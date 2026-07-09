Domenicali anuncia: ¡Más carreras sprint en la Fórmula 1 en 2027!

Todo apunta a que la Fórmula 1 contará con más carreras sprint en la temporada 2027. "Eso es lo que ocurrirá cuando anunciemos el calendario muy, muy pronto", revela el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en una entrevista con Sky Sports.

En la temporada actual hay seis fines de semana de carreras sprint en el programa; en 2027, el número aumentará a nueve o diez, lo que para Domenicali es el camino correcto: "Si echamos la vista atrás, la gente siempre se ha mostrado escéptica ante lo que hacemos, y creo que tenemos la obligación de ser valientes, en cierto modo, y de pensar más allá de lo convencional", afirma.

"Con las 150 000 personas que tuvimos el viernes en Silverstone, si no les ofrecemos algo en lo que haya acción, estaríamos equivocados", señala el director de la Fórmula 1. "Por eso creo que este es el camino correcto, y estamos a punto de anunciar un número mayor para el futuro".

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En 2026, la Fórmula 1 celebra sus carreras sprint en Shanghái, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort y Singapur. Próximamente se anunciará qué carreras serán fines de semana sprint en 2027, pero ya hay una sede confirmada: Monza.

"Hemos llegado a un acuerdo para que, a partir del año que viene y durante tres años, tengamos la carrera Monza volverá a tener carrera sprint de F1 en 2027", Monza volverá a tener carrera sprint de F1 en 2027 presidente de la Asociación Automovilística Italiana (ACI). De este modo, Monza acogerá una carrera corta, además del Gran Premio propiamente dicho, hasta 2029 inclusive.

En este tradicional circuito italiano ya se celebró en 2021 la segunda carrera sprint de la historia de la Fórmula 1. En aquel momento se eligieron Silverstone, Monza y São Paulo como circuitos de prueba para el nuevo formato, que por entonces aún determinaba la parrilla de salida del Gran Premio. Desde entonces, Monza no había vuelto a acoger ninguna carrera sprint.

La carrera la ganó entonces el piloto de Mercedes Valtteri Bottas, aunque la victoria final fue, sorprendentemente, para Daniel Ricciardo, quien, junto con Lando Norris, celebró una doble victoria para McLaren.

Las carreras sprint existen en la Fórmula 1 desde la temporada 2021. Si bien al principio se disputaban tres pruebas, el número aumentó a seis a partir de 2023, aunque el formato se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. A partir de 2027 se dará un paso más allá.