Domenicali: "La F1 debe saber adaptarse. ¿Grandes Premios más cortos? No me opongo"

La Fórmula 1 no quiere quedarse de brazos cruzados contemplando las cifras de una etapa histórica especialmente positiva. Este es el mensaje que Stefano Domenicali ha querido reiterar en Monza, abarcando desde el futuro técnico del campeonato hasta la evolución del calendario, pasando por la relación con los constructores, las carreras Sprint y la necesidad de atraer a un público cada vez más joven.

"El riesgo es caer en la autorreferencialidad —explicó el director ejecutivo de la Fórmula 1—. No debemos conformarnos con el éxito que tenemos hoy. Debemos seguir entendiendo por qué nos hemos hecho tan grandes y no perder el contacto con la realidad, sabiendo que aún hay muchos ámbitos en los que podemos crecer".

Uno de los temas centrales se refiere al futuro normativo. La Fórmula 1 y la FIA comenzarán pronto a reflexionar sobre las características de las próximas generaciones de unidades de potencia y monoplazas, en un contexto industrial que ha cambiado profundamente con respecto a cuando se definieron las normas actuales.

"Cuando se abordó el cambio normativo que estamos viviendo hoy, parecía que el futuro vendría marcado por la electrificación. Hoy ya no es así", subrayó Domenicali. "Depende de nosotros entender cómo reaccionar e interpretar correctamente este cambio".

La clave está en encontrar un equilibrio entre las exigencias de los grandes fabricantes y la necesidad de que la Fórmula 1 no dependa por completo de sus estrategias industriales. "Por un lado, debemos garantizar la presencia de los fabricantes, pero, por otro, si estos tuvieran prioridades diferentes, debemos averiguar cómo lograr ser independientes. Si hoy los fabricantes decidieran retirarse, tendríamos un gran problema".

De ahí la posibilidad de orientarse en el futuro hacia soluciones técnicas menos complejas. "Un proyecto menos complejo, respetando obviamente los objetivos de costes y prestaciones, ayuda a ser independientes". Domenicali también ha señalado dos puntos que considera fundamentales: "Creo firmemente en mantener las gasolinas sostenibles como eje central del proyecto tecnológico y en avanzar hacia un coche más ligero, porque queremos ver a pilotos que realmente puedan llevar al límite un vehículo que debe estar en sus manos".

También se está debatiendo una reflexión más amplia sobre el producto deportivo. Entre las hipótesis surgidas en los últimos meses se encuentra la de reducir ligeramente la distancia de los Grandes Premios, una posibilidad a la que Domenicali no ha cerrado la puerta. "Mi postura es muy sencilla y parte de una consideración técnica. Si hablamos, como parece, de unas pocas vueltas, para mí esto también va en la línea de que los jóvenes tienden a estar cada vez menos presentes en las pruebas largas. No creo que hubiera un efecto negativo si se tratara de reducir dos o tres vueltas. Si se convirtiera en algo más importante, sería otra historia, pero desde esta perspectiva no me opongo".

Salida de la carrera Foto de: Eric Le Galliot

Es la misma filosofía que acompañó la introducción de las carreras Sprint, que en un principio también fueron recibidas con cierto escepticismo por el propio Domenicali. "Yo soy el primero que, como dinosaurio de la Fórmula 1, tenía dudas cuando propusimos esto. Pero los datos no te desmienten: promotores, medios de comunicación y aficionados, en su inmensa mayoría, han aceptado el formato y lo consideran dinámico".

Las carreras Sprint seguirán, por tanto, formando parte de la Fórmula 1, aunque Domenicali ha descartado un escenario similar al de MotoGP, con una carrera corta cada fin de semana. "Serán menos de la mitad" de las pruebas, ha precisado. "Los jóvenes aprecian cada vez más un fin de semana en el que el viernes ya haya algo que cuente. A los aficionados de toda la vida, y me incluyo entre ellos, puede que les interese también una sesión de entrenamientos, pero para el gran público, tener una clasificación ya el viernes significa disponer de más contenido".

Una evolución que Domenicali vincula directamente al cambio en el público. "Hoy en día, alrededor del 40 % de las personas que nos siguen son mujeres y la edad media ha pasado de unos 57 años a 34". Una transformación a la que, en Italia, también está contribuyendo el efecto Kimi Antonelli.

"Tengo que decir la verdad, las cifras me están sorprendiendo porque están creciendo mucho. Kimi no solo ha aportado competitividad en la pista, sino también una oleada de gente que antes no seguía la Fórmula 1. Es un chico que afronta una responsabilidad enorme con la naturalidad típica de los jóvenes. Tiene una espontaneidad y una frescura con las que los jóvenes de su edad pueden identificarse".

Sin embargo, Domenicali ha insistido en la necesidad de convertir estos picos de atención en una relación duradera. "Debemos evitar que se trate de un pico de crecimiento que luego nos abandone. El gran reto es entender cómo mantener conectados a quienes se acercan por primera vez. Hay comunidades que no nos conocen y tenemos la obligación de construir una cultura de la Fórmula 1".

En este contexto también encaja la expansión geográfica del campeonato. Domenicali ha mencionado China, Sudamérica, Extremo Oriente y África como zonas con importantes márgenes de crecimiento. "África está dando señales importantes sobre las que queremos comunicar pronto algo significativo".

Por último, queda la cuestión del calendario más inmediato, con Catar y Abu Dabi aún confirmadas, pero bajo observación. "El calendario, por el momento, es el que conocéis. Estamos siguiendo de cerca la situación porque, si no se garantizan plenamente la seguridad y la viabilidad, tendremos que tomar otras decisiones. Los equipos están totalmente al corriente; el diálogo con ellos es continuo".

Así pues, incluso en una fase de expansión, Domenicali identifica precisamente en la capacidad de reaccionar con rapidez el principal antídoto contra los riesgos futuros. "Las cosas cambian tan rápido que, si no eres capaz de reaccionar, pierdes mucho tiempo en un instante. El riesgo que no debemos correr es el de dejar de buscar personas competentes, ideas frescas y nuevos puntos de vista. Cuando sigues pescando siempre en el mismo estanque, el pescado es siempre el mismo".