, no por eso faltan nombres importantes, ya que Esteban Gutiérrez, probado de Mercedes-AMG F1, Stoffel Vandoorne, piloto de la Fórmula E y ex de la F1, y Nico Hulkenberg, ex de Renault F1, estuvieron presentes.

Especialmente curioso es el caso del alemán, que corrió con los colores de Racing Point, equipo con el que ya compitió en la realidad en 2012 y de 2014 a 2016 bajo su anterior denominación. Johnny Herbert, comentarista habitual de la categoría y piloto de F1 de 1989 a 2000, también estará en la parrilla, pilotando para Alfa Romeo; mientras que Nic Hamilton, hermano del seis veces campeón del mundo, lo hará para McLaren.

Entre los invitados VIP destacó el cantante Liam Payne, ex One Direction, el seis veces medallista de oro en Juegos Olímpicos Chris Hoy.

Alineaciones para el GP de Bahrein virtual de la F1 2020

Equipo Piloto 1 Piloto 2 Alfa Romeo Cyanide Johnny Herbert AlphaTauri Luca Salvadori Sadokist FDA Hublot Esports Team (Ferrari) Robert Shwartzman Dino Beganovic Haas Anthony Davidson Redeye McLaren Lando Norris Nic Hamilton Mercedes Esteban Gutiérrez Stoffel Vandoorne Racing Point Jimmy Broadbent Nico Hulkenberg Red Bull Sir Chris Hoy Philipp Eng Renault Guanyu Zhou Ian Poulter Williams Liam Payne Nicholas Latifi

