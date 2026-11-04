Fórmula 1 GP de México

La 'diferencia' entre el título de F1 de Kimi Antonelli y los de Lewis Hamilton según Toto Wolff

Antonelli se ha convertido en el tercer campeón mundial de F1 de Mercedes desde su regreso en 2010, sumándose a una lista integrada por Lewis Hamilton (2014-15, 2017-20) y Nico Rosberg (2016)

Ed Hardy Ronald Vording

Publicado: 4 nov 2026, 9:00

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El jefe de Mercedes, Toto Wolff, explicó cuán "diferente" se sintió ver a Kimi Antonelli convertirse en campeón mundial de Fórmula 1 en comparación con sus años de récord junto a Lewis Hamilton.

Antonelli aseguró su primer título en México el domingo para convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la F1 con solo 20 años, gracias a un dominante 2026 cuando aún restan cuatro rondas.

El italiano lo logró en apenas su segunda temporada después de haber sido llevado rápidamente por las categorías juveniles por Mercedes, que lo fichó cuando todavía corría en karting en 2019.

Antonelli se convirtió así en el primer campeón mundial de la marca alemana desde el séptimo título de Hamilton en 2020, con el que igualó el récord, el sexto desde que se unió a Mercedes en 2013.

Wolff dijo: "Los campeonatos con Lewis fueron absolutamente increíbles y gratificantes.

"Sentía que todos éramos parte de la historia de Lewis -del más grande campeón- y que miraríamos hacia atrás durante muchos años y diríamos: ‘fuimos campeones mundiales con Lewis Hamilton’.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Esto es algo en lo que todavía pienso mucho. Es alguien que se mantuvo relevante y que es muy relevante culturalmente más allá de la Fórmula 1.

"Así que eso fue muy, muy especial. Campeonatos que llevaré conmigo toda mi vida. Y este es diferente. Para mí, él sigue siendo el chico que ni siquiera ha cambiado mucho visualmente.

"Es muy refrescante. Intenté localizarlo hace unas semanas y dije: ‘¿dónde está Kimi?’. ¿Kimi, por su cumpleaños? Está en el parque acuático.

"¡Genial! Y mientras todos podamos ayudar a preservar eso, él está entrelazado con Mercedes y eso también es muy lindo de ver".

El domingo fue un momento particularmente reivindicativo para Wolff teniendo en cuenta las dudas que rodearon la decisión de reemplazar a Hamilton, que se unió a Ferrari, por un Antonelli adolescente.

Estaba claro, incluso antes de iniciar su única campaña en F2, que el joven había sido señalado como el reemplazante del británico gracias a su espectacular récord en las categorías juveniles hasta entonces.

Andrea Kimi Antonelli, PREMA Racing

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Sin embargo, la F2 no fue tan bien, ya que terminó sexto en el campeonato, e incluso Wolff reveló que Mercedes perdió "dos patrocinadores" por la promoción de Antonelli para 2025.

El año pasado tampoco fue excelente, ya que terminó 169 puntos detrás de su compañero George Russell, mientras sufría muchas lecciones difíciles, como que su podio en Montreal quedara rodeado por seis carreras sin sumar en las pruebas europeas.

Pero Antonelli dio un notable paso adelante en 2026 para dominar al favorito de la pretemporada, Russell, y lograr nueve victorias, 16 podios y siete poles en 19 grandes premios.

Wolff agregó: "Nunca sentí que [fuera] difícil, porque el equipo siempre estuvo detrás de esa decisión. Ola [Kallenius, presidente de Mercedes] siempre estuvo detrás de esa decisión. No hubo ninguna duda.

"La duda vino desde afuera. La duda vino de personas que eran socios del equipo y que ya no lo son.

"De otros equipos, de otros pilotos que sentían que deberían haber tenido una oportunidad. De los medios. Empezó con: ‘no pueden estar hablando en serio de poner a un joven de 18 años en el coche que es el coche de Lewis Hamilton’.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

"Sabés, tuvo una temporada de Fórmula 2 decepcionante. Debería hacer otro año en Fórmula 2 y demostrar que realmente es lo suficientemente bueno, y entonces ponerlo en el coche.

"Gente diciendo que no debería estar en un Mercedes. Demasiada presión para él. ¿Por qué no intentaron lograr un acuerdo con Williams? Y darle, como a George, un año, dos o tres para desarrollarse.

"Esas voces obviamente se hicieron más fuertes después de nueve carreras consecutivas sin un punto. Las lágrimas en Spa.

"De repente, los ‘se los dije’ empezaron a tener más oxígeno. Para nosotros, para mí, nunca hubo una sola duda. Era la temporada que esperaba que ocurriera.

"Que era al menos un proyecto de dos años, en el que el segundo año necesitaba confirmar lo que vimos en él. Supongo que hoy estamos sentados aquí y tenemos la confirmación".

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