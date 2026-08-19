Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de Países Bajos

El duro pronóstico de David Coulthard para Zandvoort: La F1 nunca volverá

David Coulthard cree que la Formula 1 nunca volverá a Zandvoort debido a las limitaciones físicas del circuito y a las crecientes exigencias comerciales.

Lydia Mee
Publicado:
Fotografía aérea del Circuito de Zandvoort

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard cree que el campeonato nunca volverá a Zandvoort, citando severas limitaciones físicas y comerciales antes del último Gran Premio de los Países Bajos en esta pista.

El circuito costero se prepara para albergar este fin de semana su último evento de F1 programado. Tras regresar con éxito al calendario en 2021 después de una ausencia de 35 años en el calendario de la serie, el promotor de la carrera, financiado de forma privada, optó por no firmar una extensión de contrato más allá de 2026.

Durante un episodio reciente del podcast Up To Speed, Coulthard habló sobre el futuro del circuito y si podría volver a la F1.

"Desde mi punto de vista, si miramos cómo llegó a existir el gran premio, el príncipe neerlandés es aficionado al automovilismo junto con su pareja", explicó el ex piloto de Red Bull.

"Fueron fundamentales para traer de vuelta el gran premio a Países Bajos aprovechando la ola del éxito de Max [Verstappen], y están limitados en lo que pueden hacer con sus instalaciones.

"Están rodeados por un parque natural, las dunas de arena; no pueden expandirse, no pueden crecer, y por supuesto la Fórmula 1 sigue buscando un aumento de los ingresos por sus derechos comerciales.

Peatones en el boulevard de Zandvoort.

Peatones en el boulevard de Zandvoort.

Photo by: Robin Van Lonkhuijsen /ANP / AFP via Getty Images

"Así que creo que simplemente se ha llegado al punto en que probablemente no sea comercialmente viable para ellos seguir como están. Y para la Fórmula 1, hay otros lugares. Ruanda y otros lugares que están diciendo: 'Oye, queremos formar parte de la familia de la Fórmula 1'. Y van a construir instalaciones de última generación.

"En realidad creo que Zandvoort es un pequeño circuito brillante. Mi primera victoria internacional como joven piloto en Fórmula 3 ocurrió allí, y han desarrollado uno de los mejores Paddock Clubs hacia la primera curva porque básicamente puedes ver toda la primera curva cuando estás en el Paddock Club.

"Así que hay muchas cosas por las que debemos dar las gracias y felicitar a Zandvoort, pero el camino ha llegado a su fin, y no creo que volvamos allí con la Fórmula 1. Así que recuerden este periodo, señoras y señores."

También lee:

Share Or Save This Story

Artículo previo Cómo pasaron los pilotos de F1 el descanso de verano de 2026
Artículo siguiente Sainz renueva con Williams para la F1 2027 y más allá

Top Comments
More from
Lydia Mee

Cómo pasaron los pilotos de F1 el descanso de verano de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Cómo pasaron los pilotos de F1 el descanso de verano de 2026

Cadillac "no estaría en la parrilla" sin Graeme Lowdon, dice ex presentador de F1 TV

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Cadillac "no estaría en la parrilla" sin Graeme Lowdon, dice ex presentador de F1 TV

Exjefe de F1 revela cómo alertaba sobre los micrófonos de "Drive to Survive"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Exjefe de F1 revela cómo alertaba sobre los micrófonos de "Drive to Survive"

Últimas noticias

Cinco cosas para tener en cuenta en el GP de Países Bajos de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Cinco cosas para tener en cuenta en el GP de Países Bajos de F1

Jorge Martín defiende su cambio a Yamaha: "Dijeron que ir a Aprilia sería un desastre"

MotoGP
MGP MotoGP
Jorge Martín defiende su cambio a Yamaha: "Dijeron que ir a Aprilia sería un desastre"

Jack Doohan probará con Haas en busca de ganarse una oportunidad para 2027

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Jack Doohan probará con Haas en busca de ganarse una oportunidad para 2027

Marko reaparece y aconseja a Verstappen no dejar Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Marko reaparece y aconseja a Verstappen no dejar Red Bull