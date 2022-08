Domenicali descarta Alemania y Rusia en el futuro cercano para la F1

En 2023, es muy probable que haya más carreras de Fórmula 1 que nunca, pero incluso entonces, Alemania no formará parte del calendario. El 2019 fue la última vez que se celebró un Gran Premio de Alemania, en 2020 el Nürburgring intervino como Gran Premio de Eifel en tiempos de coronavirus.

El jefe de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, desearía que Alemania volviera al calendario, pero declara a Sport Bild: "El Gran Premio tiene que valer la pena para todas las partes. No podemos cubrir todos los gastos".

El italiano se sorprende de que Alemania no consiga montar un paquete razonable para una carrera de Fórmula 1: "Es un misterio para mí cómo no se puede construir un negocio alrededor de un Gran Premio hoy en día. Pero si lo hacen bien, volveremos a tener una carrera en Alemania".

Pero ese es precisamente el punto de fricción, porque Domenicali dice que Alemania no está haciendo lo suficiente en este sentido: "Si no hago una llamada yo mismo, no veo ni escucho mucho de Alemania", revela. “Siempre se limitaban a hablar, hablar y hablar, pero al final se necesitan hechos".

Pero quien tiene aún peores posibilidades de volver al calendario es Rusia. En realidad, el país quería organizar un Gran Premio en San Petersburgo a partir de 2023, pero la carrera de este año en Sochi ya fue cancelada tras la invasión rusa a Ucrania y todo el contrato con Rusia fue disuelto.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 al inicio Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Y ahí se queda. "Siempre digo que no hay que decir nunca, pero en este caso puedo prometerlo: No tendremos más negociaciones con ellos. No habrá más carreras allí", aclara Domenicali, aunque Rusia pagó "mejor que bien". "Pero hay cosas que no son negociables".

Muchas voces críticas desearían ver la misma actitud en otras carreras como Arabia Saudí o Qatar, que son denunciadas reiteradamente en materia de derechos humanos. Este año también hubo un ataque con cohetes en las inmediaciones de la pista el viernes de entrenamiento en Yeda.

Sin embargo, Domenicali subraya que no está vendiendo el alma de la Fórmula 1. "El dinero es importante en todas partes, incluso para nosotros", admite. "Pero si sólo miráramos la cuenta bancaria, el calendario de carreras sería definitivamente diferente".

El calendario de la temporada 2023 de Fórmula 1 se espera en un futuro próximo. Con Las Vegas y Qatar, hay dos nuevas carreras en el calendario, que podrían ser 24. Sin embargo, otros circuitos tendrían que dar paso a esto. Francia, Bélgica y Mónaco, en particular, se consideran candidatos dudosos.

Pero una cosa parece segura: Alemania no estará en el mapa por tercer año consecutivo.