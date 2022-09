De Vries tras Monza: mi futuro en F1 no está en mis manos

De Vries fue llamado para reemplazar a Alex Albon en Williams por el resto del fin de semana de Monza el sábado cuando este último fue descartado por apendicitis.

El ex campeón de Fórmula E se clasificó en el puesto 13, aunque comenzó octavo debido a las penalizaciones en la parrilla para otros competidores, y terminó su primera carrera en la Fórmula 1 en el noveno lugar a pesar de recibir una reprimenda por conducir de manera errática bajo el auto de seguridad tardío.

Con el futuro incierto de Nicholas Latifi en Williams y varios otros asientos disponibles en la F1 para 2023, la gran actuación del neerlandés parece haber llegado en el momento adecuado.

Cuando se le preguntó si sentía que el GP de Italia era una especie de audición para él con respecto a ganar un asiento de tiempo completo en 2023, el reserva de Mercedes dijo: "cada vez que estás en el auto, se espera que hagas un buen trabajo".

"Y cada vez que tienes la oportunidad de conducir un auto de Fórmula 1, es una especie de entrevista de trabajo y una audición.

"Tienes que aprovechar esas oportunidades, pero también tienes que usarlas con sensatez porque siempre hay una compensación entre hacer demasiado y demasiado poco.

"Pero estoy agradecido de que funcionó bien y jugó a nuestro favor. Tomamos algunos puntos y fue una gran actuación. Y nadie puede quitarnos eso".

Jost Capito, CEO, Williams Racing, Nyck de Vries, Williams Racing, celebrate after the latter secures points on his F1 race debut Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El sábado en Monza, Lewis Hamilton dijo que De Vries se merecía un puesto en la F1.

Preguntado por Motorsport.com si estaba de acuerdo con los comentarios del siete veces campeón del mundo, añadió: "Sabes, siento que no estaría en esta parrilla [si no lo mereciera] y creo que este fin de semana ha sido una buena actuación".

"Pero siempre se espera que hagamos un buen trabajo y no depende de mí decidir ninguna alineación de pilotos.

"Este mundo es muy volátil y no sólo cuentan los méritos. Así que está fuera de mi control.

"Pero esto no me lo puede quitar nadie, así que independientemente del futuro, esté o no aquí, puedo mirar atrás y estar orgulloso de mi debut y primer momento en la Fórmula 1. Lo he disfrutado".+