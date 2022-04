Domenicali: F1 promete que el GP de Arabia Saudita será seguro

El ataque con misiles a una instalación petrolífera cerca del circuito de Yeda el viernes por la tarde, que se produjo menos de una semana después de un asalto similar a objetivos saudíes, provocó el malestar en el paddock por los posibles riesgos de que el Gran Premio fuera un objetivo.

Los jefes de la F1 mantuvieron una serie de reuniones a lo largo del viernes con las autoridades locales para aclarar lo sucedido en las instalaciones de Aramco, así como para comprender mejor qué medidas de seguridad se habían puesto en marcha en el circuito de Corniche.

Tras una reunión preliminar con los pilotos y directores de equipo antes de los segundos entrenamientos libres, el director general de la F1, Stefano Domenicali, organizó otra reunión el viernes por la noche junto con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, para poner a todos al corriente de la situación.

La reunión, de 40 minutos de duración, terminó con un acuerdo entre los directores de los equipos de que la carrera podía seguir adelante, basándose en las promesas que la F1 había recibido sobre la seguridad en Yeda.

En declaraciones a los medios de comunicación inmediatamente después de la reunión, Domenicali dejó claro que la F1 se tomaba en serio la situación de la seguridad y que se le habían dado garantías sobre la protección en el recinto.

"Hemos recibido garantías totales de que, para el país, la seguridad es lo primero, no importa la situación: la seguridad tiene que estar garantizada", dijo.

"Ellos [los funcionarios locales] están aquí con sus familias, de hecho aquí en la pista, así que tienen en marcha todos los sistemas para proteger esta zona, la ciudad y los lugares a los que vamos”.

"Así que nos sentimos seguros y tenemos que confiar en la autoridad local en ese sentido. Por lo tanto, por supuesto que seguiremos adelante con el evento".

Sulayem añadió que los riesgos de que el evento fuera atacado por los Houthis eran mínimos porque no tenían como objetivo a los civiles.

"Hemos mantenido reuniones con el jefe de seguridad, con los directores de los equipos y con los pilotos", dijo Sulayem.

"¿Y a quién tienen como objetivo? Están apuntando a la infraestructura, no a los civiles y no a la pista".

"Por supuesto, hemos comprobado los hechos y nos han asegurado que este es un lugar seguro, que todo el lugar será seguro y que seguiremos corriendo”.

“Es tan seguro que todas sus familias están aquí. Ahora miramos hacia adelante, pero con la seguridad de que no va a pasar nada".

Los directores de los equipos expresaron después su apoyo a la decisión de la F1 de seguir adelante con el evento, aunque hubo indicios de que no todos los pilotos estaban cómodos con la decisión.

Incendio en la refinería de Yeda cerca del circuito Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo a Sky: "Fue una buena reunión. Los pilotos van a hablar ahora en la reunión de pilotos y a nosotros, los directores de equipo, nos han asegurado que estamos protegidos aquí. Este es probablemente el lugar más seguro en el que se puede estar en Arabia Saudí en este momento. Por eso estamos corriendo".

Cuando se le preguntó si el apoyo al evento era unánime, Wolff dijo: "Entre los directores de equipo, sí".

El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, añadió: "Creo que el deporte tiene que permanecer unido colectivamente. Cualquier acto de terrorismo no puede ser tolerado y el deporte no debe ser intimidado en una posición y una situación como esa, simplemente no es aceptable".

"Stefano y el presidente se están ocupando de ello y ha habido todas las garantías por parte de los organizadores y seguiremos con la carrera”.