Domenicali pide a Ferrari no rendirse: recuerden el 2007

A medida que el parón veraniego llega a su fin, llega el momento de pasar a la siguiente página del calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. A falta de nueve carreras, Max Verstappen tiene una ventaja de 80 puntos sobre su rival más cercano, Charles Leclerc.

Dada la tendencia actual, haría falta un giro increíble para que el título se le escapara al piloto de Red Bull que tiene nueve podios, incluyendo siete victorias, en 10 carreras, mientras que Leclerc sólo ha conseguido dos podios (incluyendo una victoria) en ese tiempo.

Sin embargo, Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, dijo que se necesita más que eso para mantener a Ferrari fuera de la carrera por el título. El actual director general de la categoía pasó 23 años en la Scuderia, donde fue director deportivo durante la famosa campaña de 2007.

En aquel año, Kimi Räikkönen superó una desventaja de 17 puntos respecto a Lewis Hamilton (que debutaba en McLaren) en dos carreras para ganar el título, en una época en la que la victoria valía diez puntos. Domenicali no ha olvidado este episodio que marcó la historia de la disciplina.

Ganador de la carrera Kimi Raikkonen, Ferrari F2007 se lleva la bandera a cuadros Photo by: Gareth Bumstead

"Por mi experiencia anterior, nunca hay que rendirse", dice el italiano. "Porque recuerdo que en 2007, a falta de dos carreras, estábamos a 17 puntos, y Kimi pudo ganar el campeonato en Brasil. Nadie lo esperaba".

"Sé que es una cifra importante, pero no veo por qué Ferrari no puede volver a la lucha con Red Bull. Red Bull es un equipo muy fuerte, Mercedes progresará, pero todo lo que puedo decir, dada mi posición, es que no deberían rendirse, hasta el último momento".

Domenicali también espera "muchas sorpresas" en la segunda mitad de la temporada, ya que Red Bull y Ferrari se repartieron las victorias en las primeras 13 carreras. "Errores, fiabilidad, condiciones meteorológicas, ¿quién sabe? Lo único que importa es que [Ferrari] tiene que mantenerse concentrado, y estoy seguro de que lo hará", concluyó.

Con información de Luke Smith