Las 10 mejores carreras de Damon Hill en Fórmula 1

Damon Hill consiguió 22 victorias en la Fórmula 1 y 20 poles durante sus ocho años en la cúspide del automovilismo.

Aquí hemos seleccionado sus rendimientos más destacados...

10. GP de España de 1994

Coche: Williams FW16

Inició: 2°

Resultado: 1°

Damon Hill, Williams FW18 Renault Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

"Victoria de Damon levanta a Williams", decía el titular de Autosport para la crónica del GP de España de 1994.

Al igual que Graham Hill había levantado al complicado equipo Lotus tras la muerte de Jim Clark en 1968 con una victoria en España, Damon consiguió un emotivo éxito en la edición de 1994 de la carrera disputada en Barcelona.

Michael Schumacher llegó a España invicto esa temporada, con Williams aún tambaleándose por la muerte de Ayrton Senna en Imola. Los primeros compases fueron familiares, con Schumacher liderando desde la pole y Hill siendo incapaz de mantenerse cerca del Benetton.

Pero poco después de su primera parada, Schumacher empezó a sufrir con un problema en la caja de cambios, quedando finalmente atascado en la quinta marcha. El McLaren de Mika Hakkinen y Hill adelantaron al Benetton antes de que Schumacher encontrara la forma de rodar de forma competitiva a pesar del problema.

Hill y Hakkinen se enfrentaron en las primeras vueltas y el finlandés se puso por delante durante las primeras paradas en boxes, pero él tenía una estrategia de tres paradas y Hill de dos. Tras la última visita del McLaren a pits en la vuelta 45 de 65, Hakkinen estaba a 9,5 segundos del Williams, con el Schumacher de dos paradas en medio de ambos.

Aunque se acercó a Schumacher, Hakkinen no pudo igualar el ritmo de Hill antes de que el motor Peugeot del McLaren estallara a falta de 17 vueltas. Hill se quedó con una popular victoria, 24.2s por delante del brillante Schumacher, con el Tyrrell de Mark Blundell casi una vuelta más abajo en la tercera posición.

"En las últimas semanas creo que a todos nos ha resultado difícil mantener las cosas, pero Damon ha sido probablemente el que más lo ha pasado, y creo que ha demostrado lo fuerte que es", dijo el jefe del equipo, Frank Williams. "Necesitábamos una victoria por un millón de razones, y la número uno era honrar a Ayrton Senna".

"Esa fue probablemente una de mis carreras más importantes", dijo Hill a Autosport en 2014. "Demostró que podía ser el piloto líder. En última instancia, tienes que ser capaz de ganar carreras y conseguimos una victoria bastante pronto, solo un par de carreras después de Imola".

"Para la moral, fue muy importante. Y también aumentó mi autoestima y me hizo creer en mí mismo como capaz de llevar la carga".

9. GP de Italia de 1993

Coche: Williams FW15C

Inició: 2°

Resultado: 1°

Alain Prost, Williams leads Jean Alesi, Ferrari and Damon Hill, Williams Photo by: Sutton Images

Después de sorprendentemente llegar al codiciado asiento de Williams para 1993, Hill tardó en encontrar su sitio, pero una vez que lo hizo parecía un ganador. La increíble mala suerte -un fallo de motor en Silverstone y la rotura de un neumático en Hockenheim- lo mantuvo alejado del primer escalón del podio hasta el GP de Hungría en agosto. Ese fue el comienzo de un triplete de éxitos, siendo la tercera victoria en Monza quizás la mejor.

Las cosas no empezaron bien. Hill no estaba satisfecho con su coche durante el warm-up y, desde la segunda posición de la parrilla, cayó inmediatamente a la tercera y luego fue golpeado por el McLaren de Ayrton Senna en la primera chicana.

Hill completó la primera vuelta en la novena posición, pero pronto comenzó su lucha. En la vuelta 10 de 53 superó a la Ferrari de Jean Alesi por la tercera posición y, cuando el motor del Benetton-Ford de Schumacher falló, Hill se puso segundo.

Justo después de la mitad de la carrera, con las dos paradas de neumáticos realizadas, Alain Prost aventajaba a Hill en casi 20 segundos. Pero Hill empezó a marcar una serie de vueltas rápidas, justo al mismo tiempo que Prost empezaba a relajarse para asegurarse el título mundial.

Hill llegó a la caja de cambios de su compañero de equipo a falta de siete vueltas para el final y luego levantó, ya que las temperaturas de su motor Renault eran preocupantes.

