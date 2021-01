Domenicali: la F1 debe destacar los problemas sociales

La F1 lanzó la campaña We Race As One antes del comienzo demorado de la temporada 2020 para reconocer la lucha mundial contra el COVID-19 y dar un gran apoyo a la diversidad, condenando la discriminación racial.

También se asignó un tiempo antes de cada carrera para que los pilotos participaran en un mensaje contra el racismo, y la mayoría de la parrilla optó por arrodillarse.

Motorsport.com entiende que la F1 está dispuesta a explorar los planes para 2021 con los pilotos y los equipos en las próximas semanas, antes de decidir cómo se utilizará el tiempo previo a las carreras para resaltar las cuestiones sociales.

Domenicali, recién nombrado CEO y presidente de la F1, dijo que era importante que la máxima categoría siguiera siendo consciente de los problemas sociales en todo el mundo que destacaría a través del espacio previo a la carrera.

"Creo que es un punto en el que el año pasado se centró mucho, en el punto del racismo", dijo Domenicali en una entrevista con Sky Sports de Gran Bretaña.

"Pero la diversidad y We Race As One, creo que nos dará la oportunidad de resaltar el tiempo antes del inicio de la carrera, para utilizar estos minutos para destacar los valores relacionados con este programa y este tema específico".

"Lo que tenemos en mente es utilizar este momento para compartir con los pilotos y los equipos cómo podemos utilizar la atención que el mundo de la F1 tendrá que tener, no sólo al final de la temporada, sino al programa de diversidad y We Race As One.

"Aprovecharemos este momento para que todo el mundo entienda que la Fórmula 1 no vive fuera de este mundo. La Fórmula 1 quiere tener un papel activo en la mejora de estos valores".

Domenicali dijo que mantener el mensaje de diversidad y antirracismo de la F1 era "absolutamente" una gran prioridad, y se alegró de ver a los pilotos cada vez más comprometidos con los problemas sociales y utilizando sus plataformas para defender el cambio.

"Los pilotos se dan cuenta cada vez más de que son los embajadores de la Fórmula 1 en una dimensión diferente, no sólo por sus habilidades técnicas, sino también por la forma en que pueden transmitir el mensaje correcto de la Fórmula 1", dijo Domenicali.

"Creo que lo apreciarán. Por supuesto, es algo que no queremos que sea político, porque no es nuestro negocio, pero queremos destacar los valores de la sociedad".

"Creo que los jóvenes pilotos tienen una comprensión diferente y una sensibilidad diferente hacia este tema, y creo que vamos por ello porque será un mensaje muy importante, que la Fórmula 1 ha sido y será en el futuro, la protagonista en este tema".

We Race As One ha sido la principal plataforma de la F1 para su responsabilidad social corporativa, que también se extiende a su compromiso de mejorar la sostenibilidad y tener una huella de carbono neta cero para 2030.

