El vacío que dejó Whiting en la F1, según un ex comisario de la FIA

A pesar de los cambios realizados por la FIA tras el polémico final del Gran Premio de Abu Dhabi 2021, los directores de carrera siguen siendo el blanco de las críticas de pilotos, equipos y aficionados a la Fórmula 1.

Uno de los cambios más importantes fue la implementación de una rotación en el rol de director de carrera entre Niels Wittich, quien cumplía esa labor en el DTM y Eduardo Freitas, director de carrera del WEC, algo que es señalado como algo peor por los pilotos, ya que no hay coherencia de decisiones entre una carrera y otra.

Esta es una opinión que comparte alguien que conoce muy bien la cocina interna de la FIA, el brasileño Felipe Giaffone, quien se desempeñó como comisario de carrera en la Fórmula 1.

"Creo que no está bueno que haya dos directores de carrera", dijo Giaffone, ex piloto de IndyCar, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Eso es porque cada uno tiene su propio estilo. Por ejemplo, cuando llegó (Michael) Masi, utilizó más banderas de precaución, cosa que Charlie Whiting no utilizaba, y eso no está bien ni mal, es un estilo. Cada uno ve la carrera de una manera diferente, interrumpe con un coche de seguridad o una bandera roja, así que no creo que sea bueno tener dos directores que se turnen".

Caminando por la pista Charlie Whiting, FIA Race Director Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Charlie Whiting fue un gran referente del 'arbitraje' en la F1 que falleció en vísperas del inicio de la temporada 2019 y es recordado como alguien que podía aplicar las reglas sin demasiada controversia.

Giaffone explicó cómo el enfoque de Whiting lo diferenciaba, especialmente en comparación con sus sucesores.

"Charlie Whiting tenía mucha credibilidad", dijo Giaffone, quien actualmente comenta la F1 para Band en Brasil. "Trabajé bastante con él, de hecho, fue él quien me llamó para ser comisario internacional".

"Veías una reunión de pilotos de él, siempre era muy suave. Hablaba muy bien con los pilotos, hacía las homologaciones en pista, hacía el reglamento de la F1, es decir, lo sabía todo".

"Además, nunca chocaba con los pilotos y los equipos, conocía muy bien a todo el mundo y conseguía tener una forma, que yo aprendí mucho de él, de que consigas lo que quieres, pero sin chocar, lo cual admiraba en él y lo hacía muy bien."

El problema de los límites de pista

El Gran Premio de Austria tuvo un total de 43 infracciones a los límites de la pista, con pilotos que recibieron advertencias e incluso castigos de cinco segundos por conducir con las cuatro ruedas de sus coches por encima de la línea blanca que demarca los límites, algo que, según Giaffone, no está al alcance de la FIA para una resolución definitiva.

"Se habla mucho de los límites de las pistas, pero esto no es un problema de la FIA, de hecho, es un problema de las pistas, que no sólo reciben la F1, hay otras categorías, y necesitan hacer una adaptación y esto termina complicando".

"En la última carrera, en Austria, creo que podrían trabajar más con las líneas... No me gusta esta idea de que el coche se salga de la línea blanca y sea penalizado, creo que podrían tener esas líneas dobles, para que el piloto pierda tiempo, incluso puede salirse, pero pierde un poco el equilibrio, y entonces puede ser castigado con límites de pista."