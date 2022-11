¿Mejoraron los adelantamientos con los F1 2022? Pirelli responde

La Fórmula 1 cambió el diseño de los monoplazas para 2022 en un intento de crear carreras rueda a rueda y reducir el impacto del aire sucio que reduce la carga aerodinámica, permitiendo así más adelantamientos y ofreciendo un mejor espectáculo.

Para este objetivo se rediseñaron los alerones delanteros y trasero, se eliminaron los bargeboards y se recuperó el efecto suelo en la aerodinámica.

Este año, los pilotos han valorado positivamente el impacto de la nueva normativa, ya que consideran que ha permitido una mejora en cuanto a las batallas en pista.

Pero eso también ha sido respaldado por los números, ya que Pirelli reveló el martes en el test de final de temporada en Abu Dhabi, que los adelantamientos habían aumentado en más de un 30%.

Respecto al pasado 2021, la compañía italiana dijo que se registraron 599 adelantamientos a lo largo de la temporada, pero en 2022 esta cifra aumentó a 785 en el mismo período de 22 carreras.

El jefe de Pirelli F1, Mario Isola, explicó que en el análisis sólo se contaron los "adelantamientos propiamente dichos", lo que significa que las cifras no estaban sesgadas, entre otros, por los monoplazas que entraban en boxes.

"Desgraciadamente es difícil tener una estadística cuando se adelantan dos o tres veces en la misma vuelta, como en Yeda o en algunas otras carreras", dijo Isola.

"Creo que es un número muy bueno, un 30% más, teniendo en cuenta que está verificado por hechos y datos, así que no es una exageración. Es algo bastante bueno".

Isola explicó que la posibilidad de que los coches se sigan más de cerca significa que hay un menor deslizamiento que afecta a los neumáticos, así como también explica el hecho de que los pilotos puedan empujar de forma más constante durante un stint.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Fernando Alonso, Alpine A522, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"No es sólo el neumático, es el conjunto lo que está funcionando bien, eso fue parte del diseño del nuevo paquete", dijo Isola.

"El hecho de que al seguirse pierdan menos carga aerodinámica está ayudando también al neumático, porque no deslizan más, sino menos, y no se sobrecalientan".

"Decidimos introducir esta nueva familia de compuestos con mucho menos sobrecalentamiento, y algo de degradación", afirmó.

"Pero los pilotos, con degradación térmica pueden empujar, porque anteriormente se quejaban de que cuando seguían a otro coche y empujaban, empezaban a perder agarre y a deslizar, y obviamente no hay posibilidad de volver a atacar".

Isola consideró que el aumento del número de adelantamientos no era el único indicio de que había sido una buena temporada respecto al nuevo reglamento, y señaló lo competitiva que había sido, sobre todo, en pista.

"Peleaban dos, tres coches juntos, se adelantaban unos a otros, intentaban aprovechar cualquier posibilidad o cualquier error del otro para adelantar y presionaban no en una curva, sino en tres, cuatro o cinco vueltas", dijo.

"Esa es la mayor diferencia que he visto este año en comparación con el pasado. No ha sido fácil hacerlo. Ha sido posible gracias a los nuevos coches, no sólo a los neumáticos. Pero éstos también ayudaron a conseguirlo, así que estoy bastante contento con eso", finalizó el directivo.