A menos de cinco vueltas para el final, Hill se desquitó de su mala suerte anterior cuando el motor de Prost estalló. Hill controló las vueltas restantes para ganar, con una vuelta rápida que fue ocho décimas más veloz que la de Prost y 1s6 de ventaja sobre el resto.

8. GP de Gran Bretaña de 1994

Coche: Williams FW16

Inició: 1°

Resultado: 1°

Damon Hill, Williams FW16 Photo by: Motorsport Images

A pesar de haber estado cerca, especialmente en 1960, Graham Hill nunca ganó su carrera de casa. La primera oportunidad real de Damon de ganar el GP de Gran Bretaña continuó la tendencia, ya que sufrió un fallo de motor mientras lideraba en 1993.

Una modificación en los sidepods en el complicado FW16 para el GP de Francia ayudó a Hill a conseguir su primera pole de 1994 y volvió a liderar la clasificación una semana después en Silverstone.

La parte controvertida del fin de semana comenzó cuando Schumacher adelantó a Hill en cada una de las vueltas de formación tras una salida abortada. Esto le valió a Schumacher una penalización de cinco segundos de stop & go que no cumplió mientras el equipo discutía con los comisarios. Después, el alemán recibió una bandera negra, pero siguió conduciendo. Finalmente fue descalificado.

Problemas de suspensión habían limitado a Hill en los entrenamientos, pero se recuperó y superó a Schumacher para llevarse la pole por 0s003. El Williams lideró desde la salida, con Schumacher acompañando a Hill mientras dejaban al resto muy atrás.

Hill hizo su primera parada en boxes antes que Schumacher y el Benetton saltó al frente cuando se reincorporó. Ambos alcanzaron a la Ferrari de Berger antes de que éste hiciera su parada. Schumacher se distanció a partir de entonces pero, habiendo ignorado previamente la bandera negra, finalmente entró en la vuelta 27 de 60 para su parada, dando a Hill una ventaja que no perdería.

Schumacher se quedó a 22s2 de distancia. Se quejó más tarde de un problema con el cambio de marchas y en los neumáticos delanteros, pero nunca logró un avance significativo y terminó a 18s8 del victorioso Williams.

"Obviamente, su penalización fue un regalo de Dios para nosotros", dijo Hill, "pero incluso sin ella creo que habría sido una carrera muy reñida, una auténtica batalla titánica hasta el final".

"La carrera de Silverstone fue la primera vez que algo parecía remotamente capaz de correr con Schumacher en carrera", escribió Tony Dodgins en Autosport.

"Mi padre nunca había ganado la carrera, pero la principal sensación fue de alivio y alegría porque todo había salido bien", agregó Hill en 1998. "Todos los terribles recuerdos de Imola estaban todavía frescos en nuestras mentes, así que esta fue una buena noticia muy bienvenida".

7. GP de Hungría de 1995

Coche: Williams FW17

Inició: 1°

Resultado: 1°

Damon Hill, Williams Renault Photo by: Motorsport Images

Hill y Williams no tuvieron un 1995 feliz. Hubo errores y fueron superados repetidamente por Schumacher y Benetton, pero en Hungría Hill dio vuelta la mesa.

Consiguió la pole y luego dejó atrás a su compañero de equipo, David Coulthard, en la salida, con Schumacher siguiéndolos. Después de tener un poco más de un segundo de ventaja al final de la primera vuelta, Hill llevaba 12 segundos con 10 de las 77 vueltas cumplidas, mientras Coulthard luchaba con los neumáticos y aturdido por el ritmo de Hill.

Un error de Coulthard en la chicana permitió el adelantamiento de Schumacher en la vuelta 13, que completó a 15s5 de Hill. La diferencia comenzó a reducirse antes de que ambos líderes entraran al final de la vuelta 17. Un problema en la carga de combustible hizo que Schumacher no obtuviera toda la gasolina que esperaba y volvió a entrar nueve vueltas después.

"Mientras tanto, Schumacher reducía la ventaja de Hill, pero Damon parecía estar tranquilo y sin problemas", informó Nigel Roebuck en Autosport.

Hill hizo su segunda parada en la vuelta 38, tras la cual Schumacher se acercó. Hill se salió brevemente de la línea en la vuelta 44, dando a Schumacher media oportunidad, pero Hill mantuvo su ventaja. Schumacher perdió terreno detrás del Ligier de Martin Brundle antes de entrar en boxes. Después perdió más tiempo en el tráfico y, tras la última parada de Hill en la vuelta 58, la diferencia era de 11s5. Y Schumacher no tenía respuesta.

