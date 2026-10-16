Fórmula 1

¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?

Red Bull apuesta por la continuidad en la cúpula y renueva el contrato del jefe de equipo Laurent Mekies: ¿pero cuán grande es realmente su aporte en el reciente cambio de rumbo?

Ronald Vording

Publicado: 16 oct 2026, 9:51

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Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Que Mekies siga más tiempo como jefe de equipo de Red Bull no sorprende demasiado. De hecho, la noticia pertenece a esas informaciones de Fórmula 1 de las que uno casi había olvidado que aún tenían que anunciarse oficialmente. Y quizá ese sea el mayor cumplido que se le puede hacer a Mekies, sobre todo si se tiene en cuenta lo extremadamente difícil que era su tarea al principio.

Para empezar, el francés tuvo que suceder a Christian Horner, que durante 20 años había sido el rostro de Red Bull en la Fórmula 1. Reemplazar a un nombre tan grande ya es de por sí una tarea enorme. Había que llenar unos zapatos gigantes, tanto interna como externamente, y ese rara vez es el momento ideal para entrar.

También se ve en otros deportes: basta con mirar al Liverpool, donde las huellas de Jürgen Klopp resultaron difíciles de llenar, o al Manchester United, donde los años posteriores a la ilustre era de Sir Alex Ferguson estuvieron marcados por el caos.

Es cierto: ninguno de los dos fue despedido por los motivos que llevaron a la salida de Horner, con todos los acontecimientos de sobra conocidos en la antesala. Y sí, cada situación es diferente, y la alta dirección también desempeñó un papel importante en esos ejemplos futbolísticos. Pero no hace sino subrayar que suceder a una figura de liderazgo longeva y exitosa está lejos de ser algo automático.

Además, cuando Mekies asumió el cargo en julio del año pasado, no se encontró precisamente con un entorno sencillo. Es verdad que el equipo se había separado de Horner, pero la prolongada lucha de poder había dejado huellas claras.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

A eso se sumaba que el panorama deportivo distaba mucho de ser halagüeño, algo que, según la explicación oficial, en última instancia también le costó el puesto a Horner. Muestra las aguas turbulentas en las que Mekies tuvo que empezar su trabajo.

Lo primero que hizo bien: se mostró extremadamente discreto y evitó el activismo. Puede sonar extraño —sumar puntos mediante la inactividad—, pero ese enfoque resultó ser totalmente acertado. Mekies no llegó como un elefante en una cacharrería, sino que pasó las primeras semanas principalmente observando.

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Cuando en sus encuentros con los medios le preguntábamos por los cambios que había introducido o por su influencia en el equipo, Mekies repetía incansablemente que en las primeras semanas se trataba de algo muy distinto: observar, conocer a tantas personas del equipo como fuera posible y, sobre todo, escuchar.

Una frase que se repetía en sus respuestas con tanta fiabilidad que casi se podía predecir era: "Creemos que ya tenemos a los mejores talentos en nuestro equipo. Solo quiero asegurarme de que reciban todo lo que necesitan para desplegar todo su potencial".

¿Ningún mérito en el repunte de 2025?

Por supuesto, de cara a la percepción externa le favoreció que los resultados mejoraran poco después de su llegada: Verstappen ganó el Sprint en Spa y, tras el parón de verano, subió al podio en cada carrera. Pero también en ese sentido Mekies se comportó de forma ejemplar: se mantuvo humilde y no se atribuyó ningún mérito.

A primera vista, eso puede parecer completamente lógico; al fin y al cabo, la planificación de las actualizaciones es un proceso largo, y las nuevas piezas ya llevaban mucho tiempo en preparación antes de que Mekies tomara el mando. Sin embargo, Verstappen ha revelado recientemente que el giro de 2025 no se debió tanto a piezas nuevas, sino más bien a un avance en la puesta a punto y en el uso del RB21, de una manera que Red Bull había considerado imposible durante mucho tiempo.

En la segunda mitad de 2025, casi todo le salió según lo previsto a Red Bull. En esas circunstancias, trabajar es por naturaleza "fácil", entre comillas, porque en la Fórmula 1 nada es fácil. Pero a comienzos de este año Mekies se enfrentó a un verdadero viento en contra y tuvo que superar los retos reales de dirigir un equipo puntero.

Tras la gran reforma reglamentaria, el equipo quedó por debajo de las expectativas, aunque de una forma distinta a la que muchos habían pensado. Al fin y al cabo, cualquiera habría entendido que el DM01, el primer producto de Red Bull Ford Powertrains, hubiera mostrado debilidades. La realidad, sin embargo, fue distinta: ese motor era bueno —según las mediciones de la FIA, incluso excelente—, pero Red Bull iba muy por detrás en el apartado del chasis.

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La renovación de Verstappen como gran éxito

Así como en los buenos tiempos todo resulta más fácil, el efecto bola de nieve también funciona en sentido contrario. Cuando el rendimiento decepciona, entran en juego otras dinámicas, y vuelve a aparecer la pregunta inevitable. Casi se podía poner el reloj en hora: ¿se queda o se va? En otras palabras: el futuro de Verstappen volvió a convertirse en el tema dominante del paddock.

Después de que se anunciara su renovación de contrato en Zandvoort, el neerlandés reveló que había estado mucho más cerca de retirarse de la Fórmula 1 que de cambiar de equipo. Aun así, Mekies tuvo que responder cada semana a preguntas sobre los interminables rumores de McLaren.

