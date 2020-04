¿Puede la F1 sobrevivir a una crisis financiera en 2020?

Por el momento es una pregunta teórica, ya que oficialmente todavía hay 14 carreras en el calendario, mientras que otros seis eventos, a excepción de Mónaco y Australia, están esperando posibles nuevas fechas para ser parte de la temporada 2020 que aún no arranca.

En su comunicación más reciente, el jefe de F1, Chase Carey, sugirió que existe la posibilidad de una campaña que conste de entre 15 a 18 carreras, aunque a medida que pasa el tiempo ese total parece menos realista, ya que es evidente que un comienzo potencial se está retrasando ante la situación mundial.

No hace falta un analista de Wall Street para determinar hacia qué situación difícil se dirige la F1. Casi todos sus ingresos económicos dependen de un factor bastante obvio: que al menos algunos fines de semana de gran premio sucedan realmente.

Durante 2019, la Fórmula 1 recibió 2,022 millones de dólares por los fines de semana de competencia, dinero que venía de tres fuentes de ingresos principales: tarifas de alojamiento de carreras (30% el año pasado), tarifas de transmisión (38%) y patrocinio (15%). Otros ingresos incluyen los derivados del Paddock Club y los negocios de Fórmula 2 y Fórmula 3.

En 2020, F1 esperaba generar mayores ingresos generales, gracias a un calendario de 22 carreras, el más grande de la historia, pero ahora está en una situación en la que cada gran premio que no tiene lugar representa una pérdida de entre 30 a 50 millones de dólares en ingresos.

Pero estas tarifas no se pagan un día después de haber albergado la competencia, sino por adelantado, lo cual genera un cuestionamiento al interior de la organización de la serie: ¿el dinero se reembolsará o se puede retener como pago previo para una carrera del calendario 2021?

Las pérdidas en las tarifas de alojamiento son el resultado directo de las cancelaciones de carreras, pero a medida que esa situación aumenta, se verán afectadas otras fuentes de ingresos como los de televisión.

Las emisoras pagaron por una temporada completa, y cada que una fecha queda descartada, eso los compromete en sus tratos con sus propios anunciantes y suscriptores. Se entiende que si el total de la carrera es menor a 15, coincidentemente o no con el número mínimo que Carey mencionó recientemente, las televisoras con derechos podrían recibir un reembolso parcial, en una escala móvil. De ello se deduce que, si finalmente se pierde toda la temporada, difícilmente se puede esperar que paguen cuando no tienen nada que mostrar a los televidentes.

Se desconoce cuáles son las disposiciones de cancelaciones que tiene la Fórmula 1 con sus principales patrocinadores como Heineken, DHL y Emirates. Después de todo, ¿quién podría predecir que una temporada podría desaparecer por completo?

Sin embargo, al igual que con las compañías de radiodifusión, no se puede esperar que paguen todo si no pueden promocionar sus marcas a través de un calendario completo de carreras.

Entonces, ¿cuáles son las perspectivas comerciales para la F1 a medida que su calendario 2020 se reduce gradualmente, y qué piensa el mundo financiero en general?

Moody's Investors Service, una de las agencias de calificación crediticia y proveedores de información financiera más respetada, brinda una guía interesante. A pesar de las circunstancias difíciles, y con algunas condiciones, cree que la F1 tiene la capacidad de navegar por la tormenta.

Cuando los analistas de Moody's revisan el desempeño de una empresa, sopesan los aspectos positivos y negativos, o esencialmente los riesgos, y elaboran una evaluación de hacia dónde va el desempeño financiero.

En un informe emitido el jueves, Moody's otorgó a F1, u ​​oficialmente el holding Alpha Topco Ltd, una calificación de deuda "B2", lo que implica que tiene un riesgo, pero sin llegar a ser excesivo, agregando que "la perspectiva ha cambiado de negativa a positiva", una situación que a primera vista no suena muy prometedora.

