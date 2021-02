Hill: "Me rompió el corazón rechazar a Stewart para 1997"

Hacia el final de su campaña de 1996, en la que ganó el campeonato, Hill fue informado por Williams que no sería contratado para la siguiente temporada, ya que el equipo optó por firmar a Heinz-Harald Frentzen como nuevo compañero de equipo de Jacques Villeneuve.

La decisión sorprendió a Hill y dejó al piloto británico con pocas opciones para 1997. Finalmente fue a Arrows, que había conseguido un solo punto en 1996 en su último año como Footwork.

Pero Hill fue objeto de interés por parte del tres veces campeón del mundo Jackie Stewart, que junto con su hijo, Paul, había creado una nueva escuadra llamada Stewart Grand Prix que serviría como equipo de fábrica de Ford en la F1 a partir de 1997.

Artículo especial: Las 10 mejores carreras de Damon Hill en Fórmula 1

Stewart señaló en su autobiografía que Hill estaba en lo más alto de su lista de candidatos, detallando que quería un piloto "deseable, disponible y accesible", pero que el acuerdo con Hill nunca se cerró.

En su intervención en el evento The Mindset of Champions, organizado por Ignition Human Performance en colaboración con Motorsport Tickets para apoyar a las organizaciones benéficas Race Against Dementia y Halow Project, Hill explicó cómo llegó a la decisión de rechazar a Stewart.

"Me hizo una muy buena oferta", reflexionó Hill, que conocía a Stewart -un gran amigo de su padre- desde que era niño.

"Tengo que decir que se me rompió el corazón al rechazar a Jackie, porque sabía que habría sido un sueño".

"Sólo pensé que, en cuanto a mi carrera, habría sido un gran riesgo. Nunca había dirigido un equipo de Fórmula 1".

"Salir de un equipo ganador para entrar en un equipo que nunca había corrido antes era un salto de fe demasiado grande para mí, aunque nunca dudé de que Jackie y Paul lo conseguirían".

Stewart explicó cómo él y Paul viajaron a Irlanda especialmente para encontrarse con Hill e intentar ficharlo para 1997.

"¡El hijo de p**a dijo que no!" bromeó Stewart.

"Lo queríamos desesperadamente. Fuimos a Irlanda, él estaba en Irlanda en ese momento, y volamos para ver a 'el' Damon Hill".

"Por supuesto, él no estaba allí en ese momento, debería haber estado, pero cuando finalmente llegó, no quiso conducir el maldito coche. Así que eligió otro ¡Lo he perdonado!"

Stewart lograría un segundo puesto en Mónaco con Rubens Barrichello en sólo su quinta carrera, pero terminó el año a tres puntos de Arrows en el campeonato de constructores.

Aunque Hill soportó un año difícil con Arrows antes de marcharse a Jordan, recordó un momento del Gran Premio de Canadá en el que una aficionada poco informada que conoció en un ascensor le ayudó a cambiar su actitud.

"Yo conducía para Arrows, ella me dijo '¿eres piloto?', y yo le dije que sí, y ella me dijo 'oh, ¿vas a ganar la carrera?'". recordó Hill.

"Estábamos en el ascensor bajando en el hotel, y ella es una aficionada y no sabe nada de automovilismo, y no sabe quién soy. Me dijo: '¿Vas a ganar la carrera? Y yo pensaba, obviamente no sabes mucho, estoy en un Arrows, qué pregunta tan ridícula".

"Ella dijo, 'sí, pero estás en la carrera, ¿verdad? Bueno, tienes una oportunidad, ¿no?' Pensé, me gusta esa actitud. Es genial. Pero siendo realistas, no tengo ninguna posibilidad".

"De todos modos, unas pocas carreras después, ¡estaba liderando el Gran Premio de Hungría en un Arrows! Así que ella tenía razón y yo estaba equivocado".

Related video