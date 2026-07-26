Los datos detrás del análisis de McLaren: ¿Tiene Ferrari el mejor chasis de la F1?

Lewis Hamilton ya estaba aparcado junto al cartel de P1 el sábado por la tarde cuando los oficiales de la FIA tuvieron que hacer un "Vettel" intercambiando los carteles de posición. McLaren fue el último equipo en salir a pista al final de la Q3, lo que permitió a Norris arrebatar la pole en el último momento.

Aseguró la primera pole position de gran premio del año para un equipo que no fuera Mercedes, aunque la mayor parte de la atención antes de la clasificación se había centrado en otro equipo. Ferrari era ampliamente considerado el favorito en el paddock alrededor del revirado Hungaroring.

La sorprendente vuelta de pole de Norris subraya que las mejoras de McLaren están funcionando, pero incluso con esas piezas nuevas Stella no esperaba este resultado.

"Para ser justos, no pensábamos que eso fuera suficiente para estar en la pole position en Hungría, donde sabíamos que Ferrari definitivamente sería el favorito."

Ferrari sigue impresionando a sus rivales en las curvas de baja velocidad

Norris dijo hace unas semanas que, en su opinión, Ferrari tiene el mejor chasis de la parrilla – incluso mejor que Mercedes – y, pese a que McLaren consiguió la pole position, Stella sigue compartiendo esa opinión.

"Creo que Ferrari todavía tiene el mejor chasis en términos de agarre en las curvas. Esto es muy evidente en la frenada," dijo Stella tras una pregunta de Motorsport.com.

Según él, hay varias zonas específicas alrededor del Hungaroring donde la fortaleza de la Scuderia destaca más que en cualquier otro lugar.

"Su rendimiento en la curva 1, en la curva 12, cuando frenas y giras a baja velocidad, sigue siendo un paso decente por delante de todos los demás," explicó.

"Hemos podido mejorar el coche en velocidad media-alta, donde somos más comparables a Ferrari. Pero si tomas la curva 1, la curva 12 y la curva 13, todavía perdemos una cantidad considerable de tiempo."

Los comentarios de Stella están respaldados por los datos. Hamilton está exactamente dos décimas por detrás de Norris en la frenada de la curva 12, pero logra borrar todo ese déficit a través de las curvas 12 y 13, exactamente en línea con el análisis de Stella.

Las vueltas más rápidas de Lando Norris y Lewis Hamilton en la clasificación del GP de Hungría, comparadas. Photo by: GP Tempo

"Tengo que decir que, pese a que Hungría está dominada por el rendimiento en las curvas, en realidad recuperamos parte de nuestra diferencia de tiempo por vuelta con Ferrari en las rectas," continuó Stella.

"Así que mejoramos en algunas áreas en las que ahora, aquí en Hungría al menos, somos comparables a Ferrari. Pero necesitamos mejorar más en baja velocidad."

Eso, junto con las mejoras, marcó la diferencia, aunque Stella también señaló otro factor: la ejecución. En su opinión, McLaren ejecutó mejor que Ferrari el sábado.

"El hecho es que las mejoras rindieron como pretendíamos, pero creo que hoy la pole position es un poco un logro por encima de lo esperado. Es gracias a la ejecución y a maximizar el potencial que estaba disponible."

La competencia dejó más sobre la mesa en ese sentido.

"Pero sospecho que si volvemos a clasificar, probablemente Ferrari podría optar por un plan más sencillo. Quizá pongan un blando en la Q1, simplemente mantenerlo más simple, y luego optimizarlo.

"Y probablemente incluso desde el punto de vista de Mercedes, Antonelli es otro piloto que se perdió la FP1. Y creo que en esta condición, esto podría haberle costado [a él]. Así que aquí es un poco un rendimiento por encima de lo esperado. Si queremos permanecer en esta posición, necesitamos seguir mejorando el coche."

Ferrari le gana mucho tiempo a McLaren en las frenadas y en las curvas 12 y 13, exactamente en línea con el análisis de Stella. Photo by: GP Tempo

¿La fortaleza de desarrollo de McLaren ya no marca la diferencia?

Quizá la conclusión más positiva es que el paquete de mejoras de McLaren está rindiendo exactamente como se esperaba. El equipo con sede en Woking ha construido un historial impresionante con el desarrollo durante la temporada en los últimos años, aunque Stella enfatizó que la situación es diferente para cada equipo bajo el reglamento de 2026.

"Tengo que decir que este año, prácticamente todos los equipos punteros siempre han tenido éxito al introducir mejoras, según lo que puedo ver. Y creo que esto se debe a que las reglas aún son relativamente inmaduras, y las oportunidades en términos de desarrollar el coche son casi fruta al alcance de la mano para aprovechar.

"Así que no creo que McLaren tenga ninguna ventaja particular en plan, 'oh, todo lo que llevamos tiene éxito'. Creo que todos están haciendo ahora un buen trabajo en términos de traer mejoras exitosas."

Como resultado, Stella cree que se trata principalmente de mantener el ritmo actual de progreso durante el mayor tiempo posible dentro de las limitaciones del límite presupuestario.

"Creo que será más bien una cuestión de cuántas mejoras estarán en condiciones de entregar los equipos punteros hasta ahora y qué queda para el resto de la temporada, porque solo estamos a mitad de esta temporada. Así que creo que es demasiado pronto para decir si esto es un punto de inflexión para McLaren o no."

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