De Vries: "Ser campeón en Fórmula E abriría oportunidades"

Si bien la llegada de George Russell a Mercedes para sustituir a Valtteri Bottas en 2022 aún no es segura, hay muchos rumores sobre la identidad del piloto que podría sustituirlo en Williams si esto se confirma, empezando por el propio finlandés.

El nombre de Nico Hulkenberg también ha sido mencionado, así como el de Nyck de Vries, que ganó el título de Fórmula 2 en 2019 y actualmente lidera el campeonato de Fórmula E antes de la última ronda en Berlín este fin de semana.

El propio director de Mercedes AMG F1, Toto Wolff, alimentó el ruido cuando recientemente elogió a los pilotos de la marca en la Fórmula E: "Ambos pilotos tienen el talento, la ética de trabajo y la inteligencia para estar en la Fórmula 1. Ambos ganaron la fórmula promocional más importante (GP2, luego F2, nota de la redacción)".

"Con McLaren, Stoffel se encontró en una situación difícil de gestionar. Ambos se merecen estar en la F1 y realmente espero que tengan una oportunidad. Estoy muy contento de tenerlos como pilotos en la Fórmula E, pero nunca me interpondría en el camino de un piloto si tuviera la oportunidad de ir a la Fórmula 1".

A Nyck de Vries no se le abrieron las puertas de la F1 cuando ganó el título de Fórmula 2, y lleva tres años compitiendo en carreras de resistencia con el Racing Team Nederland y el G-Drive Racing, con un pie en Toyota, mientras que la actual temporada de Fórmula E es su segunda. Por ello, el neerlandés prefiere concentrarse en sus compromisos actuales.

"Ya sabes, he leído lo que has leído en los medios de comunicación", dijo De Vries cuando fue preguntado en una entrevista exclusiva con Motorsport.com si el título de la FE aumentaría sus posibilidades de llegar a la Fórmula 1. "Obviamente me siento muy privilegiado y honrado de que la gente hable de mí y me asocie con Williams, y por supuesto estoy agradecido por lo que Toto ha dicho en los medios".

"Pero al mismo tiempo, estoy realmente muy feliz donde estoy. Estoy corriendo oficialmente con Mercedes, podemos luchar por campeonatos, y también estoy haciendo carreras de resistencia. Creo que tengo un gran futuro por delante en esa disciplina también. De hecho, me estoy divirtiendo mucho en ambos (campeonatos)".

"Así que me estoy centrando en eso, y ganar el campeonato de Fórmula E sería realmente excepcional para mí. Esa es la principal prioridad. ¿Hará alguna diferencia en mi futuro? No lo sé. Pero al fin y al cabo, en el deporte hay que rendir y obtener resultados; la reputación la tienes por tu última carrera. Así que no importa lo que haga en el futuro. Ganar el campeonato de la FE este año abriría puertas inevitablemente y oportunidades en el futuro".

En cuanto a si De Vries ha hablado con Wolff al respecto: "Ya sabes, tenemos una semana muy importante por delante con las carreras. Luego está Le Mans. (Mercedes F1) está de vacaciones y tenemos un gran trabajo que hacer. Así que me estoy concentrando en eso. Y ya veremos cómo se desarrolla el futuro. De todos modos, en la vida hay muy pocas garantías, especialmente en el mundo en que vivimos".

El siguiente paso para el piloto de Mercedes es, por tanto, la cita de Berlín, donde concluirá la séptima temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula E, con 18 pilotos aún en la pelea por el título. De Vries, líder con 95 puntos, sabe que su tarea será difícil, ya que se situará en el primer grupo de la clasificación, el más desfavorable por las condiciones de la pista. Sin embargo, una posible victoria el sábado también podría permitirle matar el suspenso.

"En primer lugar, como equipo tenemos que hacer un buen trabajo en Berlín; tenemos que tener un paquete competitivo, tengo que hacer mi trabajo en la pista", comenzó De Vries. "Y ante todo tenemos que ser capaces de controlar lo que podemos controlar: nuestro nivel de rendimiento y nuestro trabajo".

"Entonces necesitaremos un poco de... no de suerte, sino de condiciones consistentes. Si las condiciones son consistentes en la clasificación, hacemos nuestro trabajo y somos competitivos, entonces creo que tenemos una muy buena oportunidad. Si tenemos un poco de mala suerte y la pista cambia mucho entre el Grupo 1 y los otros grupos, entonces quizás sería mejor estar en el Grupo 2. Sólo el tiempo lo dirá".