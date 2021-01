Será difícil cumplir el calendario de 23 carreras en 2021

La Fórmula 1 está monitorizando el avance de la pandemia y tendrá que ser muy flexible en la creación de un calendario que permita la disputa de una temporada más o menos normal, teniendo en cuenta que la propagación del virus que no da señales de ralentizarse.

A la espera de que la campaña de vacunación empiece a dar resultados tangibles, está claro que se necesita mucha prudencia a la hora de planear carreras en 2021, y más si recordamos la experiencia de la temporada pasada.

Liberty Media había hecho oficial un calendario de 23 carreras, lo que habría sido un récord en la historia de la F1, pero no es ningún secreto que la lista incluía los grandes premios que tenían contrato con el promotor.

Ese calendario se debía a que los organizadores firmaron un contrato multianual con la F1, pero para quedó claro que era un calendario de fachada para proteger los acuerdos firmados, y que sin embargo no se adheriría a lo que realmente tendremos.

Efectivamente, nos asombra que haya quienes se hayan quejado por la publicación de esa lista, alegando que habrá quienes ya han hecho reservas de viajes y hoteles, exponiéndose a perder dinero.

Bueno, si alguien hizo eso no demostró mucha inteligencia actuando como si viviera fuera de la realidad de la pandemia.

No parece realista esperar una temporada con 23 grandes premios, y será un gran éxito si hay una o dos carreras más que en 2020, es decir, 18 o 19. Ya hemos sido testigos de la suspensión del GP de China y del aplazamiento del GP de Australia al final de la temporada (21 de noviembre).

Pero tendremos que ser flexibles a la hora de aceptar varios cambios de fechas: ya hemos visto el GP de Emilia Romagna en Imola el 18 de abril que abrirá oficialmente la temporada europea tras el estreno del mundial en el GP de Bahrein, que tendrá lugar el 28 de marzo.

También se prevé que se oficialice el regreso de la F1 a Portugal y la cita de Portimao podría ser ese 2 de mayo que aún aparece sin gran premio en el calendario.

Mira el estado del calendario de F1: El calendario de F1 2021: carreras confirmadas y alternativas

A la luz de lo que estamos analizando, está claro que las tres carreras que se disputan en un circuito urbano están en riesgo y esas son Mónaco, Azerbaiyán y Canadá, tres pruebas que se disputan una tras otra tras el GP de España que sí está confirmado.

En el Principado se plantean si merece la pena realizar el gran premio a puerta cerrada: en Montecarlo tienen la ventaja de no tener que pagar a Liberty Media nada por la disputa de la carrera, pero tienen que hacerse cargo de los costes de montar el circuito en un momento en el que no parece aflojar el control del coronavirus.

Tendrán que tomar una decisión a finales de mes... Mientras tanto, estamos empezando a oír hablar de Alemania (Nurburgring) y Turquía (Istanbul Park), de momento no de Mugello, pero sabemos que el dinero solicitado por Liberty Media a los organizadores de carreras no será el mismo que el año pasado y lo saben bien en el Enzo y Dino Ferrari, conscientes de una tarifa que no será tan económica como en 2020.

Las cifras variarán en función de si el gran premio se puede realizar a puerta cerrada o con parte de público. El año pasado, muy a su pesar, la FOM renunció a importantes ingresos (honorarios de organizadores, paddock clubs e iniciativas especiales, además de la reducción de los ingresos por derechos de televisión que se han vuelto a debatir), por lo que rebajó los premios que recibían los equipos, pero este año tendrá que buscar una sostenibilidad económica para no poner en riesgo la liquidez del promotor.