Dado su perfil de ingeniero, difícilmente sería su actividad favorita —Horner era más bien el tipo de persona que soltaba frases contundentes para cortar los rumores—, pero Mekies lo resolvió igualmente a su manera.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Photo by: Joe Portlock / Getty Images

Conseguir la firma de Verstappen en el nuevo contrato no fue un mérito exclusivo de Mekies —una decisión así siempre depende del panorama general—, pero aun así puede considerarse su victoria más importante hasta la fecha.

El francés habla a menudo de construir un nuevo "ciclo de victorias" tras los años de títulos pasados con Sebastian Vettel y Verstappen. Pero para dar forma a ese nuevo ciclo, es esencial conservar una de las piezas más importantes de todo el equipo: el líder al volante.

Si eso no hubiera salido bien, Mekies habría tenido que empezar básicamente de cero con su reconstrucción, y Red Bull habría tenido que reinventarse por completo con otro piloto. Aun así, Mekies sigue lidiando entre bastidores con un equipo en transformación, no en último término por la marcha de Gianpiero Lambiase a McLaren.

Pero también en ese frente se han dado pasos: reteniendo a Tom Hart, que en realidad ya iba camino de Williams, y con el fichaje de Tom McCullough procedente de Aston Martin.

Eso también refleja la filosofía de Mekies: la creencia de que Red Bull ya cuenta con suficiente talento en casa no era palabrería vacía. No, lo lleva a la práctica. La promoción interna de empleados siempre ha sido el plan A para Mekies.

No se trata para él de mandar un mensaje con fichajes espectaculares de estrellas, sino de analizar con sobriedad si el candidato adecuado quizá ya trabaja dentro del equipo. "Pero tampoco nos da miedo atraer talento de otros equipos del paddock si sentimos que necesitamos un perfil de requisitos muy concreto", subraya Mekies.

La humildad como credo: el anti-Horner

Está por ver hasta qué punto será exitoso el mandato de Mekies y cómo saldrá parado en comparación con el de su laureado predecesor Horner. El balance provisional, sin embargo, es cautelosamente positivo. Y precisamente ese balance convierte la renovación del contrato en una decisión lógica.

Dos cosas destacan en esta valoración: su calma y su enfoque aparentemente apolítico, lo que quizá se deba a su formación de ingeniero, exactamente en línea con lo que Horner describió en su reciente entrevista con Autosport como un nuevo tipo de jefe de equipo.

Y, en segundo lugar, el hecho de que Red Bull ya haya logrado dos veces darle la vuelta por completo a comienzos de temporada difíciles.

Por supuesto, el mayor mérito corresponde al equipo técnico en torno a Pierre Wache, pero la contribución de Mekies seguramente sea algo mayor que el "cero por ciento" que él mismo menciona una y otra vez.

Este último punto subraya, por cierto, un tercer factor que internamente no le perjudica en absoluto: esa humildad fue muy bien recibida, especialmente después de que algunos en Red Bull (con razón o sin ella) tuvieran la sensación de que Horner había concentrado demasiado poder tras la muerte de Dietrich Mateschitz.

Pese a todo ello, Red Bull aún no ha alcanzado su objetivo, y Mekies es el primero en admitirlo. Las recientes victorias son agradables, pero el listón está más alto, y para un equipo puntero como Red Bull debe estarlo.

"Del mismo modo que me niego a aceptar un cumplido, puedo garantizarles que mañana pueden ir a Milton Keynes e intentar hacerle un cumplido a cualquiera de los nuestros. Reaccionarán exactamente igual. Les mirarán y dirán: ¿de qué están hablando? Hubo esto y aquello que no funcionó, y tenemos que solucionarlo", dijo Mekies tras la victoria de Verstappen en Singapur.

"Esa es exactamente la respuesta que recibirán en el lado del chasis, esa es la respuesta en el lado de los motores, y esa es la respuesta en cada departamento de apoyo. Nos llevamos el doblete. Lo celebraremos con el equipo, porque es una actuación fenomenal. Pero nos centramos exclusivamente en lo que todavía nos separa de la próxima victoria".

En ese sentido, aún queda mucho trabajo, como subrayan tanto Mekies como Verstappen, pero la calma ha vuelto a Red Bull. Y quizá ese sea, completamente al margen de lo ocurrido en la pista, el éxito más importante de su primer año y medio en el cargo.

Mekies ha contribuido a conducir al equipo de vuelta a aguas más tranquilas, y eso era exactamente lo que la escudería necesitaba tras una fase extremadamente turbulenta.

La forma en que lo ha conseguido se refleja, en cierto modo, en cómo Mekies celebra los domingos después de la carrera sus encuentros con los medios con nosotros: los micrófonos siempre están colocados ordenadamente en fila delante de él, pero el francés no es alguien que haga grandes alardes.

En cambio, prefiere mantener las cosas tranquilas, serenas, cercanas y al grano. Exactamente así ha llevado a Red Bull en el último año y medio a varias victorias y a aguas más tranquilas, y también ha mantenido los nervios en los momentos más difíciles.

El objetivo para los cinco años de su renovación está claro: se trata de demostrar si los cimientos que se están poniendo ahora son lo bastante buenos para un nuevo "ciclo de victorias".

No hay garantías, pero con Verstappen, Hadjar y Mekies bajo contratos a largo plazo, Red Bull parece tener aquello que el equipo tanto anhelaba tras la lucha de poder: estabilidad y calma en el equipo. Y eso es, al menos, un comienzo muy prometedor.

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