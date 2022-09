De Vries confirma charlas con Marko para la F1 2023

Después de dejar grandes sensaciones en su debut en la Fórmula 1 en Monza, el neerlandés ha levantado el interés de equipos como Alpine y Williams, así como la posibilidad de unirse a la estructura de Red Bull, pero insiste en que no está en condiciones de elegir a dónde va.

Si se une a AlphaTauri, Pierre Gasly quedará libre y podrá firmar con Alpine. Pero si Gasly se queda, De Vries tendrá que centrarse en sus otras dos opciones.

Sin embargo, ni en Alpine ni en Williams parece ser la primera opción en estos momentos. Hablando sobre ello, De Vries insistió en que no puede decidir dónde irá, pese a lo que algunos han rumoreado estos últimos días.

"No sé si estoy en una situación tan lujosa como para poder elegir a dónde voy a ir", dijo en el programa de televisión neerlandés Humberto op Zaterdag.

"En gran medida, eso está fuera de mi control. Llevo mucho conversando con Williams, y también pude debutar junto a ellos el pasado fin de semana".

"Sería un paso lógico. Pero también he estado en contacto con Alpine desde julio, y haré un test para ellos en Budapest la próxima semana. Volaré allí el lunes", explicó.

Fernando Alonso, Alpine A522, Nyck de Vries, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Y sí, los medios de comunicación se dieron cuenta ayer, también fui a Austria para reunirme con Helmut Marko".

De Vries dijo que no tenía ninguna preferencia, y que estaría satisfecho de llegar a un acuerdo con cualquiera de las opciones que están actualmente sobre la mesa.

"Dondequiera que pueda conseguir un asiento permanente, estaría muy contento. Tenemos que ver cómo se desarrolla todo en los próximos días y semanas. Como he dicho, no está bajo mi control".

"En este mundo no todo es el rendimiento, pero ayuda mucho. Eso marca la diferencia, pero no te garantiza un asiento. Pero sí, no estamos tan lejos".

El neerlandés también explicó que ya ha dejado atrás su espectacular debut en el Gran Premio de Italia y que está centrado en lo que vendrá el próximo año.

"El fin de semana en sí fue fantástico y pasó muy rápido. Fue un sueño hecho realidad y lo terminamos de la mejor forma posible. Lo que pase después, no me lo puedo imaginar".

"El lunes por la tarde volví a la realidad con bastante rapidez. Ahora estoy pensando en el futuro. Pero todos los mensajes y felicitaciones que recibí fueron muy importantes. Es bonito recibir el apoyo de todos", concluyó De Vries.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!