"El Williams funcionaba mejor que el Benetton, y Hill estaba haciendo una de las mejores carreras de su vida", dijo Roebuck.

El Benetton de Schumacher falló a falta de cuatro vueltas para el final, dejando que Hill batiera a Coulthard por más de medio minuto. Todos los demás habían sido doblados.

6. GP de Brasil de 1996

Coche: Williams FW18

Inició: 1°

Resultado: 1°

Damon Hill celebra la victoria en el podio con Jean Alesi y la leyenda brasileña del fútbol Pelé. Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

La desafortunada actuación de Hill en el GP de España de 1996 -se salió dos veces antes de estrellarse mientras Schumacher conseguía una de sus mayores victorias- perjudicó su reputación de piloto en condiciones de lluvia.

Pero sólo dos meses antes había hecho una buena carrera en condiciones traicioneras en Interlagos, y había superado a la difícil Ferrari de Schumacher.

Hill consiguió una pole dominante en seco, con casi un segundo de ventaja. Tuvo que defenderse del Jordan del héroe local, Rubens Barrichello, y de su compañero de equipo en Williams, Jacques Villeneuve, en los primeros segundos, pero una vez que se alejó, simplemente se fue. Después de tres vueltas, tenía una ventaja de 9s4, a pesar de la fuerte carga de combustible con una estrategia de una sola parada.

"La carrera empezó en unas condiciones tan húmedas que el anormalmente valiente Alesi se vio obligado a decir que tenía miedo, pero Hill no cometió ningún error en una carrera en la que la pista cambiaba vuelta a vuelta", informó Autosport.

La diferencia era de 17s cuando, con la pista secándose, Villeneuve cometió un error al defender la segunda posición del Benetton de Alesi y realizó un trompo para retirarse en la vuelta 27 de 71.

Alesi comenzó a acercarse a Hill, pero cometió su propio error y cedió la segunda posición a Barrichello. Pronto volvió a estar por delante del Jordan y empezó a recortar la ventaja de Hill, pero en la vuelta 40 Hill decidió que estaba lo suficientemente seco como para usar neumáticos lisos y realizó su única parada.

Fue una decisión acertada. Alesi entró dos vueltas más tarde para hacer lo mismo, tras lo cual la ventaja era de más de 25s. Se intercambiaron las vueltas rápidas, pero la mayor preocupación de Hill era la lucha entre Schumacher y Barrichello, al que llegó a doblar en las últimas vueltas.

Finalmente, Barrichello se salió y Hill pudo sacarle una vuelta a Schumacher, tercero, en las últimas 10 vueltas. Poco después marcó la vuelta más rápida de la carrera antes de levantr el pe para tomar la bandera a cuadros con 18 segundos de ventaja sobre Alesi.

5. GP de Bélgica de 1998

Coche: Jordan 198

Inició: 3°

Resultado: 1°

Damon Hill, Jordan 198 Photo by: Motorsport Images

Olviden las tonterías sobre las órdenes de equipo y de que Ralf Schumacher fue el vencedor "moral" de la carrera. Hill fue el merecido ganador desde el momento en que Michael Schumacher golpeó la parte trasera de Coulthard y se retiró con tres ruedas restantes en su Ferrari.

Hill superó a las dos Ferrari en clasificación para salir tercero en el cada vez mejor Jordan 198, siendo casi ocho décimas más rápido que su compañero de equipo, Ralf Schumacher. En unas condiciones horribles, Hill hizo una mala salida, pero consiguió evitar el enorme accidente provocado por Coulthard al estrellarse contra el muro al salir de La Source.

Hill hizo una salida mucho mejor en la reanudación, arrebatando el liderato y manteniendo inicialmente a raya a Michael Schumacher mientras los dos McLaren sufrían salidas de pista. La Ferrari de Schumi consiguió un buen paso por Blanchimont en la octava vuelta de las 44 para tomar la delantera en la chicana. Pronto se distanció, pero Hill seguía con una gran ventaja sobre los demás, a pesar de que la puesta a punto para mojado/seco estaba comprometida por las malas condiciones.

