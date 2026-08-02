Kimi Antonelli está disfrutando de sus vacaciones en Cerdeña, donde el mundo de la Fórmula 1 se ha reunido para pasar unos días de descanso. El joven piloto italiano lidera el campeonato mundial de pilotos con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. El botín del joven de Bolonia podría haber sido aún mayor si no hubiera perdido puntos por los problemas de fiabilidad de su Mercedes W17.

Antonelli es la nueva promesa de la Fórmula 1 y el hecho de que sea el representante de una nueva generación capaz de plantar cara a los grandes nombres del Circo ha suscitado un gran interés, algo que Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, se empeña en destacar...

"Creo que para la Fórmula 1 es realmente un activo extraordinario. Es un chico fresco, aún muy nuevo en este entorno y muy abierto a todo lo que le está sucediendo. Ha atraído a muchísimos nuevos aficionados gracias a su forma de ser, que me parece realmente fantástica. Desde el punto de vista deportivo, ha demostrado ser muy fuerte".

Stefano Domenicali, director ejecutivo de Formula One Group Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

¿Qué es lo que más llama la atención de este chico que todavía tiene aire de adolescente?

"Es muy diferente a muchos otros pilotos, pero tiene una concentración increíble. No olvidemos que, sin los dos abandonos provocados por problemas técnicos, hoy tendría una ventaja aún mayor en el campeonato. Esto demuestra lo sólido que es ya como piloto. Monza será una carrera increíble y, quizá por primera vez, veremos un color diferente en las gradas además del clásico rojo".

"Tras un año en el que recibió muchas críticas, y durante el cual creo que Toto Wolff y Mercedes lo han protegido de forma excepcional, está demostrando ser uno de los talentos más interesantes que han llegado recientemente a la Fórmula 1. Y, como podéis imaginar, para los aficionados italianos esto tiene un significado aún mayor".

"Sabéis mejor que yo cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que un piloto italiano logró resultados realmente importantes. Digámoslo con el debido respeto a la historia. Por eso, Antonelli aporta una nueva dimensión a nuestro deporte".

"Hoy en día tiene una relación fantástica con todos los demás pilotos. Por supuesto, esta relación podría cambiar cuando empiece a ganar campeonatos, pero eso forma parte de la naturaleza de las competiciones. Por mi parte, no puedo sino estar muy contento con la forma en que está viviendo e interpretando la Fórmula 1. Lo conozco desde hace muchísimos años y estoy convencido de que representa un recurso extraordinario para el futuro de lo que estamos construyendo juntos".