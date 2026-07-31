Críticas a Lewis Hamilton por "errores descuidados" y costosas penalizaciones en la F1
El periodista britáinco David Croft ha criticado a Lewis Hamilton por una serie de "errores descuidados" después de que el piloto de Ferrari acumulara varias sanciones en carreras recientes.
El comentarista principal de Sky Sports F1, David Croft, ha criticado a Lewis Hamilton por cometer "errores descuidados" en carreras recientes.
Tras una difícil campaña de debut con Ferrari en 2025, el siete veces campeón ha disfrutado de un notable resurgimiento este año.
El piloto de 41 años ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de pilotos con 169 puntos, a 50 puntos del piloto de Mercedes y líder del campeonato, Kimi Antonelli, de cara al parón de verano. También consiguió su primera victoria en un gran premio para el equipo de Maranello en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya en junio.
Pero su impulso se vio frenado en el reciente Gran Premio de Hungría, donde terminó quinto y sufrió dos penalizaciones separadas durante el fin de semana. Hablando en el Sky Sports F1 Show, Croft señaló una serie de "errores descuidados" cometidos por el británico.
"Su segundo stint no fue especialmente bueno. Y me pregunto si fue porque salió detrás del Racing Bulls y eso afectó a sus neumáticos", dijo Croft al reflexionar sobre la carrera de Hamilton en el Hungaroring.
"Pero fue de mal en peor. Y luego Lewis lo empeoró aún más con otro error descuidado. No deberíamos mirar de forma aislada la estrategia de Ferrari. Lewis está cometiendo errores descuidados ahora".
A continuación enumeró las recientes penalizaciones de Hamilton, que incluyeron una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane en Mónaco, una penalización de cinco segundos en Silverstone por moverse antes de la señal de salida, una penalización de cinco segundos en Spa por causar una colisión con George Russell, una penalización de tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Oscar Piastri durante la clasificación y una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane en Hungría.
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Aunque Ferrari asumió la culpa por la penalización de tres puestos en la parrilla en Hungría, explicando que informó a Hamilton de la llegada de Piastri demasiado tarde, Croft argumentó que Hamilton debería haber estado mirando por sus espejos.
"Aun así debería haber estado mirando por sus espejos", continuó Croft. "Lo siento. Fue el primer piloto en empezar una vuelta. Por lo tanto, debería haber sabido que otros pilotos estarían empezando una vuelta mientras él la terminaba.
"No puedes desperdiciar buenas posiciones cometiendo este tipo de errores. No quiero ser demasiado duro con Lewis. Creo que es el mejor de todos los tiempos, pero estos no son errores que un piloto de su capacidad y experiencia debería estar cometiendo".
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