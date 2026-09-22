Cada vez que Ferrari y Charles Leclerc acuerdan prolongar su relación, la noticia surge en un contexto de alusiones a otros pretendientes a los que Charles ha rechazado para quedarse con su verdadero amor.

"Por eso, también tengo la suerte de estar en una situación en la que cuento con mi representante", afirmó en un episodio reciente del podcast "Beyond the Grid" de la F1 cuando le preguntaron hasta qué punto se había planteado seriamente una vida lejos de Ferrari.

"Y mi representante está ahí para informarme de cuáles son las otras oportunidades, de lo que está pasando a mi alrededor. Así que yo no mantuve ninguna conversación personal, pero mi representante sí lo hizo.

"Quiero decir, su trabajo consiste en ser sincero conmigo y ofrecerme una visión completa de lo que ocurre en el paddock y de las oportunidades que podríamos tener. Así que, sí, hubo otras oportunidades. Pero al final, nos sentamos con Ferrari y lo cerramos todo bastante rápido".

Si Leclerc tiene una relación especial con Ferrari, lo mismo puede decirse de su representante, Todt: hijo de Jean, el antiguo copiloto de rallies que dirigió los programas de rallies y resistencia de Peugeot antes de llevar a Ferrari al dominio mundial en la era de Michael Schumacher, para luego dar el salto a la política como presidente de la FIA durante más de una década. Todt Jr. también fue representante de Felipe Massa, piloto de Ferrari durante muchos años, y sigue supervisando los asuntos de James Calado, ganador de Le Mans con la Scuderia. Cuenta con un gran número de pilotos en su cartera en todas las etapas de su carrera y es un actor consumado en el paddock.

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Pero lo que más disfruta Todt Jr. en Ferrari, más que en cualquier otro sitio, es contar con la atención de figuras influyentes situadas más arriba en la jerarquía que el propio director del equipo —aunque es un aliado clave de Frédéric Vasseur, con quien cofundó la organización ART GP hace más de dos décadas—. De hecho, se da por hecho que Todt desempeñó un papel decisivo en la destitución del antiguo director del equipo, Mattia Binotto, y en su sustitución por Vasseur en enero de 2023.

El representante de Leclerc, Nicolas Todt (izquierda), mantiene una larga relación profesional con el jefe del equipo de Ferrari, Frederic Vasseur Foto: Getty Images

Contar con un representante tan bien conectado con las altas esferas del poder permite a Leclerc conseguir lo que quiere sin que se le pueda culpar directamente, como la salida de Binotto en un momento en que la trayectoria de recuperación de Ferrari sufrió un importante tropiezo, y la destitución de Xavier Marcos como ingeniero de carrera de Leclerc, comunicada de forma peculiar a principios de la temporada 2024. No tendría exactamente la misma influencia si se cambiara a otro equipo.

Del mismo modo, su influencia no depende solo de su rendimiento, sino también de su valor de mercado. Si Ferrari tiene a Leclerc encerrado en una "prisión dorada" contractual, como lo describe nuestro colega de Motorsport.com Italia, Roberto Chinchero, entonces amenazar con irse a otro equipo ya no es una baza que pueda jugar.

Nadie duda de la velocidad ni del compromiso de Leclerc. Podría decirse que a menudo se entrega en exceso, sobre todo si el coche no es lo suficientemente bueno. Si el Ferrari solo alcanza el 90 % o el 95 % del rendimiento del coche líder, Charles intentará compensar esa diferencia por su cuenta asumiendo riesgos. Por eso los tifosi le reservan en sus corazones un lugar tan especial como el de Gilles Villeneuve.

En las últimas temporadas, las principales opciones de Leclerc fuera de Ferrari han sido Mercedes, Red Bull y McLaren, cuyos responsables han tenido que sopesar las ventajas en cuanto a rendimiento que aportaría Leclerc frente al cambio de equilibrio que provocaría. Nicolas Todt, sin duda, ha estado muy ocupado visitando esos equipos durante los últimos dos años, pero existe una tendencia en los medios de comunicación de la F1 a emocionarse demasiado cuando se ve al representante de un piloto en la autocaravana de otro equipo.

A veces, una charla informal no es más que eso: una charla informal. A veces puede que realmente se esté negociando un acuerdo, aunque la probabilidad de que esto ocurra a la vista de todos es bastante baja. A menudo, estos encuentros se organizan en público únicamente para satisfacer los intereses de cada parte: para el director del equipo, para mostrar a sus pilotos que tienen otras opciones sobre la mesa; para el representante, para demostrar que su cliente despierta interés en otros equipos.

Las relaciones entre Leclerc y Hamilton se han tensado este año, ya que Hamilton ha presionado a Ferrari para que le apoye en su lucha por el campeonato del mundo Foto: Getty Images

Para gestionar el equilibrio interno cuando anunció en enero de 2024 que Lewis Hamilton se incorporaría la temporada siguiente, Ferrari también firmó con el a Leclerc un contrato a largo plazo que, en teoría, se extendía hasta finales de 2029 con opciones de renovación, pero que, según se entendía, también incluía una cláusula de rescisión en 2026. Por parte de Leclerc, esto tenía como objetivo cubrir la posibilidad de que Ferrari no supiera gestionar adecuadamente el nuevo reglamento técnico.

En cambio, ha surgido un panorama más complejo en el que Ferrari ha diseñado un monoplaza competitivo y ha sido capaz de mejorar su rendimiento mediante actualizaciones —algo que no siempre ha sido así en el pasado reciente—. Pero también ha sufrido fallos operativos y ha desperdiciado varias oportunidades de sumar más puntos.

No obstante, la dinámica en los demás equipos punteros también ha cambiado. Cuando Leclerc firmó un contrato a largo plazo en 2024, fue en parte porque Todt sabía que se avecinaba la marcha de Hamilton y se había puesto en contacto con Mercedes con la idea de que Charles ocupara esa vacante. Pero cuando la cláusula de rescisión se vislumbró a principios de esta temporada, Mercedes estaba plenamente satisfecha con su alineación.

Lo mismo podría decirse de McLaren, donde, según se sabe, Todt también mantuvo conversaciones esporádicas con dirigentes como Andrea Stella y Zak Brown. Cuando Todt estaba haciendo sus rondas a finales de la temporada pasada, McLaren tenía dos pilotos en liza por el campeonato del mundo.

También se sabe que Aston Martin se puso en contacto con él a finales del año pasado, pero fue en un momento de aún más malos resultados y disputas internas en esa organización en crisis, cuando el recién nombrado socio técnico gerente, Adrian Newey, hizo que destituyeran al director general y jefe de equipo, Andy Cowell. Ante la disyuntiva entre Ferrari y un caos, Leclerc eligió sabiamente la primera opción.

"No quiero renunciar a mi objetivo final, que es convertirme en campeón del mundo con Ferrari", afirmó Leclerc.

"Y creo en el proyecto. Creo en cada una de las personas del equipo.

Creo que estamos en un año en el que hemos demostrado capacidad de innovación. También somos muy agresivos en el plan de producción y en las mejoras que estamos introduciendo. Y eso me da muchas esperanzas de cara al futuro.

"Y Fred es una de las principales razones por las que he vuelto a firmar. Creo en Fred al 200 %".

La próxima vez que llegue el momento de renovar su contrato, Leclerc tendrá más de 30 años. ¿Seguirá teniendo entonces tantas oportunidades como ahora?