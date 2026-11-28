Fórmula 1 GP de Qatar

"Desastre total" en Qatar: Checo Pérez evidencia el rezago operativo del equipo Cadillac

Tras quedar eliminado en la Q1 y arrancar último en Lusail, Sergio Pérez calificó el GP de Qatar 2026 como un "desastre total" y advirtió que Cadillac aún está lejos en el aspecto operativo.

Luis Ramírez

Publicado: 28 nov 2026, 19:59

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez calificó como un "desastre total" lo que han conseguido él y Cadillac hasta ahora en el Gran Premio de Qatar 2026 luego de quedar eliminado en la primera ronda de clasificación y ubicarse en el fondo de la parrilla de salida en el Circuito Internacional de Lusail.

El piloto mexicano de Cadillac sabía que estaba condenado a la parte final de la parrilla de salida luego de tener una penalización pendiente de cinco posiciones tras su incidente con Rafael Câmara en el pasado Gran Premio de Las Vegas y si bien ya había advertido que Qatar sería complicado por la carga aerodinámica y las altas velocidades, la realidad ha sido más dura de lo esperado.

"Ha sido un desastre total este fin de semana; en cada sesión hemos tenido un problema. Probamos una puesta a punto que no hizo lo que esperábamos que hiciera. Tuvimos muchos problemas mecánicos con ella; en la FP3 tuvimos un problema importante de peso en el auto, así que no pudimos aprender nada", explicó Checo Pérez ante los medios, dentro de los que estaba Motorsport.com, tras concluir la clasificación.

El mexicano había señalado el viernes que un cambio de configuración entre la primera y segunda práctica afectaron drásticamente el comportamiento del monoplaza, una situación que los llevó a optar por dar marcha atrás antes de la sesión cronometrada y volver a una configuración conocida, aunque lejos de ser óptima para buscar velocidad a una vuelta en Lusail.

"Básicamente volvimos a una puesta a punto que ya conocíamos porque no había nada que pudiéramos probar. No era lo ideal para la clasificación, estaba súper limitado. Pero ojalá que para mañana en la carrera pueda ser algo bueno", señaló el tapatío.

Al ser cuestionado sobre qué espera para la competencia del domingo, donde el extremo desgaste de los neumáticos obligará a estrategias críticas en boxes, Pérez reconoció que el comportamiento del auto en las curvas rápidas sigue sin darle confianza.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

"Es difícil, todavía siento esa sensación extraña en alta velocidad. Pero estoy súper neutral, así que espero que vaya a ser un fin de semana muy duro", apuntó.

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El contraste respecto al rendimiento mostrado apenas una semana atrás en Las Vegas también llamó la atención, pero el mexicano insistió en que las fallas acumuladas desde el viernes dejaron al equipo sin margen de maniobra.

"Sí, el problema aquí ha sido en cada sesión que tuvimos. Tuvimos ese problema básicamente desde la FP1 hasta la FP3. Tuvimos problemas con el auto, problemas con las puestas a punto, problemas con las barras estabilizadoras. Así que no pudimos aprender, no pudimos trabajar en el auto en absoluto. Tuvimos que ir a un escenario desconocido para nosotros, que era un auto muy limitado. Pero al menos sabemos que ese es el caso y veremos si eso nos rinde frutos mañana", detalló.

Pérez admitió que lo ocurrido en Qatar deja en evidencia el margen de mejora que aún tiene la estructura de Cadillac en su temporada debut.

"Creo que es un fin de semana que sirve como un recordatorio muy fuerte de que todavía estamos lejos en el aspecto operativo. Y es algo que tenemos que superar", concluyó.

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