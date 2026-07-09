Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1

Domenicali anuncia: ¡Más carreras sprint en la Fórmula 1 en 2027!

En la temporada de Fórmula 1 de 2027 habrá más carreras sprint: el número pasará de seis a nueve o diez, y ya hay una carrera confirmada

Norman Fischer Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Arrancada carrera sprint

Todo apunta a que la Fórmula 1 contará con más carreras sprint en la temporada 2027. "Eso es lo que ocurrirá cuando anunciemos el calendario muy, muy pronto", revela el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en una entrevista con Sky Sports.

En la temporada actual hay seis fines de semana de carreras sprint en el programa; en 2027, el número aumentará a nueve o diez, lo que para Domenicali es el camino correcto: "Si echamos la vista atrás, la gente siempre se ha mostrado escéptica ante lo que hacemos, y creo que tenemos la obligación de ser valientes, en cierto modo, y de pensar más allá de lo convencional", afirma.

"Con las 150 000 personas que tuvimos el viernes en Silverstone, si no les ofrecemos algo en lo que haya acción, estaríamos equivocados", señala el director de la Fórmula 1. "Por eso creo que este es el camino correcto, y estamos a punto de anunciar un número mayor para el futuro".

Más de la F1 :
¡Somos tu fuente favorita de noticias!

¡Somos tu fuente favorita de noticias!

En 2026, la Fórmula 1 celebra sus carreras sprint en Shanghái, Miami, Montreal, Silverstone, Zandvoort y Singapur. Próximamente se anunciará qué carreras serán fines de semana sprint en 2027, pero ya hay una sede confirmada: Monza.

"Hemos llegado a un acuerdo para que, a partir del año que viene y durante tres años, tengamos la carrera Monza volverá a tener carrera sprint de F1 en 2027", Monza volverá a tener carrera sprint de F1 en 2027 presidente de la Asociación Automovilística Italiana (ACI). De este modo, Monza acogerá una carrera corta, además del Gran Premio propiamente dicho, hasta 2029 inclusive.

En este tradicional circuito italiano ya se celebró en 2021 la segunda carrera sprint de la historia de la Fórmula 1. En aquel momento se eligieron Silverstone, Monza y São Paulo como circuitos de prueba para el nuevo formato, que por entonces aún determinaba la parrilla de salida del Gran Premio. Desde entonces, Monza no había vuelto a acoger ninguna carrera sprint.

La carrera la ganó entonces el piloto de Mercedes Valtteri Bottas, aunque la victoria final fue, sorprendentemente, para Daniel Ricciardo, quien, junto con Lando Norris, celebró una doble victoria para McLaren.

Las carreras sprint existen en la Fórmula 1 desde la temporada 2021. Si bien al principio se disputaban tres pruebas, el número aumentó a seis a partir de 2023, aunque el formato se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. A partir de 2027 se dará un paso más allá.

Más de la F1 :

Share Or Save This Story

Artículo previo Silverstone, el punto más bajo de Aston Martin en el año; qué ha aprendido en la carrera

Top Comments
More from
Norman Fischer

¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Gran Bretaña? Max Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
¿Quién durmió peor anoche tras el GP de Gran Bretaña? Max Verstappen

Max Verstappen: "Con la bandera amarilla habría hecho lo mismo que Russell"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Max Verstappen: "Con la bandera amarilla habría hecho lo mismo que Russell"

Alpine empieza a pagar el precio de su progreso en la F1 2026 con menos tiempo de desarrollo

Fórmula 1
Fórmula 1
Alpine empieza a pagar el precio de su progreso en la F1 2026 con menos tiempo de desarrollo
More from
Stefano Domenicali

Domenicali señala que los nuevos motores de F1 fueron clave para atraer a Cadillac y Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Domenicali señala que los nuevos motores de F1 fueron clave para atraer a Cadillac y Audi

Domenicali quiere a Ferrari "fuerte" en la temporada 2026 de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Domenicali quiere a Ferrari "fuerte" en la temporada 2026 de F1

¿Habrá más sprints en la Fórmula 1? "No excluimos nada"

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Habrá más sprints en la Fórmula 1? "No excluimos nada"

Últimas noticias

Por qué la mano firme de Vasseur es justo lo que necesita ahora una Ferrari tan apasionada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Por qué la mano firme de Vasseur es justo lo que necesita ahora una Ferrari tan apasionada

Domenicali anuncia: ¡Más carreras sprint en la Fórmula 1 en 2027!

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Domenicali anuncia: ¡Más carreras sprint en la Fórmula 1 en 2027!

¡Dos meses después, Zarco ha sido sancionado por el accidente del GP de Cataluña!

MotoGP
MGP MotoGP
¡Dos meses después, Zarco ha sido sancionado por el accidente del GP de Cataluña!

Silverstone, el punto más bajo de Aston Martin en el año; qué ha aprendido en la carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Silverstone, el punto más bajo de Aston Martin en el año; qué ha aprendido en la carrera