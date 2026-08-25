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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Domenicali: "No puedo imaginar la F1 sin Max Verstappen"

El piloto de Red Bull anunció la semana pasada la extensión de su contrato, lo que significa que ahora expirará en 2030.

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, recibe la medalla de la FIA de manos de Stefano Domenicali, Director General de Formula One Group

El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha respondido con optimismo a la extensión del contrato de Max Verstappen con Red Bull.

El cuatro veces campeón del mundo anunció el jueves que había firmado un nuevo acuerdo con el equipo austriaco, llevando la fecha de vencimiento de finales de 2028 a finales de 2030.

Por lo tanto, ha puesto fin a las especulaciones de que el piloto de 28 años podría abandonar la F1 en las próximas temporadas, rumores que surgieron con fuerza a principios de 2026 debido al descontento de Verstappen con el nuevo reglamento.

Pero el campeonato se ha comprometido a hacer ajustes para 2027, como aumentar la dependencia de la potencia del motor de combustión interna, lo que llevó a Verstappen a prolongar su estancia hasta el final del ciclo reglamentario actual.

Domenicali dijo antes del domingo en el Gran Premio de los Países Bajos de este fin de semana: "La noticia de que Max se queda en Red Bull durante los próximos dos años es la guinda del pastel para este fin de semana.

"Es una gran noticia. Estoy muy orgulloso y feliz porque Max es un campeón del mundo, una persona de talla mundial que tiene una gran personalidad en el deporte y no puedo imaginar la Fórmula 1 sin él".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pero el neerlandés no ha podido celebrar su nuevo contrato por todo lo alto este fin de semana, ya que Red Bull ha tenido dificultades en Zandvoort, donde Verstappen ganó tres seguidas de 2021 a 2023, a lo largo del fin de semana, antes de poner un final muy temprano a su participación en la carrera al chocar el domingo.

"Creo que la salida no es más que una consecuencia de lo que estaba pasando a la derecha. No pasa nada, estas cosas pueden ocurrir", comentó Verstappen sobre el incidente al apagarse las luces.

"Después, sí, me tomó por sorpresa. Esa curva todavía estaba bastante mojada y, en cuanto vi que se acercaba la zona seca, pensé: 'Ahora ya puedes acelerar', pero está claro que no funcionó. Así que probablemente aún era un poco pronto".

Verstappen describió el impacto como "un golpe considerable", pero aclaró que "había sufrido peores". 

Red Bull acabó sufriendo su peor Gran Premio desde el parón de abril en cuanto a resultados, con Lawson como su mejor piloto en séptima posición.

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