Cuando el líder golpeó la parte trasera del McLaren de Coulthard en la vuelta 25, Hill volvió a ponerse al frente y se mantuvo allí, a pesar de un breve susto en la chicana de la Parada del Autobús. Su compañero de equipo era ahora segundo, pero a más de 14s de distancia, aunque Ralf había estado recortando la distancia. Lo que eliminó la distancia fue un período de auto de seguridad causado por Giancarlo Fisichella, que golpeó violentamente la parte trasera del Minardi de Shinji Nakano.

Quedaban 12 vueltas al momento de la reanudación y, tras un breve desafío de parte de Ralf, Hill señaló por radio que conseguir que los coches se mantuvieran sus posiciones podría ser lo mejor para el equipo... Y el jefe de equipo Eddie Jordan respondió.

Roebuck no tuvo dudas de que Hill, cuya mejor vuelta fue casi tres segundos más rápida que la de Ralf, fue el vencedor correcto: "Una magnífica carrera, en la que nunca bajó de la segunda posición, que finalmente puso fin a la sugerencia de que sólo ganaba carreras porque conducía un Williams-Renault".

"Sentí que conduje mejor que nunca en este circuito", dijo Hill. "Nunca diría que la suerte no jugó su papel, pero estuvimos en la contienda todo el fin de semana y merecimos nuestro resultado".

4. GP de Australia de 1994

Coche: Williams FW16B

Inició: 3°

Resultado: Abandonó

Michael Schumacher, Benetton B194 leads Damon Hill, Williams FW16B Photo by: Motorsport Images

Hill sintió la presión de una definición por el título dos veces en la F1. Una la perdió y otra la ganó, pero no es el GP de Japón de 1996el que se destaca: "¡Michael Schumacher no estaba en un coche competitivo y a Villeneuve se le cayó la rueda!", dice.

La versión B revisada del problemático FW16 era una mejora y Hill había llevado brillantemente el campeonato hasta el final con la victoria en Suzuka.

Hill, que ahora admite que el momento quizás no fue el mejor, cuestionó el apoyo que estaba recibiendo del equipo antes del fin de semana de Adelaida y los entrenamientos no fueron especialmente bien. Hill sólo se clasificó tercero, a más de seis décimas de Schumacher y del retornado Nigel Mansell, con el otro Williams. Pero la carrera fue otra cosa.

Los dos protagonistas del título se adelantaron a Mansell en la salida. Schumacher completó la primera vuelta con 2s1 de ventaja, pero Hill le sacó medio segundo en la siguiente vuelta.

El dúo siguió intercambiando décimas mientras dejaban atrás al resto una vez más. Después de 11 vueltas, el tercer clasificado, Hakkinen, estaba a 18s de Hill y las vueltas rápidas del dúo de cabeza serían de casi un segundo de ventaja sobre el resto al final del gran premio.

Incluso durante las primeras paradas en boxes, Hill se mantuvo a 1s5 de Schumacher desde la vuelta 14 hasta que el Benetton marcó una nueva vuelta rápida en el 29° giro. La diferencia llegó a ser de 2s9 al final de la vuelta 34, pero Hill recuperó inmediatamente casi un segundo.

Entonces, Schumacher se salió en la curva de la izquierda de la secuencia de Wakefield, golpeando el muro y dañando la parte trasera derecha de su Benetton, crucialmente fuera de la vista de Hill.

Hill llegó a la curva y se encontró con un Benetton que buscaba recuperarse. Se lanzó por el interior en la siguiente curva a la derecha. Schumacher giró y el contacto que se produjo hizo que el Benetton saltara por los aires y luego fuera hacia las barreras.

Hill continuó, pero la horquilla delantera izquierda estaba dañada y tuvo que retirarse, lo que permitió a Schumacher hacerse con el título por un solo punto, en un final insatisfactorio para una temporada tumultosa.

"Ha estado muy reñido y es difícil decir quién habría ganado", admitió Schumacher. "Lo que ha hecho Damon en las dos últimas carreras ha sido un trabajo correcto y fantástico".

"Para mí, esa fue la segunda parte de Suzuka hasta que todo salió mal", considera Hill. "El ritmo de esa carrera fue muy intenso y el asunto para mí fue que puse a Michael bajo presión. Condujo por demás y se salió".

3. GP de Mónaco de 1996

Inició: 2°

Resultado: Abandonó

Damon Hill, Williams FW18 Renault Photo by: Motorsport Images

Hay dos carreras que son quizás las más crueles que se le escaparon a Hill. Una de ellas está más arriba en la lista, pero ésta tiene quizás un mayor significado emocional. El padre de Hill, Graham, ganó el GP de Mónaco en cinco ocasiones y Damon mereció añadirlo a la colección familiar en 1996.

