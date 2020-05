Cuando Massa perdió ante Hamilton, su ingeniero lloró una hora

La batalla por el título de la temporada 2008 pasó a la historia como una de las más emocionantes, con un duelo entre Lewis Hamilton, en aquel momento piloto de McLaren, y el brasileño Felipe Massa, Ferrari, que se resolvió en el último segundo.

El brasileño se convirtió en campeón durante 38 segundos, después de cruzar la línea de meta en primer lugar, pero todo acabó cuando el inglés terminó la carrera en quinto lugar, después de haber logrado vencer a Timo Glock en la última vuelta.

El compañero de Massa durante su tiempo en Ferrari y Williams, Rob Smedley, fue el invitado del brasileño en un Live en Instagram, y ambos recordaron los momentos en que estuvieron juntos, especialmente en la temporada 2008.

Massa y Ferrari llegaron a Brasil siete puntos detrás de Hamilton, en el momento en que el ganador obtenía un máximo de 10 puntos. Durante la conversación en la red social, el ingeniero le reveló al piloto que hizo todo lo posible para quitarle la presión al resto del equipo.

"Recuerdo que había una gran diferencia en los puntos con McLaren, tenían un gran auto y el campeonato estaba en sus manos", dijo Smedley. “Recuerdo haber llevado a mecánicos e ingenieros a cenar cuando aún estábamos en Italia, y les dije que teníamos que ir a Interlagos y divertirnos. Fue una forma de aliviar la presión, relajarnos y hacer la mejor carrera posible, ya que, de principio a fin, el auto estuvo perfecto desde el viernes”.

La locura de la última vuelta en Interlagos afectó a todos los involucrados, excepto a Massa y Smedley.

“Estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Nuestro ingeniero de rendimiento, Giuliano, me estaba hablando en todo momento, diciéndome dónde estaba Lewis, era una conversación normal, sin emociones ni nada, porque todavía estábamos trabajando”.

“Estaba mirando y el GPS no era muy preciso. Entonces, tú (Felipe) cruzaste la línea de meta y los autos todavía estaban en la curva 12, antes de la última curva, y vi venir a Lewis. Todos comenzaron a saltar de alegría sobre mí, gritando '¡lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Campeones del mundo!. Pero vi al McLaren cruzando por delante y la gente seguía saltando sobre mí y dije 'no, no, no lo logramos'. Todavía estaba trabajando, tuve que lidiar con eso. Fue en ese momento que hablé contigo”.

Manteniéndose fresco y concentrado durante todos los momentos decisivos, Smedley admitió que tan pronto se sentó, se desmoronó.

“Después de eso, cuando terminó, tuve algo de tiempo para mí, fui a un lugar tranquilo y lloré durante aproximadamente una hora, estuve conmigo mismo, no había nadie allí. Recuerdo haber llamado a mi esposa, Lucy, y fue muy difícil hablar con ella porque estaba muy triste. Ese fue el momento más devastador de mi carrera hasta ahora”.