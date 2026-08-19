El duro pronóstico de David Coulthard para Zandvoort: La F1 nunca volverá

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que el campeonato nunca volverá a Zandvoort, citando severas limitaciones físicas y comerciales antes del último Gran Premio de los Países Bajos en esta pista.

El circuito costero se prepara para albergar este fin de semana su último evento de F1 programado. Tras regresar con éxito al calendario en 2021 después de una ausencia de 35 años en el calendario de la serie, el promotor de la carrera, financiado de forma privada, optó por no firmar una extensión de contrato más allá de 2026.

Durante un episodio reciente del podcast Up To Speed, Coulthard habló sobre el futuro del circuito y si podría volver a la F1.

"Desde mi punto de vista, si miramos cómo llegó a existir el gran premio, el príncipe neerlandés es aficionado al automovilismo junto con su pareja", explicó el ex piloto de Red Bull.

"Fueron fundamentales para traer de vuelta el gran premio a Países Bajos aprovechando la ola del éxito de Max [Verstappen], y están limitados en lo que pueden hacer con sus instalaciones.

"Están rodeados por un parque natural, las dunas de arena; no pueden expandirse, no pueden crecer, y por supuesto la Fórmula 1 sigue buscando un aumento de los ingresos por sus derechos comerciales.

Peatones en el boulevard de Zandvoort. Photo by: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images

"Así que creo que simplemente se ha llegado al punto en que probablemente no sea comercialmente viable para ellos seguir como están. Y para la Fórmula 1, hay otros lugares. Ruanda y otros lugares que están diciendo: 'Oye, queremos formar parte de la familia de la Fórmula 1'. Y van a construir instalaciones de última generación.

"En realidad creo que Zandvoort es un pequeño circuito brillante. Mi primera victoria internacional como joven piloto en Fórmula 3 ocurrió allí, y han desarrollado uno de los mejores Paddock Clubs hacia la primera curva porque básicamente puedes ver toda la primera curva cuando estás en el Paddock Club.

"Así que hay muchas cosas por las que debemos dar las gracias y felicitar a Zandvoort, pero el camino ha llegado a su fin, y no creo que volvamos allí con la Fórmula 1. Así que recuerden este periodo, señoras y señores."