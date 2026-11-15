Fórmula 1

Coulthard admite que McLaren favorecía a Häkkinen y entiende el vínculo especial con Ron Dennis

"Le caías mejor que yo": David Coulthard habla sobre la relación de Ron Dennis con Mika Häkkinen y una explicación que cambió su perspectiva

Stefan Ehlen

Publicado: 15 nov 2026, 17:59

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David Coulthard habla de Adrian Newey y Mika Hakkinen

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

David Coulthard logró en la temporada 1997 de Fórmula 1 la primera victoria para McLaren-Mercedes. Pero los grandes éxitos de las Flechas de Plata los consiguió después Mika Häkkinen: el "finlandés volador" fue campeón del mundo en 1998 y 1999, Coulthard en 2001 fue "solo" subcampeón del mundo. Que Häkkinen gozaba de una posición especial dentro del equipo es algo que Coulthard sostiene hasta hoy.

En el podcast de Fórmula Up to Speed, Coulthard le dijo a Häkkinen a la cara: "Ron Dennis te favorecía. Le caías mejor que yo." Algo que Häkkinen recibió con cierta vergüenza y zanjó con un simple "okay".

Cómo Ron Dennis dejó descolocado a Coulthard desde el principio

Luego Coulthard explicó cómo llegó a esa valoración, y habló de su primer fin de semana de Gran Premio para McLaren en la temporada 1996: "Ron vino a la reunión y yo quise darle la mano. Al fin y al cabo, era el jefe y era mi primer fin de semana de carrera para el equipo."

"Pero Ron me ignoró por completo y se fue al lado de Mika de la mesa. Preguntó: '¿Qué hacemos?' Entonces el ingeniero de Mika explicó el programa. Luego Ron miró hacia mi lado de la mesa y preguntó: '¿Y qué hacen ellos?' En ese momento pensé: '¡¿Así que yo soy esos de ahí?!'"

Dennis no hizo nada durante años para desmentir esa impresión, dijo Coulthard. "Fui una y otra vez al despacho de Ron y le dije: 'Tengo la sensación de que lo apoyas un poco más a él que a mí.' Y, por supuesto, él siempre lo negó."

Pero a Coulthard nunca se le quitó esa idea de la cabeza: "Los pilotos son personas sensibles. Lo que ves es lo que sabes." Arrastró esa impresión consigo, Gran Premio tras Gran Premio, temporada tras temporada.

Por qué Ron Dennis tenía una relación especial con Häkkinen

No fue hasta "1999 o 2000" cuando Dennis reconoció por qué se sentía especialmente cercano a Häkkinen, y justificó su actitud con el grave accidente de Häkkinen en 1995 en Adelaide. "Dijo: 'Escucha, estuve junto a su cama de hospital. Tenía una fractura de cráneo. Estaba en coma inducido. No sabía si sobreviviría. No sabía si sufriría daños permanentes.'"

Entonces Coulthard entendió por qué Dennis mantenía una relación diferente con Häkkinen. "Ron nunca había perdido a un piloto. A otros jefes de equipo les ha pasado, porque al fin y al cabo es un deporte peligroso. Y cuando me lo explicó, pude entenderlo."

"No soy ningún psicópata", dijo Coulthard. "Pude entender racionalmente que hubiera una relación casi paternal cuando un joven estaba conectado a sistemas de soporte vital. Y después de eso dejó de preocuparme."

Cómo continuaron las carreras de Häkkinen y Coulthard

La etapa conjunta de Coulthard y Häkkinen en McLaren terminó tras la temporada 2001 de Fórmula 1: Häkkinen anunció inicialmente un "año sabático" para 2002, es decir, una pausa. En julio de 2002 finalmente anunció su retirada de la Fórmula 1. De 2005 a 2007, Häkkinen corrió para Mercedes en el DTM, y después puso fin a su carrera como piloto.

Coulthard permaneció en McLaren hasta finales de 2004 y corrió allí desde 2002 junto a Kimi Räikkönen. A partir de 2005 corrió para Red Bull y logró en 2006 en Mónaco el primer podio para el equipo, antes de poner fin por su parte a su carrera en Fórmula 1 a finales de 2008. El cockpit de Coulthard en Red Bull lo asumió Sebastian Vettel en 2009.

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