De hecho, Moody's explicó el futuro inmediato de la F1 así: "La rápida y creciente propagación del brote de coronavirus, el deterioro de las perspectivas económicas mundiales, la caída de los precios del petróleo y la disminución de los precios de los activos están creando un shock crediticio severo y extenso en muchos sectores, regiones y mercados".

"Los efectos crediticios combinados de estos desarrollos no tienen precedentes y han afectado negativamente a la F1 debido a interrupciones en el calendario de carreras".

Moody's también dejó en claro que la verdadera imagen de la situación dependerá de cuántas carreras finalmente puedan disputarse. "No es posible predecir el resultado de la temporada 2020 en esta etapa, con una gama de posibles resultados desde una modesta reducción a alrededor de 15-18 carreras hasta una cancelación completa de la temporada".

Resumiendo el impacto, Moody's tenía "expectativas de ganancias débiles y generación de flujo de efectivo, mayor apalancamiento y erosión de liquidez en 2020 como resultado de esta interrupción en el calendario de carreras".

En términos simples, se espera que F1 tenga que hacer uso de sus ahorros, pero también, pedir prestado, para llegar al final de 2020.

Moody's también señala que, incluso sin Covid-19, la ya enfrentaba una serie de desafíos este año, empezando por el Acuerdo de la Concordia para 2021, así como el hecho de que un número inusualmente grande de acuerdos de transmisión clave expira a finales de este año.

"Moody's no espera que la renovación del Acuerdo de la Concordia resulte en un resultado económico menos favorable para la compañía. Sin embargo, existe un cierto riesgo de ejecución hasta que se firme un nuevo acuerdo".

Advierte además que "podría producirse una rebaja si se negocia un Acuerdo de la Concorcia con términos materialmente adversos para la empresa, como un fondo de premios totales más alto pagado a los equipos”.

Todo suena un poco precario, pero las empresas de todo el mundo, en todos los deportes, están en posiciones igualmente desafiantes.

De manera crucial, Moody's ve la luz al final del túnel para la F1. Incluso si la temporada 2020 se pierde por completo y, por lo tanto, se eliminan los ingresos, sus analistas creen que la compañía tiene la capacidad de recuperarse en 2021 y más allá, suponiendo, por supuesto, que el calendario haya vuelto a la normalidad y que el Acuerdo que rige la relación de los equipos con los organizadores sea firmado.

Moody's resume las fortalezas inherentes de F1 como "la flexibilidad de costos de la compañía, el bajo gasto de capital y el fuerte margen de liquidez para manejar a través de escenarios severos a la baja, incluida la cancelación total de la temporada 2020", junto con "la naturaleza resistente de los flujos de efectivo de la compañía, impulsada ​​por múltiples contratos anuales y la fuerza de la franquicia F1 que respalda la recuperación del desempeño comercial y financiero después de la crisis del coronavirus ".

En esencia, Moody's cree que la marca F1 es lo suficientemente grande y tiene acceso a suficiente efectivo para enfrentar la tormenta de 2020, incluso si se pierden todas las carreras.

"La F1 tiene una fuerte liquidez y una base de costos lo suficientemente flexible como para administrarla durante una temporada 2020 severamente restringida”, lo que Moody's considera que probablemente podría respaldar una cancelación completa.

"Al 31 de diciembre de 2019, F1 tenía un margen de liquidez considerable de alrededor de $900 millones, que comprende un saldo en efectivo de $ 400 millones y una línea de crédito revolvente comprometida no utilizada de $ 500 millones.

"Moody's espera que esto sea suficiente para absorber las pérdidas de efectivo de posibles reembolsos de anticipos a promotores, patrocinadores y emisoras, pagos de equipo, otros gastos generales y costos de intereses en caso de que se cancele la temporada 2020".

La calificadora considera incluso en caso de una cancelación total, si bien sigue existiendo un riesgo de que la liquidez de la compañía no sea suficiente, “el riesgo es bajo”.