La Ferrari de Schumacher superó a Hill para ganar la pole, pero en las resbaladizas condiciones del día de la carrera nadie pudo tocar al líder del campeonato.

Hill tomó la delantera en la salida, Schumacher se estrelló justo antes de Portier y el Williams completó la primera vuelta con 4s3 de ventaja sobre el segundo clasificado, Alesi.

"Hill y el Williams parecían estar al menos una clase por encima del resto, distanciándose en todo momento", informó Roebuck. Tras cinco vueltas, la ventaja de Hill era de 13s3.

"Puedes mirar algunas carreras y decir, 'he hecho mi trabajo lo mejor que he podido' y en Mónaco iba realmente bien", recuerda Hill.

El Williams entró en boxes en la vuelta 28 y, cuando se completaron todas las paradas en pits, lideraba con más de medio minuto de ventaja. La quinta victoria de Hill en seis salidas en 1996 parecía asegurada.

"Esa fue la única vez que hicimos el cambio de neumáticos con total precisión y luego el motor Renault explotó", se lamenta Hill, que salió del túnel en la vuelta 41 con una columna de humo que salía de la parte trasera del coche.

"Damon lo había hecho absolutamente todo bien y la tragedia es que puede que nunca más tenga un GP de Mónaco tan a mano", escribió Roebuck. Tenía razón: Hill no volvería a liderar una vuelta en Montecarlo.

2. GP de Hungría de 1997

Coche: Arrows A18

Inició: 3°

Resultado: 2°

Damon Hill, Arrows Yamaha A18 Photo by: Sutton Images

"Esa es la carrera de la que más se habla", dice Hill sobre el recordado GP de Hungría de 1997.

El Arrows-Yamaha A18 se había clasificado a 5s4s de la punta en el estreno de Melbourne, donde el coche falló incluso antes de tomar la salida. Pero los progresos del equipo de Tom Walkinshaw, uno de los pocos que montaba neumáticos Bridgestone, fueron rápidos.

En el técnico circuito de Hungaroring, un trazado en el que Hill siempre ha destacado, una combinación de factores estuvo a punto de propiciar una de las victorias más sorpresivas de la F1.

"Fue un fin de semana fantástico", recuerda Hill. "Bridgestone siempre ha fabricado un neumático muy fiable, con una rigidez en la banda de rodadura que te permitía empujar. Conseguimos un balance y no necesitabas un motor muy potente en Hungría".

Hill se clasificó tercero y se adelantó al Williams de Villeneuve en la salida. La mayoría de los corredores de Goodyear habían elegido el compuesto blando y esto resultó ser un error. La Ferrari de Schumacher no tardó en sufrir ampollas y Hill le superó limpiamente en la curva 1 en la vuelta 11.

"Michael no podía salir de las curvas", dice Hill. "Después de unas cuantas vueltas sus neumáticos estaban acabados y conseguí pasarlo y hacer la escapada".

Villeneuve se puso segundo tres vueltas después, pero Hill seguía con 7s de ventaja cuando hizo su primera parada en boxes.

Su principal amenaza ahora era el otro Williams de Heinz-Harald Frentzen, que había empezado con los Goodyears más duros. Pero el conector de su depósito de combustible se dañó antes de su primera parada y, sin posibilidad de introducir más combustible, Frentzen se vio obligado a retirarse.

Hill quedó al mando, aumentando su ventaja incluso durante la siguiente ronda de paradas en boxes. Tenía 34s de ventaja sobre Villeneuve a falta de tres vueltas para el final cuando una fuga en el sistema hidráulico empezó a darle problemas con el acelerador y la caja de cambios.

Villeneuve finalmente lo alcanzó y lo pasó en la última vuelta mientras Hill cojeaba hasta llegar a la meta en segunda posición, con lo que Arrows, que nunca había ganado una carrera, se vio privado de la victoria una vez más.

"Estar a una vuelta del final y que pasara algo fue cruel, pero al menos llegamos a la meta", concluye un filosófico Hill.

1. GP de Japón de 1994

Coche: Williams FW16B

Inició: 2°

Resultado: 1°

Damon Hill, Williams FW16, celebra su victoria. Photo by: Sutton Images

Hacia el final de un año trágico, en el que había sido empujado a un papel de líder del equipo tras la muerte de Senna, Hill se encontró con la necesidad de vencer al maestro de la lluvia Schumacher en condiciones espantosas para mantener una oportunidad realista de ganar el campeonato del mundo. Su actuación en Suzuka ayudó a convencer a Hill de que su lugar estaba en la punta de la F1.

