No hay competencia para el premio a la "peor sorpresa" del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1, ya que Aston Martin -a pesar de toda la expectación por la incorporación de Adrian Newey al equipo y por liderarlo hacia la nueva era- se encuentra penúltimo en el campeonato de constructores tras siete rondas.

Con un punto en el marcador, solo está por delante de Cadillac, el proyecto completamente nuevo del que se esperaba que tuviera dificultades en su primera temporada.

Los resultados de Aston Martin están muy por debajo de las expectativas de pretemporada. Con múltiples incorporaciones de alto perfil, instalaciones completamente nuevas en Silverstone y, crucialmente, la llegada de Newey la pasada primavera, se suponía que el equipo iba en ascenso. Sin embargo, el AMR26 es claramente uno de los coches más lentos de la parrilla.

Aunque es difícil determinar si las dificultades de este año son únicamente el resultado de que Honda no haya logrado entregar un motor competitivo, es imposible juzgar si el equipo técnico liderado por Newey comparte al menos parte de la responsabilidad por el decepcionante inicio de temporada.

Tras clasificarse último en Barcelona, Fernando Alonso dijo que esos resultados no le sorprenden, ya que Aston Martin tiene "el peor coche y el peor motor" de la F1.

La confianza de Aston Martin en Newey, sin embargo, aparentemente sigue intacta, según el embajador del equipo Pedro de la Rosa.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El ex piloto español condujo coches diseñados por Newey durante parte de la larga etapa del ingeniero en McLaren a mediados de los 2000. Sigue convencido de que las cualidades fundamentales que ayudaron a su antiguo -y ahora actual- colega a ganar múltiples títulos no solo con McLaren, sino también con Williams y Red Bull, permanecen inalteradas.

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"La única diferencia realmente es que yo ya no conduzco sus coches, por desgracia", dijo cuando le preguntaron si ve algún cambio en Newey. "No veo absolutamente ninguna diferencia en Adrian. Está trabajando al máximo. Su ética de trabajo es sobresaliente."

Lo que de la Rosa cree que es uno de los ingredientes clave del éxito de Newey es su capacidad para transformar los comentarios de los pilotos en soluciones para el coche. Y en ese sentido, según el español, sigue sin tener rival.

"Es uno de esos ingenieros que siempre escucha al piloto más que nadie con quien haya trabajado, lo cual es realmente hermoso de ver como ex piloto, porque hoy en día, en este mundo moderno en el que los datos se están imponiendo, a veces hablas con un ingeniero y está mirando la pantalla, está mirando tu cara, y no sabe si los datos tienen razón o si la tienes tú.

"Con Adrian, él simplemente está anotando tus comentarios en una libreta. Recuerdo en Australia 2005, por ejemplo, cuando conduje el tercer coche -¿recuerdas cuando teníamos el tercer coche en los entrenamientos libres?- di unas cuantas vueltas y me hizo solo una pregunta.

Fernando Alonso, Aston Martin, and Pedro de la Rosa Photo by: Mark Sutton

"Dijo: '¿Por qué no puedes ir más rápido en la Curva 1?' Y yo dije: 'Bueno, entro en la Curva 1, giro el volante y el coche simplemente subvira y se va, así que no puedo ir más rápido'. Y él dijo: 'Muéstrame cuánto giras en esa curva, en el vértice'. E hice así con las manos, más o menos. Y él dijo: 'OK, eso son seis grados'.

"Y dijo: 'En el túnel de viento, no podemos pasar de seis grados, porque si pasamos de seis grados, no podemos girar el coche y generar ese ángulo de guiñada y giro'. Entonces dijo: 'Pero tengo algunas ideas'.

"Así que, en fin, lo anotó, se fue y luego volvió en la siguiente carrera; había hecho algunos cambios en el alerón delantero y el coche era mucho menos sensible a la dirección. Y ese es Adrian, simplemente escuchando al piloto. Y lo que lo hace especial es que realmente cumple.

"En fin, es realmente genial verlo en el equipo. Es un gran líder y alguien que de verdad es una inspiración para todos nosotros y para tantos jóvenes ingenieros que se han unido a Aston Martin."

A pesar de las dificultades al inicio de la temporada, Aston Martin no está siguiendo la tendencia de 2026 de introducir múltiples mejoras a lo largo del año. En cambio, está concentrando sus esfuerzos en llevar un gran paquete nuevo a Spa, mientras Honda sigue trabajando en mejoras para su unidad de potencia.

"Estamos trabajando en todo ello", subrayó Alonso en Barcelona, "y ojalá en la segunda mitad de la temporada podamos dar a la gente algo por lo que animarse."