"Fue muy tenso", recuerda Hill. "Nos habían aplastado en Jerez (la ronda anterior). Me veía bastante derrotado después de esa carrera, pero más tarde se supo que había un problema con el equipo de combustible y había llevado una carga extra de gasolina que afectó al rendimiento".

"Me enfrenté a Frank Williams y Patrick Head porque estaban un poco disgustados porque no lo había hecho tan bien y tuve que decirles: 'Saben por qué no lo he hecho bien, ¿no? Así que también había tensión en el equipo. Tenía la sensación de que se habían rendido conmigo, agravada por el hecho de que seguían trayendo a Nigel Mansell".

Schumacher y Hill se clasificaron en la primera fila y, una vez que el Benetton se colocó delante del Williams en el inicio, se dirigieron a una carrera entre ellos dos. Después de dos vueltas, Hill tenía nueve segundos de ventaja sobre el pelotón.

"Pensé que si perdía de vista su luz trasera, se escaparía", explica Hill. "Toda la carrera estuvo a otro nivel que cualquier otra carrera en la que haya conducido".

"De alguna manera, estaba intimidado por Michael y decidido a ganarle. Él sacaba el auto y lo subía a los bordillos. Cualquier otro piloto lo habría perdido, pero él se las arreglaba para recuperarlo cada vez. Lo mantuvo vuelta tras vuelta, asombroso".

Otros no pudieron mantener sus coches en la pista ya que las condiciones empeoraron y hubo un período de auto de seguridad entre las vueltas cuatro y nueve. Schumacher hizo un buen reinicio para alejarse de Hill y empezó a construir una ventaja. Pero más accidentes provocaron la aparición de la bandera roja, y la carrera se decidió en el cómputo global, sumando los tiempos de las dos "carreras".

Schumacher tenía una ventaja de 6s9 para la segunda parte de 37 vueltas y lideró en la reanudación antes de entrar en boxes. Hill permaneció siete vueltas más, tomando combustible y tres neumáticos nuevos, ya que el trasero derecho se negaba a salir - "Lo desconocía por completo, no me lo dijeron", recuerda Hill.

Schumacher había tenido problemas con una carga de combustible más pesada, lo que permitió a Hill reincorporarse por delante. El líder del campeonato no tardó en acercarse al Williams, recuperando el liderato en el tiempo general.

Pero Benetton había optado por una estrategia de dos paradas y Schumacher tuvo que entrar una vez más, mientras Hill seguía adelante habiendo hecho su única visita a boxes programada.

Al final de su vuelta de salida, Schumacher estaba a 14s6 de distancia con nueve giros por delante. La diferencia total se redujo: 14s2, 12s0, 10s1, 8s4, 7s, 5s2, 4s2. A falta de una vuelta era de 2s5.

"Estaba viendo cómo bajaba la diferencia y se acercaba demasiado, así que pensé que tenía que sacar algo de la galera", recuerda Hill.

"Dije: 'Ayrton, si estás ahí arriba, me vendría bien una mano, ¡estoy agotado! Lo siguiente que sé es que estoy volando por las eses, como si alguien hubiera tomado mi pie y lo hubiera pegado al acelerador, hasta el fondo".

"Llegué hasta Degner 2 o la horquilla y pensé: 'No puedo seguir así'. Volví a ser un poco más prudente y tuve que esperar que fuera suficiente. Era casi como si me hubiera dejado llevar por mi instinto. Fue una experiencia sorprendente, impulsada por la situación del campeonato. Toda mi energía se volcó en esa actuación".

Fue suficiente. Hill amplió la diferencia en esa última vuelta para hacerse con la victoria general por 3s4, con el neumático trasero derecho muy desgastado. Incluso Schumacher fue a felicitarlo.

"No desprendía la confianza que tenía Schumacher o algunos de los grandes pilotos", agrega Hill. "No tenía confianza en mí mismo. Había llegado tarde a la F1, con 32 años, era un piloto sustituto. Y estaba luchando por un campeonato del mundo cuando pensaba que sería compañero de equipo de Ayrton Senna".

"Esa carrera me demostró que -en el fragor de la batalla, en algunas de las condiciones más duras, en la F1, en la lucha por el título- podía hacerlo".

